Giá bạc hôm nay 10/11: Thị trường trong nước tăng, Phú Quý vượt 51,6 triệu đồng/kg
GĐXH - Giá bạc trong nước sáng nay (10/11) ghi nhận đà hồi phục tích cực, theo xu hướng tăng của thị trường quốc tế. Nhiều thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh giá bán ra lên vùng 51 triệu đồng/kg, mức cao nhất trong nhiều phiên gần đây.
Tại hệ thống Phú Quý, giá bạc hôm nay đơn vị này niêm yết ở mức 51,6 triệu đồng/kg (tương đương 1,936 triệu đồng/lượng). Trong các phiên điều chỉnh buổi sáng, giá có thời điểm tăng lên 51,7 – 51,8 triệu đồng/kg, trong khi giá mở cửa ở mức 51,4 triệu đồng/kg (khoảng 1,930 triệu đồng/lượng).
Ở chiều ngược lại, giá mua vào của Phú Quý thấp hơn khoảng 1,5 triệu đồng/kg, hiện ở mức 50,0 triệu đồng/kg.
Tương tự, Ancarat cũng ghi nhận mức tăng tương đối mạnh, khi giá bán ra đạt 50,7 triệu đồng/kg (tương đương 1,935 triệu đồng/lượng) và từng chạm 50,8 triệu đồng/kg trong phiên sáng.
Tại Sacombank–SBJ, giá bạc miếng giao dịch ở vùng 1,849 – 1,917 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), cao hơn đáng kể so với mức mở phiên 1,845 – 1,893 triệu đồng/lượng.
Đà tăng của thị trường trong nước chủ yếu được hỗ trợ từ giá bạc quốc tế, khi giá giao ngay (spot) bật tăng mạnh lên mức 49 USD/oz, sau nhiều phiên lình xình quanh vùng 46 – 47 USD/oz trong tuần trước.
Giá vàng hôm nay 10/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao khi giá thế giới tăng?Giá cả thị trường - 49 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC mở đầu phiên tăng mạnh tới 1,2 triệu đồng/lượng, lên sát 150 triệu đồng/lượng.
Giá xe Honda Vision giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, áp đảo doanh số LEAD và SH Mode vì rẻ, nhường chỗ cho Vision 2026Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda Vision 2025 tại đại lý đang ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao bởi Honda Vision 2026 vừa mới ra mắt.
Xe máy điện giá 17 triệu đồng bán ở thị trường Việt trang bị hiện đại, pin khỏe, rẻ hơn Vision, xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện đang tạo nên “cơn sốt” trong phân khúc xe điện đô thị giá rẻ nhờ thiết kế trẻ trung, trang bị hiện đại và mức giá chỉ từ 17 triệu đồng.
Hàng loạt hàng hóa khuyến mại sâu tri ân thầy cô trước ngày 20/11Giá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Nhằm kích cầu tiêu dùng tháng tri ân Nhà giáo Việt Nam, nhiều hệ thống bán lẻ lớn trên toàn quốc đang đồng loạt tung chương trình khuyến mại quy mô lớn. Các mặt hàng phục vụ nhu cầu tặng quà, tổ chức tiệc tri ân, trang trí hay tiêu dùng thiết yếu đều giảm giá sâu, giúp người dân dễ dàng chọn lựa và tiết kiệm hơn trong giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm.
Xe gầm cao SUV hạng B đua giảm giá cuối năm: Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta rẻ chưa từng thấyGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Loạt ô tô gầm cao SUV hạng B như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce hay Hyundai Creta đang tung ưu đãi hàng chục triệu đồng, thậm chí giảm tới 100% lệ phí trước bạ để tăng sức hút trước mùa mua sắm cuối năm.
Giá vàng hôm nay 9/11: Các thương hiệu vàng “nằm im” giữ giáGiá cả thị trường - 1 ngày trước
Giá vàng hôm nay trước phiên giao dịch 9/11, Công ty SJC đang niêm yết giá mua - bán vàng miếng ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới đi ngang ở mức 4.000,5 USD/oz.
Xe máy điện giá 19,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, pin bền, có cả Smartkey và ABS, rẻ hơn cả Vision, xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện giá khá mềm gây chú ý với thiết kế châu Âu, pin bền, chống nước IP67 và hơn 15 tính năng thông minh cho giới trẻ.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương LiệtGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ tiếp tục "nóng".
Ô tô gầm cao SUV hạng C giá 250 triệu đồng động cơ mạnh mẽ, ngoại hình thể thao đẹp như Mazda CX-3, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 đã xuất hiệnGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Ô tô gầm cao SUV hạng C hoàn toàn mới vừa ra mắt, sở hữu động cơ tăng áp 1.5L, thiết kế hầm hố, nội thất hiện đại và giá bán chỉ bằng một phần ba Mazda CX-5, hứa hẹn khiến phân khúc này trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Xe ga 150cc giá 21 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Xe ga 150cc có giá khởi điểm rẻ ngang Wave Alpha mà trang bị cực ‘đỉnh’ khiến Honda Vision khó có thể đối đầu.
Xe ga 150cc giá 21 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 150cc có giá khởi điểm rẻ ngang Wave Alpha mà trang bị cực ‘đỉnh’ khiến Honda Vision khó có thể đối đầu.