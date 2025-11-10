Mới nhất
Giá bạc hôm nay 10/11: Thị trường trong nước tăng, Phú Quý vượt 51,6 triệu đồng/kg

Thứ hai, 11:26 10/11/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Giá bạc trong nước sáng nay (10/11) ghi nhận đà hồi phục tích cực, theo xu hướng tăng của thị trường quốc tế. Nhiều thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh giá bán ra lên vùng 51 triệu đồng/kg, mức cao nhất trong nhiều phiên gần đây.

Tại hệ thống Phú Quý, giá bạc hôm nay đơn vị này niêm yết ở mức 51,6 triệu đồng/kg (tương đương 1,936 triệu đồng/lượng). Trong các phiên điều chỉnh buổi sáng, giá có thời điểm tăng lên 51,7 – 51,8 triệu đồng/kg, trong khi giá mở cửa ở mức 51,4 triệu đồng/kg (khoảng 1,930 triệu đồng/lượng).

Ở chiều ngược lại, giá mua vào của Phú Quý thấp hơn khoảng 1,5 triệu đồng/kg, hiện ở mức 50,0 triệu đồng/kg.

Tương tự, Ancarat cũng ghi nhận mức tăng tương đối mạnh, khi giá bán ra đạt 50,7 triệu đồng/kg (tương đương 1,935 triệu đồng/lượng) và từng chạm 50,8 triệu đồng/kg trong phiên sáng.

Tại Sacombank–SBJ,  giá bạc miếng giao dịch ở vùng 1,849 – 1,917 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), cao hơn đáng kể so với mức mở phiên 1,845 – 1,893 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của thị trường trong nước chủ yếu được hỗ trợ từ giá bạc quốc tế, khi giá giao ngay (spot) bật tăng mạnh lên mức 49 USD/oz, sau nhiều phiên lình xình quanh vùng 46 – 47 USD/oz trong tuần trước.

Giá bạc hôm nay 10 / 11: Thị trường trong nước tăng giá mạnh , vượt 51 triệu đồng / kg - Ảnh 1.

Tương tự, Ancarat cũng ghi nhận mức tăng tương đối mạnh, khi giá bán ra đạt 50,7 triệu đồng/kg (tương đương 1,935 triệu đồng/lượng) và từng chạm 50,8 triệu đồng/kg trong phiên sáng.

Giá bạc hôm nay 10 / 11: Thị trường trong nước tăng giá mạnh , vượt 51 triệu đồng / kg - Ảnh 2.

Tại hệ thống Phú Quý, giá bạc hôm nay đơn vị này niêm yết ở mức 51,6 triệu đồng/kg (tương đương 1,936 triệu đồng/lượng).

Giá bạc hôm nay 10 / 11: Thị trường trong nước tăng giá mạnh , vượt 51 triệu đồng / kg - Ảnh 3.

Biểu đồ giá bạc Phú Quý trong 7 ngày qua.

Giá bạc hôm nay 10 / 11: Thị trường trong nước tăng giá mạnh , vượt 51 triệu đồng / kg - Ảnh 4.

Đà tăng của thị trường trong nước chủ yếu được hỗ trợ từ giá bạc quốc tế, khi giá giao ngay (spot) bật tăng mạnh lên mức 49 USD/oz, sau nhiều phiên lình xình quanh vùng 46 – 47 USD/oz trong tuần trước.

KHÁNH DƯƠNG
