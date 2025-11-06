Giá bạc hôm nay (6/11): Thị trường quốc tế phục hồi nhẹ, kéo giá trong nước tiến sát mốc 51 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 5/11: Thị trường trong nước biến động, giá giao dịch vượt 50 triệu đồng/kg GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận tiếp tục có sự biến động ở cả thị trường trong nước và quốc tế khi giá bán ra mở phiên ở ngưỡng 49,6 triệu đồng/kg, mức tăng tại các phiên điều chỉnh sau đó lên ngưỡng 50,133 triệu đồng/kg.

Phú Quý niêm yết giá bạc hôm nay ở ngưỡng 50,826 triệu đồng/kg (bán ra), tương đương 1,906 triệu đồng/lượng.

Mức giá này nhỉnh hơn khoảng 500.000 đồng/kg so với mức giá mở phiên là 50,373 triệu đồng/kg và nhỉnh hơn rõ rệt so với các phiên điều chỉnh ngày 5/11 khi vùng giá bán ra quanh mức 50,2 triệu đồng/kg.

Giá bạc Ancarat tiếp tục giữ mức giao dịch thấp hơn đáng kể so với Phú Quý khi giá bán ra đang ở ngưỡng 49,816 triệu đồng/kg, tương đương 1,900 triệu đồng/lượng.

Tại các phiên điều chỉnh, giá bạc hôm nay tiếp tục có sự phục hồi, giá bán ra dao động từ 49,9 đến 50,8 triệu đồng/kg.

Đáng chú ý, mức giá giao dịch tại phiên điều chỉnh 11h trưa nay chỉ nhỉnh hơn giá mở phiên khoảng 100.000 đồng/kg.

Tại các phiên điều chỉnh sáng nag, Công Ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) điều chỉnh giá giao dịch bạc miếng Kim Phúc Lộc ở vùng 1,833 – 1,881 triệu đồng/lượng (mau vào – bán ra.

Giá bạc quốc tế ghi nhận đang ở vùng giá 48,2 USD/oz (theo giờ Việt Nam).

Theo đánh giá của các chuyên gia, sự phục hồi của giá bạc quốc tế chủ yếu đến từ đà tăng của vàng và sự suy yếu tạm thời của đồng USD trong phiên giao dịch gần nhất.

Tại Việt Nam, giá bạc trong nước được dự báo sẽ tiếp tục biến động nhẹ quanh ngưỡng 50 - 51 triệu đồng/kg, phản ánh xu hướng điều chỉnh tích cực từ thị trường quốc tế.

Biểu đồ giá bạc Phú Quý trong 7 ngày qua.

