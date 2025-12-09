Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá bạc hôm nay 9/12: Thị trường trong nước phục hồi nhẹ, giá giao dịch trở lại vùng 60,3 triệu đồng/kg

Thứ ba, 11:20 09/12/2025 | Giá cả thị trường
Khánh Dương - Kiều Trang
Khánh Dương - Kiều Trang
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận giá bạc hôm nay có sự phục hồi nhẹ kể từ khi mở phiên, với vùng giá giao dịch từ 60,0 triệu đồng/kg. Qua các phiên điều chỉnh, giá đã tăng nhẹ lên vùng 60,3 triệu đồng/kg.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay (9/12) có sự điều chỉnh theo hướng phục hồi nhẹ khi mở phiên, hệ thống Phú Quý niêm yết giá bán ra ở vùng 60,0 triệu đồng/kg, tương đương 2,253 triệu đồng/lượng.

Ở các phiên điều chỉnh sau đó, giá niêm yết của Phú Quý lùi về vùng 59,8 triệu đồng/kg nhưng qua các nhịp điều chỉnh, giá bán ra nhanh chóng phục hồi lên vùng 60,3 triệu đồng/kg, tương đương 2,263 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 9/12: Thị trường trong nước phục hồi nhẹ, giá giao dịch trở lại vùng 60,3 triệu đồng/kg - Ảnh 1.

Hệ thống Phú Quý niêm yết giá bán ra ở vùng 60,0 triệu đồng/kg, tương đương 2,253 triệu đồng/lượng.

Hệ thống Ancarat đang niêm yết giá giao dịch ở vùng 59,2 triệu đồng/kg, tăng khoảng 100.000 đồng/kg so với giá mở phiên, tương đương 2,257 triệu đồng/lượng.

Hôm nay, qua các phiên điều chỉnh, Sacombank–SBJ niêm yết giá giao dịch bạc miếng ở vùng 2,142 – 2,196 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đang ở vùng 58,3 USD/oz theo giờ Việt Nam, tăng nhẹ so với phiên sáng ngày 8/12.

Sự phục hồi nhẹ hôm nay trên cả thị trường quốc tế lẫn trong nước cho thấy giá bạc không có sự điều chỉnh đột biến, mà vẫn phản ánh xu hướng đi ngang kéo dài từ vài ngày qua.

Giá bạc hôm nay 9/12: Thị trường trong nước phục hồi nhẹ, giá giao dịch trở lại vùng 60,3 triệu đồng/kg - Ảnh 2.

Bảng giá giao dịch bạc của hệ thống Phú Quý hôm nay (9/12).

Giá bạc hôm nay 9/12: Thị trường trong nước phục hồi nhẹ, giá giao dịch trở lại vùng 60,3 triệu đồng/kg - Ảnh 3.

Bảng giá giao dịch bạc của hệ thống Ancarat hôm nay (9/12).

Giá bạc hôm nay 9/12: Thị trường trong nước phục hồi nhẹ, giá giao dịch trở lại vùng 60,3 triệu đồng/kg - Ảnh 4.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đang ở vùng 58,3 USD/oz theo giờ Việt Nam, tăng nhẹ so với phiên sáng ngày 8/12.

Giá bạc hôm nay 9/12: Thị trường trong nước phục hồi nhẹ, giá giao dịch trở lại vùng 60,3 triệu đồng/kg - Ảnh 5.Người dùng chia sẻ kinh nghiệm tránh bị ngân hàng thu phí tài khoản khi không đạt số dư tối thiểu

GĐXH - Những ngày gần đây, câu chuyện nhiều ngân hàng triển khai thu phí tài khoản nếu khách hàng không duy trì số dư tối thiểu đang khiến không ít người bất ngờ. Nhiều người dùng đã chia sẻ cách để không bị mất phí oan khi đang quản lý nhiều tài khoản hoặc có tài khoản "bỏ quên".

Giá bạc hôm nay 9/12: Thị trường trong nước phục hồi nhẹ, giá giao dịch trở lại vùng 60,3 triệu đồng/kg - Ảnh 6.Hà Nội yêu cầu tăng tổng mức bán lẻ, siêu thị 'tung' khuyến mại đẩy mạnh kích cầu dịp Giáng sinh

GĐXH - Ngay khi UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch về kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026, các đơn vị bán lẻ cũng nhân dịp Giáng sinh "tung" các chương trình khuyến mại.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay (8/12): Thị trường quốc tế kéo giá bạc trong nước 'đi ngang', giá giao dịch ở mức 59 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (8/12): Thị trường quốc tế kéo giá bạc trong nước 'đi ngang', giá giao dịch ở mức 59 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 4/12: Thị trường trong nước ở ngưỡng 60,6 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 4/12: Thị trường trong nước ở ngưỡng 60,6 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 3/12: Thị trường thế giới tiến sát 59 USD/oz, giá trong nước trên 60 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 3/12: Thị trường thế giới tiến sát 59 USD/oz, giá trong nước trên 60 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 2/12: Thị trường trong nước điều chỉnh tăng giảm rõ rệt

Giá bạc hôm nay 2/12: Thị trường trong nước điều chỉnh tăng giảm rõ rệt

Giá bạc hôm nay 01/12: Thị trường quốc tế tiếp tục lập đỉnh mới, kéo giá trong nước vượt ngưỡng 59 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 01/12: Thị trường quốc tế tiếp tục lập đỉnh mới, kéo giá trong nước vượt ngưỡng 59 triệu đồng/kg

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Diễn biến giá cho thuê chung cư tại 3 phường mới Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ tháng 12/2025

Hà Nội: Diễn biến giá cho thuê chung cư tại 3 phường mới Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ tháng 12/2025

Giá cả thị trường - 28 phút trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ được hình thành từ quận Ba Đình cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá iPhone 11, iPhone 11 Pro Max siêu rẻ, thấp chưa từng có, hàng còn tồn vẫn chẳng kém iPhone mới ra

Giá iPhone 11, iPhone 11 Pro Max siêu rẻ, thấp chưa từng có, hàng còn tồn vẫn chẳng kém iPhone mới ra

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 11, iPhone 11 Pro Max hiện vẫn chưa hết thời và vẫn mang đến giá trị sử dụng cực ổn tại Việt Nam ở mức giá siêu rẻ.

Honda City phiên bản SUV hạng B giá 390 triệu đồng thiết kế thể thao, siêu tiết kiệm xăng, chi phí như Kia Morning, Hyundai Grand i10

Honda City phiên bản SUV hạng B giá 390 triệu đồng thiết kế thể thao, siêu tiết kiệm xăng, chi phí như Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Honda City phiên bản SUV hạng B sở hữu thiết kế bắt mắt, loạt trang bị hiện đại và mức giá chỉ ngang Hyundai Grand i10 đang nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường.

Xe ga 110cc của Honda giá 36 triệu đồng thiết kế đẹp hơn cả SH Mode, rẻ ngang Vision

Xe ga 110cc của Honda giá 36 triệu đồng thiết kế đẹp hơn cả SH Mode, rẻ ngang Vision

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe ga 110cc của Honda chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá 36 triệu đồng, thiết kế đẹp hơn cả Vision và SH Mode.

Giá vàng hôm nay 9/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 9/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC hạ nhiệt lúc mở đầu phiên. Động lực tăng giá của vàng đang ít đi.

Hà Nội: Giá bán khó tin loạt nhà mặt phố tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ

Hà Nội: Giá bán khó tin loạt nhà mặt phố tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ được hình thành từ quận Ba Đình tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ, giá bán chạm ngưỡng 900 triệu đồng/m2.

Bỉm Bobby, Goo.n, Pampers: Cuộc đua bỉm trẻ em năm 2025, thương hiệu nào chiếm niềm tin phụ huynh?

Bỉm Bobby, Goo.n, Pampers: Cuộc đua bỉm trẻ em năm 2025, thương hiệu nào chiếm niềm tin phụ huynh?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Thị trường tã – bỉm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ phát triển mạnh với vô số lựa chọn, khiến nhiều phụ huynh bối rối: đâu là loại bỉm phù hợp nhất, vừa an toàn cho da bé, vừa tiện lợi và hợp túi tiền?

Xe máy điện giá 42 triệu đồng đẹp cổ điển, pin khỏe, trang bị cao cấp sánh ngang SH Mode, chi phí như Vision

Xe máy điện giá 42 triệu đồng đẹp cổ điển, pin khỏe, trang bị cao cấp sánh ngang SH Mode, chi phí như Vision

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện đẹp long lanh vừa ra mắt đang khiến Honda Vision phải dè chừng bởi thiết kế đẹp không kém SH Mode và LEAD.

Giá chung cư 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ tăng nóng, người mua nhà lại 'toát mồ hôi'

Giá chung cư 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ tăng nóng, người mua nhà lại 'toát mồ hôi'

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ được hình thành từ quận Ba Đĩnh cũ tiếp tục "nóng".

Lãi suất ngân hàng khi gửi 100 triệu đồng cao nhất tới 6,9%: Bất ngờ số tiền lãi nhận được?

Lãi suất ngân hàng khi gửi 100 triệu đồng cao nhất tới 6,9%: Bất ngờ số tiền lãi nhận được?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Gửi từ 100 triệu đồng hiện có thể hưởng lãi suất cao nhất lên đến 6,7-6,9%/năm tại Nam A Bank, Viet A Bank và Cake by VPBank.

Xem nhiều

Giá iPhone 14 giảm kịch sàn, rẻ kỷ lục, xứng danh iPhone ngon bổ rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 14 giảm kịch sàn, rẻ kỷ lục, xứng danh iPhone ngon bổ rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá iPhone 14 có thể coi là ngon bổ rẻ nhất Việt Nam hiện nay bởi trang bị vẫn đủ mạnh để dùng lâu dài, không gì có thể vượt qua.

Xe máy điện giá 42 triệu đồng đẹp cổ điển, pin khỏe, trang bị cao cấp sánh ngang SH Mode, chi phí như Vision

Xe máy điện giá 42 triệu đồng đẹp cổ điển, pin khỏe, trang bị cao cấp sánh ngang SH Mode, chi phí như Vision

Giá cả thị trường
Hatchback giá 360 triệu đồng thiết kế thể thao, công suất 218 mã lực, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 có khuấy đảo thị trường khi bán tại Trung Quốc

Hatchback giá 360 triệu đồng thiết kế thể thao, công suất 218 mã lực, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 có khuấy đảo thị trường khi bán tại Trung Quốc

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 9/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 9/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Lãi suất ngân hàng khi gửi 100 triệu đồng cao nhất tới 6,9%: Bất ngờ số tiền lãi nhận được?

Lãi suất ngân hàng khi gửi 100 triệu đồng cao nhất tới 6,9%: Bất ngờ số tiền lãi nhận được?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top