Gameshow âm nhạc 'Lá Xanh' mùa 2 lên sóng VTV3 từ đầu năm 2026

Theo VTV, tiếp nối thành công từ chương trình "Lá xanh" mùa 1, chương trình mùa 2 sẽ được phát sóng từ đầu năm 2026. Từ những bản nhạc gợi ký ức hào hùng đến những giai điệu rộn ràng của tuổi trẻ, chương trình "Lá Xanh" mang đến hành trình khám phá ký ức bằng âm nhạc. Chương trình không chỉ khắc họa bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần của người lính trong thời bình, mà còn khẳng định sức mạnh lan tỏa của âm nhạc như một hình thức ghi nhớ và tiếp nối truyền thống.

Mỗi giai điệu vang lên là một lời nhắn gửi đầy cảm xúc về tình yêu quê hương, sự kết nối thế hệ và niềm tin vào tương lai được dựng xây bởi bàn tay và trái tim của lớp trẻ hôm nay.

Với thời lượng 45 phút, mỗi số phát sóng sẽ là hành trình để 6 người chơi cùng với khán giả truyền hình đi tìm bản nhạc gắn với thanh xuân của một thế hệ. Ở đó, mỗi nhân vật, mỗi mảnh ghép, mỗi giai điệu xuất hiện, vang vọng trên sân khấu đều là một "nốt nhạc" trong "bản nhạc Thanh xuân".

Các đội chơi là những gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng, nhà sáng tạo nội dung có tầm ảnh hưởng cùng với các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người cao tuổi, sinh viên, học sinh, người đi làm... Tất cả có chung tình yêu âm nhạc, thích ca hát, thích tìm hiểu lịch sử Việt Nam...

Chương trình "Lá Xanh" mùa 1 để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc với người tham gia và khán giả xem truyền hình. Ảnh VTV

Chương trình kết cấu 3 phần, bao gồm: "Những nốt nhạc xanh" là phần chơi mở đầu chương trình, mang tính chất làm quen giữa các người chơi, từ đó chọn ra người đồng hành cùng nhau trên hành trình đi tìm "Bản nhạc thanh xuân". "Giai điệu của thanh xuân" đi tìm 3 nốt nhạc đầu tiên của "Bản nhạc thanh xuân".

"Hòa ca xanh" đi tìm 4 nốt nhạc tiếp theo của "Bản nhạc thanh xuân". Mỗi hiện vật, kỷ vật, video, nhân vật xuất hiện tương đương 1 câu hỏi, 1 dữ liệu đưa ra cho 3 đội chơi. Mỗi câu trả lời đúng tương đương 1 nốt nhạc được lật mở trên khuông nhạc. Kết thúc 4 câu hỏi, 7 nốt nhạc được lật mở trên khuông nhạc, đội chơi phải bấm chuông giành quyền trả lời "giai điệu thanh xuân" được nhắc đến trong chương trình là gì.

"Lá Xanh" mùa 2 phát sóng vào 10h sáng thứ Bảy hàng tuần, dự kiến từ ngày 03/01/2026.