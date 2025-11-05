Giá bạc hôm nay ngày 5/11: Thị trường trong nước biến động, giá giao dịch vượt 50 triệu đồng/kg

Tại các phiên điều chỉnh, giá bạc hôm nay của Phú Quý chỉnh từ mức 49,626 triệu đồng/kg lên ngưỡng trên 50 triệu đồng/kg, tương đương 1,880 triệu đồng/lượng. Mức điều chỉnh tương đương khoảng 200.000 đồng/kg.

Bạc Ancarat niêm yết giá giao dịch ở vùng giá 49,204 triệu đồng/kg, tương đương 1,877 triệu đồng/lượng. Mức giá bán ra này thấp hơn giá bán ra của Phú Quý khoảng 1 triệu đồng.

Sacombank-SBJ niêm yết giá giao dịch đối với bạc miếng Kim Phúc Lộc (1 lượng) ở vùng 1,812 – 1,860 triệu đồng/lượng.

Giá bạc quốc tế ghi nhận vùng giá giao ngay tại thời điểm mở phiên ở ngưỡng 47,1 USD/oz và tại các phiên điều chỉnh sau đó, giá giao ngay đã nâng lên ngưỡng 47,5 USD/oz.

Giá bạc Ancarat tại các phiên điều chỉnh hôm nay (5/11).

Giá bạc Phú Quý tại các phiên điều chỉnh hôm nay (5/11).

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

