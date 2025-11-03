Giá bạc hôm nay ngày 3/11: Thị trường trong nước đầu tuần khởi sắc, giá bán vượt 51 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay của Sacombank-SBJ niêm yết vùng giá giao dịch bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 ở ngưỡng 1,848 – 1,896 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý niêm yết giá bạc hôm nay nhỉnh hơn rõ rệt khi chiều bán ra là 51,253 triệu đồng/kg, tương đương 1,922 triệu đồng/lượng.

Mức giá này đã thay đổi theo hướng phục hồi dần tại các phiên điều chỉnh sáng nay khi mức giá mở phiên chỉ dừng lại ở ngưỡng 50,986 triệu đồng/kg, tương đương 1,912 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay ghi nhận tiếp tục phục hồi tích cực ở cả thị trường quốc tế và trong nước, với mức bán ra chính thức vượt 51,2 triệu đồng/kg, tương đương 1,922 triệu đồng/lượng.

Qua các phiên điều chỉnh trong sáng nay, Ancarat niêm yết giá bán ra ở ngưỡng 50,456 triệu đồng/kg, tương đương 1,924 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay (spot silver) theo giờ Việt Nam hiện ghi nhận quanh mức 48,8 USD/oz, tiếp tục xu hướng tăng nhẹ sau các phiên điều chỉnh cuối tuần.

Đà tăng của bạc trong những phiên đầu tháng 11 đến từ một số yếu tố chính như giá vàng thế giới tăng trong bối cảnh đồng USD suy yếu và giá dầu thô tăng, cùng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục tạo lực đỡ cho nhóm hàng hóa kim loại quý trong ngắn hạn.

Biểu đồ giá bạc Phú Quý trong 7 ngày qua.

