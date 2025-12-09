Giá bạc hôm nay 9/12: Thị trường trong nước phục hồi nhẹ, giá giao dịch trở lại vùng 60,3 triệu đồng/kg
GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận giá bạc hôm nay có sự phục hồi nhẹ kể từ khi mở phiên, với vùng giá giao dịch từ 60,0 triệu đồng/kg. Qua các phiên điều chỉnh, giá đã tăng nhẹ lên vùng 60,3 triệu đồng/kg.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay (9/12) có sự điều chỉnh theo hướng phục hồi nhẹ khi mở phiên, hệ thống Phú Quý niêm yết giá bán ra ở vùng 60,0 triệu đồng/kg, tương đương 2,253 triệu đồng/lượng.
Ở các phiên điều chỉnh sau đó, giá niêm yết của Phú Quý lùi về vùng 59,8 triệu đồng/kg nhưng qua các nhịp điều chỉnh, giá bán ra nhanh chóng phục hồi lên vùng 60,3 triệu đồng/kg, tương đương 2,263 triệu đồng/lượng.
Hệ thống Ancarat đang niêm yết giá giao dịch ở vùng 59,2 triệu đồng/kg, tăng khoảng 100.000 đồng/kg so với giá mở phiên, tương đương 2,257 triệu đồng/lượng.
Hôm nay, qua các phiên điều chỉnh, Sacombank–SBJ niêm yết giá giao dịch bạc miếng ở vùng 2,142 – 2,196 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đang ở vùng 58,3 USD/oz theo giờ Việt Nam, tăng nhẹ so với phiên sáng ngày 8/12.
Sự phục hồi nhẹ hôm nay trên cả thị trường quốc tế lẫn trong nước cho thấy giá bạc không có sự điều chỉnh đột biến, mà vẫn phản ánh xu hướng đi ngang kéo dài từ vài ngày qua.
Hà Nội: Diễn biến giá cho thuê chung cư tại 3 phường mới Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ tháng 12/2025Giá cả thị trường - 28 phút trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ được hình thành từ quận Ba Đình cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá iPhone 11, iPhone 11 Pro Max siêu rẻ, thấp chưa từng có, hàng còn tồn vẫn chẳng kém iPhone mới raGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 11, iPhone 11 Pro Max hiện vẫn chưa hết thời và vẫn mang đến giá trị sử dụng cực ổn tại Việt Nam ở mức giá siêu rẻ.
Honda City phiên bản SUV hạng B giá 390 triệu đồng thiết kế thể thao, siêu tiết kiệm xăng, chi phí như Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Honda City phiên bản SUV hạng B sở hữu thiết kế bắt mắt, loạt trang bị hiện đại và mức giá chỉ ngang Hyundai Grand i10 đang nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường.
Xe ga 110cc của Honda giá 36 triệu đồng thiết kế đẹp hơn cả SH Mode, rẻ ngang VisionGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ga 110cc của Honda chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá 36 triệu đồng, thiết kế đẹp hơn cả Vision và SH Mode.
Giá vàng hôm nay 9/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC hạ nhiệt lúc mở đầu phiên. Động lực tăng giá của vàng đang ít đi.
Hà Nội: Giá bán khó tin loạt nhà mặt phố tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng VõGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ được hình thành từ quận Ba Đình tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ, giá bán chạm ngưỡng 900 triệu đồng/m2.
Bỉm Bobby, Goo.n, Pampers: Cuộc đua bỉm trẻ em năm 2025, thương hiệu nào chiếm niềm tin phụ huynh?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Thị trường tã – bỉm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ phát triển mạnh với vô số lựa chọn, khiến nhiều phụ huynh bối rối: đâu là loại bỉm phù hợp nhất, vừa an toàn cho da bé, vừa tiện lợi và hợp túi tiền?
Xe máy điện giá 42 triệu đồng đẹp cổ điển, pin khỏe, trang bị cao cấp sánh ngang SH Mode, chi phí như VisionGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện đẹp long lanh vừa ra mắt đang khiến Honda Vision phải dè chừng bởi thiết kế đẹp không kém SH Mode và LEAD.
Giá chung cư 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ tăng nóng, người mua nhà lại 'toát mồ hôi'Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ được hình thành từ quận Ba Đĩnh cũ tiếp tục "nóng".
Lãi suất ngân hàng khi gửi 100 triệu đồng cao nhất tới 6,9%: Bất ngờ số tiền lãi nhận được?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Gửi từ 100 triệu đồng hiện có thể hưởng lãi suất cao nhất lên đến 6,7-6,9%/năm tại Nam A Bank, Viet A Bank và Cake by VPBank.
Giá iPhone 14 giảm kịch sàn, rẻ kỷ lục, xứng danh iPhone ngon bổ rẻ nhất Việt NamGiá cả thị trường
GĐXH - Giá iPhone 14 có thể coi là ngon bổ rẻ nhất Việt Nam hiện nay bởi trang bị vẫn đủ mạnh để dùng lâu dài, không gì có thể vượt qua.