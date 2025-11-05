Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá bạc hôm nay ngày 5/11: Thị trường trong nước biến động, giá giao dịch vượt 50 triệu đồng/kg

Thứ tư, 11:40 05/11/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận tiếp tục có sự biến động ở cả thị trường trong nước và quốc tế khi giá bán ra mở phiên ở ngưỡng 49,6 triệu đồng/kg, mức tăng tại các phiên điều chỉnh sau đó lên ngưỡng 50,133 triệu đồng/kg.

Tại các phiên điều chỉnh, giá bạc hôm nay của Phú Quý chỉnh từ mức 49,626 triệu đồng/kg lên ngưỡng trên 50 triệu đồng/kg, tương đương 1,880 triệu đồng/lượng. Mức điều chỉnh tương đương khoảng 200.000 đồng/kg.

Bạc Ancarat niêm yết giá giao dịch ở vùng giá 49,204 triệu đồng/kg, tương đương 1,877 triệu đồng/lượng. Mức giá bán ra này thấp hơn giá bán ra của Phú Quý khoảng 1 triệu đồng.

Sacombank-SBJ niêm yết giá giao dịch đối với bạc miếng Kim Phúc Lộc (1 lượng) ở vùng 1,812 – 1,860 triệu đồng/lượng.

Giá bạc quốc tế ghi nhận vùng giá giao ngay tại thời điểm mở phiên ở ngưỡng 47,1 USD/oz và tại các phiên điều chỉnh sau đó, giá giao ngay đã nâng lên ngưỡng 47,5 USD/oz.

Giá bạc hôm nay 5 / 11: Thị trường biến động , giá vượt 50 triệu đồng / kg - Ảnh 1.

Giá bạc Ancarat tại các phiên điều chỉnh hôm nay (5/11).

Giá bạc hôm nay 5 / 11: Thị trường biến động , giá vượt 50 triệu đồng / kg - Ảnh 2.

Giá bạc Phú Quý tại các phiên điều chỉnh hôm nay (5/11).

Giá bạc hôm nay 5 / 11: Thị trường biến động , giá vượt 50 triệu đồng / kg - Ảnh 3.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Giá bạc hôm nay 5 / 11: Thị trường biến động , giá vượt 50 triệu đồng / kg - Ảnh 4.

Giá bạc quốc tế ghi nhận vùng giá giao ngay tại thời điểm mở phiên ở ngưỡng 47,1 USD/oz và tại các phiên điều chỉnh sau đó, giá giao ngay đã nâng lên ngưỡng 47,5 USD/oz.

Giá bạc hôm nay ngày 3/11: Thị trường trong nước đầu tuần khởi sắc, giá bán vượt 51 triệu đồng/kgGiá bạc hôm nay ngày 3/11: Thị trường trong nước đầu tuần khởi sắc, giá bán vượt 51 triệu đồng/kg

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận tiếp tục phục hồi tích cực ở cả thị trường quốc tế và trong nước, với mức bán ra chính thức vượt 51,2 triệu đồng/kg, tương đương 1,921 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay ngày 3/11: Thị trường trong nước đầu tuần khởi sắc, giá bán vượt 51 triệu đồng/kgGiá bạc hôm nay ngày 3/11: Thị trường trong nước đầu tuần khởi sắc, giá bán vượt 51 triệu đồng/kg

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận tiếp tục phục hồi tích cực ở cả thị trường quốc tế và trong nước, với mức bán ra chính thức vượt 51,2 triệu đồng/kg, tương đương 1,921 triệu đồng/lượng.

 

KHÁNH DƯƠNG
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay ngày 4/11: Thị trường trong nước biến động nhẹ theo từng phiên

Giá bạc hôm nay ngày 4/11: Thị trường trong nước biến động nhẹ theo từng phiên

Giá bạc hôm nay ngày 3/11: Thị trường trong nước đầu tuần khởi sắc, giá bán vượt 51 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 3/11: Thị trường trong nước đầu tuần khởi sắc, giá bán vượt 51 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 31/10: Thị trường trong nước điều chỉnh lên 200.000 đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 31/10: Thị trường trong nước điều chỉnh lên 200.000 đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 30/10: Thị trường trong nước có dấu hiệu phục hồi sau phiên điều chỉnh giảm hơn 500.000 đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 30/10: Thị trường trong nước có dấu hiệu phục hồi sau phiên điều chỉnh giảm hơn 500.000 đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 29/10: Thị trường thế giới hồi phục, giá trong nước tăng gần 1 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 29/10: Thị trường thế giới hồi phục, giá trong nước tăng gần 1 triệu đồng/kg

Cùng chuyên mục

Thực tế xe ga Honda Air Blade 2026 giá chỉ 42,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp đẳng cấp, trang bị đỉnh cao chẳng kém SH

Thực tế xe ga Honda Air Blade 2026 giá chỉ 42,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp đẳng cấp, trang bị đỉnh cao chẳng kém SH

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ga Honda Air Blade không chỉ được cập nhật về ngoại hình, nâng cấp trang bị mà còn gây ấn tượng với mức giá hấp dẫn.

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm mạnh, rẻ vô đối, thậm chí chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm mạnh, rẻ vô đối, thậm chí chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent cực kỳ cạnh tranh đã sẵn sàng cho một màn bứt phá ngoạn mục về doanh số.

Giá xe số Honda Wave RSX FI giảm không phanh, thấp hơn cả niêm yết, Wave Alpha và Future bị áp đảo doanh số

Giá xe số Honda Wave RSX FI giảm không phanh, thấp hơn cả niêm yết, Wave Alpha và Future bị áp đảo doanh số

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda Wave RSX FI 2025 tại đại lý đang giảm cực mạnh, cạnh tranh gay gắt với Futre, Wave Alpha về doanh số.

Xe máy điện ở Việt Nam pin siêu khỏe, đẹp như Vision, cốp rộng hơn Lead ưu đãi sốc: Chi 3,5 triệu đồng đã được sở hữu

Xe máy điện ở Việt Nam pin siêu khỏe, đẹp như Vision, cốp rộng hơn Lead ưu đãi sốc: Chi 3,5 triệu đồng đã được sở hữu

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện 'đi xa nhất Việt Nam' với 300km/1 lần sạc đang có ưu đãi cực sốc.

Xe ô tô giá 184 triệu đồng thiết kế hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH thích hợp đi trong đô thị có gì đặc biệt khi bán ở Trung Quốc?

Xe ô tô giá 184 triệu đồng thiết kế hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH thích hợp đi trong đô thị có gì đặc biệt khi bán ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô thu hút sự chú ý nhờ mức giá chỉ từ hơn 180 triệu đồng, thiết kế hiện đại và khả năng di chuyển tới 310 km mỗi lần sạc, sẵn sàng đối đầu với Kia Morning.

Hà Nội: Bất ngờ với giá phòng trọ cho thuê tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ với giá phòng trọ cho thuê tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,2–14 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.

Ngân hàng tăng lãi suất, 12 tháng cao nhất vượt 7,5%

Ngân hàng tăng lãi suất, 12 tháng cao nhất vượt 7,5%

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Một số ngân hàng niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng ở mức cao, nhưng khách hàng phải đáp ứng điều kiện đặc biệt như số tiền gửi rất lớn.

Giá xe Honda SH Mode bất ngờ giảm mạnh, thấp chưa từng có, cạnh tranh với Lead, Vision vì giá rẻ

Giá xe Honda SH Mode bất ngờ giảm mạnh, thấp chưa từng có, cạnh tranh với Lead, Vision vì giá rẻ

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh tháng 11/2025, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.

Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max bất ngờ giảm sốc, rớt giá chưa từng có

Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max bất ngờ giảm sốc, rớt giá chưa từng có

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - iPhone 16 các dòng lại được lòng khách Việt hơn hẳn vì giá bán giảm sâu hấp dẫn, nhất là phiên bản iPhone 16 Pro Max cao cấp.

Giá bạc hôm nay ngày 4/11: Thị trường trong nước biến động nhẹ theo từng phiên

Giá bạc hôm nay ngày 4/11: Thị trường trong nước biến động nhẹ theo từng phiên

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận mức giảm nhẹ trên cả thị trường trong nước và quốc tế, với biên độ điều chỉnh dao động từ 2.000 – 7.000 đồng/lượng tại mỗi phiên.

Xem nhiều

Giá xe Honda SH Mode bất ngờ giảm mạnh, thấp chưa từng có, cạnh tranh với Lead, Vision vì giá rẻ

Giá xe Honda SH Mode bất ngờ giảm mạnh, thấp chưa từng có, cạnh tranh với Lead, Vision vì giá rẻ

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá xe Honda SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh tháng 11/2025, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.

Xe máy điện giá 25 triệu đồng tại Việt Nam được ví như SH, đẹp sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Vision

Xe máy điện giá 25 triệu đồng tại Việt Nam được ví như SH, đẹp sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường
Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max bất ngờ giảm sốc, rớt giá chưa từng có

Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max bất ngờ giảm sốc, rớt giá chưa từng có

Giá cả thị trường
Giá xe Hyundai Grand i10 lăn bánh mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, hatchback hạng A rẻ nhất, so kè doanh số với Kia Morning

Giá xe Hyundai Grand i10 lăn bánh mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, hatchback hạng A rẻ nhất, so kè doanh số với Kia Morning

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 4/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm

Giá vàng hôm nay 4/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top