Giá bạc hôm nay ngày 5/11: Thị trường trong nước biến động, giá giao dịch vượt 50 triệu đồng/kg
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận tiếp tục có sự biến động ở cả thị trường trong nước và quốc tế khi giá bán ra mở phiên ở ngưỡng 49,6 triệu đồng/kg, mức tăng tại các phiên điều chỉnh sau đó lên ngưỡng 50,133 triệu đồng/kg.
Tại các phiên điều chỉnh, giá bạc hôm nay của Phú Quý chỉnh từ mức 49,626 triệu đồng/kg lên ngưỡng trên 50 triệu đồng/kg, tương đương 1,880 triệu đồng/lượng. Mức điều chỉnh tương đương khoảng 200.000 đồng/kg.
Bạc Ancarat niêm yết giá giao dịch ở vùng giá 49,204 triệu đồng/kg, tương đương 1,877 triệu đồng/lượng. Mức giá bán ra này thấp hơn giá bán ra của Phú Quý khoảng 1 triệu đồng.
Sacombank-SBJ niêm yết giá giao dịch đối với bạc miếng Kim Phúc Lộc (1 lượng) ở vùng 1,812 – 1,860 triệu đồng/lượng.
Giá bạc quốc tế ghi nhận vùng giá giao ngay tại thời điểm mở phiên ở ngưỡng 47,1 USD/oz và tại các phiên điều chỉnh sau đó, giá giao ngay đã nâng lên ngưỡng 47,5 USD/oz.
Thực tế xe ga Honda Air Blade 2026 giá chỉ 42,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp đẳng cấp, trang bị đỉnh cao chẳng kém SHGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe ga Honda Air Blade không chỉ được cập nhật về ngoại hình, nâng cấp trang bị mà còn gây ấn tượng với mức giá hấp dẫn.
Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm mạnh, rẻ vô đối, thậm chí chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent cực kỳ cạnh tranh đã sẵn sàng cho một màn bứt phá ngoạn mục về doanh số.
Giá xe số Honda Wave RSX FI giảm không phanh, thấp hơn cả niêm yết, Wave Alpha và Future bị áp đảo doanh sốGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda Wave RSX FI 2025 tại đại lý đang giảm cực mạnh, cạnh tranh gay gắt với Futre, Wave Alpha về doanh số.
Xe máy điện ở Việt Nam pin siêu khỏe, đẹp như Vision, cốp rộng hơn Lead ưu đãi sốc: Chi 3,5 triệu đồng đã được sở hữuGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện 'đi xa nhất Việt Nam' với 300km/1 lần sạc đang có ưu đãi cực sốc.
Xe ô tô giá 184 triệu đồng thiết kế hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH thích hợp đi trong đô thị có gì đặc biệt khi bán ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô thu hút sự chú ý nhờ mức giá chỉ từ hơn 180 triệu đồng, thiết kế hiện đại và khả năng di chuyển tới 310 km mỗi lần sạc, sẵn sàng đối đầu với Kia Morning.
Hà Nội: Bất ngờ với giá phòng trọ cho thuê tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa ĐôGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,2–14 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.
Ngân hàng tăng lãi suất, 12 tháng cao nhất vượt 7,5%Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Một số ngân hàng niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng ở mức cao, nhưng khách hàng phải đáp ứng điều kiện đặc biệt như số tiền gửi rất lớn.
Giá xe Honda SH Mode bất ngờ giảm mạnh, thấp chưa từng có, cạnh tranh với Lead, Vision vì giá rẻGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh tháng 11/2025, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.
Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max bất ngờ giảm sốc, rớt giá chưa từng cóGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - iPhone 16 các dòng lại được lòng khách Việt hơn hẳn vì giá bán giảm sâu hấp dẫn, nhất là phiên bản iPhone 16 Pro Max cao cấp.
Giá bạc hôm nay ngày 4/11: Thị trường trong nước biến động nhẹ theo từng phiênGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận mức giảm nhẹ trên cả thị trường trong nước và quốc tế, với biên độ điều chỉnh dao động từ 2.000 – 7.000 đồng/lượng tại mỗi phiên.
Giá xe Honda SH Mode bất ngờ giảm mạnh, thấp chưa từng có, cạnh tranh với Lead, Vision vì giá rẻGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe Honda SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh tháng 11/2025, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.