Giá bạc hôm nay (6/11): Thị trường quốc tế phục hồi nhẹ, kéo giá trong nước tiến sát mốc 51 triệu đồng/kg

Thứ năm, 12:51 06/11/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Tại các phiên điều chỉnh, giá bạc hôm nay tiếp tục có sự phục hồi, giá bán ra dao động từ 49,9 đến 50,8 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay ngày 5/11: Thị trường trong nước biến động, giá giao dịch vượt 50 triệu đồng/kg

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận tiếp tục có sự biến động ở cả thị trường trong nước và quốc tế khi giá bán ra mở phiên ở ngưỡng 49,6 triệu đồng/kg, mức tăng tại các phiên điều chỉnh sau đó lên ngưỡng 50,133 triệu đồng/kg.

Phú Quý niêm yết giá bạc hôm nay ở ngưỡng 50,826 triệu đồng/kg (bán ra), tương đương 1,906 triệu đồng/lượng.

Mức giá này nhỉnh hơn khoảng 500.000 đồng/kg so với mức giá mở phiên là 50,373 triệu đồng/kg và nhỉnh hơn rõ rệt so với các phiên điều chỉnh ngày 5/11 khi vùng giá bán ra quanh mức 50,2 triệu đồng/kg.

Giá bạc Ancarat tiếp tục giữ mức giao dịch thấp hơn đáng kể so với Phú Quý khi giá bán ra đang ở ngưỡng 49,816 triệu đồng/kg, tương đương 1,900 triệu đồng/lượng.



Tại các phiên điều chỉnh, giá bạc hôm nay tiếp tục có sự phục hồi, giá bán ra dao động từ 49,9 đến 50,8 triệu đồng/kg.

Đáng chú ý, mức giá giao dịch tại phiên điều chỉnh 11h trưa nay chỉ nhỉnh hơn giá mở phiên khoảng 100.000 đồng/kg.

Tại các phiên điều chỉnh sáng nag, Công Ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) điều chỉnh giá giao dịch bạc miếng Kim Phúc Lộc ở vùng 1,833 – 1,881 triệu đồng/lượng (mau vào – bán ra.

Giá bạc quốc tế ghi nhận đang ở vùng giá 48,2 USD/oz (theo giờ Việt Nam).

Theo đánh giá của các chuyên gia, sự phục hồi của giá bạc quốc tế chủ yếu đến từ đà tăng của vàng và sự suy yếu tạm thời của đồng USD trong phiên giao dịch gần nhất.

Tại Việt Nam, giá bạc trong nước được dự báo sẽ tiếp tục biến động nhẹ quanh ngưỡng 50 - 51 triệu đồng/kg, phản ánh xu hướng điều chỉnh tích cực từ thị trường quốc tế.



Phú Quý niêm yết giá bạc hôm nay ở ngưỡng 50,826 triệu đồng/kg (bán ra), tương đương 1,906 triệu đồng/lượng.



Giá bạc Ancarat tiếp tục giữ mức giao dịch thấp hơn đáng kể so với Phú Quý khi giá bán ra đang ở ngưỡng 49,816 triệu đồng/kg, tương đương 1,900 triệu đồng/lượng.



Biểu đồ giá bạc Phú Quý trong 7 ngày qua.



Giá bạc quốc tế ghi nhận đang ở vùng giá 48,2 USD/oz (theo giờ Việt Nam).

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo

GĐXH - Ngày 2/10, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh, không ít người dân bắt đầu tìm đến bạc như một kênh tiết kiệm mới, vừa túi tiền, phóng viên Gia đình & Xã hội đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính & BĐS Toàn Cầu, để làm rõ hơn về xu hướng này.

Giá bạc hôm nay ngày 4/11: Thị trường trong nước biến động nhẹ theo từng phiên

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận mức giảm nhẹ trên cả thị trường trong nước và quốc tế, với biên độ điều chỉnh dao động từ 2.000 – 7.000 đồng/lượng tại mỗi phiên.

Giá bạc hôm nay ngày 3/11: Thị trường trong nước đầu tuần khởi sắc, giá bán vượt 51 triệu đồng/kg

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận tiếp tục phục hồi tích cực ở cả thị trường quốc tế và trong nước, với mức bán ra chính thức vượt 51,2 triệu đồng/kg, tương đương 1,921 triệu đồng/lượng.

KHÁNH DƯƠNG
Có tới hai ngân hàng trả lãi 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Có tới hai ngân hàng trả lãi 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Khách hàng gửi từ 100 triệu đồng hiện có thể hưởng lãi suất cao nhất lên đến 6,7–6,8%/năm tại 2 ngân hàng này.

SUV cỡ C giá 421 triệu đồng thiết kế hiện đại, sở hữu hệ thống lái tự động, chi trả như Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi bán ra ở Trung Quốc?

SUV cỡ C giá 421 triệu đồng thiết kế hiện đại, sở hữu hệ thống lái tự động, chi trả như Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi bán ra ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - SUV cỡ C với 2 động cơ tùy chọn phiên bản thuần điện (BEV) và phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), nội thất nhìn là muốn ‘chốt’,

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có, chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 về giá

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có, chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 về giá

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang vô cùng hấp dẫn ở thời điểm này sau khi tiếp tục nhận ưu đãi giảm 100% phí trước bạ.

Hà Nội: Diễn biến giá nhà riêng tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt tháng 11/2025

Hà Nội: Diễn biến giá nhà riêng tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt tháng 11/2025

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ tiếp tục ấm nóng.

Giá xe ga Honda mới bán ở Việt Nam đẹp vượt trội, công nghệ đỉnh cao: Rẻ nhất 40,2 triệu đồng, đắt nhất bao nhiêu?

Giá xe ga Honda mới bán ở Việt Nam đẹp vượt trội, công nghệ đỉnh cao: Rẻ nhất 40,2 triệu đồng, đắt nhất bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá xe ga SH160i/125i, Air Blade 160/125 và LEAD ABS đã được Honda Vietnam bán từ đầu tháng 11 nhằm tăng lựa chọn cho khách hàng với nhu cầu mua sắm cuối năm nay.

Giá vàng hôm nay: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao khi thế giới bật tăng?

Giá vàng hôm nay: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao khi thế giới bật tăng?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn giảm dần đều, khiến không ít nhà đầu tư lướt sóng chứng kiến túi tiền bốc hơi.

Trải nghiệm xe máy điện của Honda giá 13,8 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế nhỏ gọn, động cơ khỏe, pin bền, rẻ hơn cả Wave Alpha

Trải nghiệm xe máy điện của Honda giá 13,8 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế nhỏ gọn, động cơ khỏe, pin bền, rẻ hơn cả Wave Alpha

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện của Honda nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, động cơ 1200W, di chuyển 80 km/lần sạc và giá cực học sinh.

Xe ô tô 7 chỗ của Hyundai giảm giá sốc, thấp chưa từng có, trang bị ngang Mitsubishi Xpander, rẻ chỉ như Kia Morning

Xe ô tô 7 chỗ của Hyundai giảm giá sốc, thấp chưa từng có, trang bị ngang Mitsubishi Xpander, rẻ chỉ như Kia Morning

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô 7 chỗ Hyundai Stargazer đang có mức giá rất hấp dẫn nhờ chương trình ưu đãi lớn.

Giá đất ở tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt đang biến động mạnh

Giá đất ở tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt đang biến động mạnh

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Giá vàng hôm nay 5/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm sâu còn bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 5/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm sâu còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giảm sâu, SJC còn 147 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn có thương hiệu giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng.

