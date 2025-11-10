Giá bạc hôm nay 10/11: Thị trường trong nước tăng, Phú Quý vượt 51,6 triệu đồng/kg

Tại hệ thống Phú Quý, giá bạc hôm nay đơn vị này niêm yết ở mức 51,6 triệu đồng/kg (tương đương 1,936 triệu đồng/lượng). Trong các phiên điều chỉnh buổi sáng, giá có thời điểm tăng lên 51,7 – 51,8 triệu đồng/kg, trong khi giá mở cửa ở mức 51,4 triệu đồng/kg (khoảng 1,930 triệu đồng/lượng).

Ở chiều ngược lại, giá mua vào của Phú Quý thấp hơn khoảng 1,5 triệu đồng/kg, hiện ở mức 50,0 triệu đồng/kg.

Tương tự, Ancarat cũng ghi nhận mức tăng tương đối mạnh, khi giá bán ra đạt 50,7 triệu đồng/kg (tương đương 1,935 triệu đồng/lượng) và từng chạm 50,8 triệu đồng/kg trong phiên sáng.

Tại Sacombank–SBJ, giá bạc miếng giao dịch ở vùng 1,849 – 1,917 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), cao hơn đáng kể so với mức mở phiên 1,845 – 1,893 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của thị trường trong nước chủ yếu được hỗ trợ từ giá bạc quốc tế, khi giá giao ngay (spot) bật tăng mạnh lên mức 49 USD/oz, sau nhiều phiên lình xình quanh vùng 46 – 47 USD/oz trong tuần trước.

Biểu đồ giá bạc Phú Quý trong 7 ngày qua.

