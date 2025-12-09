Giá bạc hôm nay 9/12: Thị trường trong nước phục hồi nhẹ, giá giao dịch trở lại vùng 60,3 triệu đồng/kg

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay (9/12) có sự điều chỉnh theo hướng phục hồi nhẹ khi mở phiên, hệ thống Phú Quý niêm yết giá bán ra ở vùng 60,0 triệu đồng/kg, tương đương 2,253 triệu đồng/lượng.

Ở các phiên điều chỉnh sau đó, giá niêm yết của Phú Quý lùi về vùng 59,8 triệu đồng/kg nhưng qua các nhịp điều chỉnh, giá bán ra nhanh chóng phục hồi lên vùng 60,3 triệu đồng/kg, tương đương 2,263 triệu đồng/lượng.

Hệ thống Ancarat đang niêm yết giá giao dịch ở vùng 59,2 triệu đồng/kg, tăng khoảng 100.000 đồng/kg so với giá mở phiên, tương đương 2,257 triệu đồng/lượng.

Hôm nay, qua các phiên điều chỉnh, Sacombank–SBJ niêm yết giá giao dịch bạc miếng ở vùng 2,142 – 2,196 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đang ở vùng 58,3 USD/oz theo giờ Việt Nam, tăng nhẹ so với phiên sáng ngày 8/12.

Sự phục hồi nhẹ hôm nay trên cả thị trường quốc tế lẫn trong nước cho thấy giá bạc không có sự điều chỉnh đột biến, mà vẫn phản ánh xu hướng đi ngang kéo dài từ vài ngày qua.

Bảng giá giao dịch bạc của hệ thống Phú Quý hôm nay (9/12).

Bảng giá giao dịch bạc của hệ thống Ancarat hôm nay (9/12).

