Giá bạc hôm nay 2/12: Thị trường trong nước điều chỉnh tăng giảm rõ rệt

Giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế ghi nhận sự điều chỉnh nhẹ khi giá bạc giao ngay đang ở vùng 57,3 USD/oz, trong khi khi mở phiên giá chạm 58 USD/oz. Tại các phiên điều chỉnh ngày 1/12, giá từng chạm 59 USD/oz.

Thị trường quốc tế điều chỉnh kéo theo nhịp điều chỉnh trong nước khá rõ rệt khi hệ thống Phú Quý mở phiên ở mức 58,7 triệu đồng/kg (tương đương 2,203 triệu đồng/lượng). Sau đó, giá giao dịch điều chỉnh tăng dần lên 59,3 triệu đồng/kg và đến trưa nay giảm về còn 59,0 triệu đồng/kg.

Thị trường trong nước ghi nhận có sự điều chỉnh nhẹ khi giá giao dịch giữ ở vùng 58 đến trên 59 triệu đồng/kg. Đến trưa nay, giá bạc có dấu hiệu giảm nhẹ.

Hệ thống Ancarat cũng có sự điều chỉnh tương tự khi mở phiên, giá giao dịch bất ngờ "tím" trần với mức tăng 23.000 đồng/lượng, lên 58,5 triệu đồng/kg.

Ở các nhịp điều chỉnh sau đó, giá bạc tại Ancarat đã lùi về ngưỡng 58,2 triệu đồng/kg, tương đương 2,218 triệu đồng/lượng.

Sacombank–SBJ niêm yết giá giao dịch bạc miếng Kim Phúc Lộc ở mức 2,100 – 2,151 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Bảng giá bạc của hệ thống Ancarat tại thời điểm trưa nay, 2/12.

Bảng giá bạc của hệ thống Phú Quý tại thời điểm trưa nay, 2/12.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

