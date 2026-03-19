Việt Nam sắp niêm yết bạc thỏi trên Sở Giao dịch hàng hóa, bảo đảm minh bạch, an toàn
GĐXH - Ngày 18/3/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) và các doanh nghiệp, ngân hàng liên quan tổ chức cuộc thảo luận phương án niêm yết và vận hành giao dịch mặt hàng bạc thỏi.
Cuộc thảo luận này có sự tham gia của các chủ thể tham gia trực tiếp vào chuỗi cung ứng, lưu ký và vận hành giao dịch bạc thỏi, gồm: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý (Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, SBJ, Digi Invest) và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Xem xét niêm yết bạc là cần thiết nhằm chuẩn hóa giao dịch
Ông Trần Hữu Linh – Cục trưởng Cục quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, hiện nay, nhu cầu giao dịch mặt hàng bạc trên thị trường có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh giá bạc trong nước và thế giới biến động mạnh, biên độ dao động lớn và khó dự báo.
Do đó, việc nghiên cứu, xem xét niêm yết bạc trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam là cần thiết nhằm từng bước chuẩn hóa hoạt động giao dịch.
Tuy nhiên, việc triển khai cần được đánh giá toàn diện, bảo đảm các yêu cầu về minh bạch, an toàn hệ thống và quyền lợi của các bên tham gia thị trường.
Theo đánh giá, trên thị trường quốc tế, giá bạc thời gian gần đây tăng theo xu hướng chung của nhóm kim loại quý.
Đáng chú ý, có thời điểm giá bạc thế giới thiết lập mức cao mới, đạt gần 108,6 USD/ounce (ngày 26/1/2026).
Tại thị trường trong nước, giá bạc thỏi cũng liên tục được điều chỉnh, có thời điểm vượt mốc 111 triệu đồng/kg, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của người dân và nhà đầu tư.
Thực tiễn cho thấy, hoạt động mua bán bạc tại Việt Nam hiện chủ yếu được thực hiện theo phương thức giao dịch vật chất trực tiếp, thông qua thỏa thuận giữa các bên.
Mô hình này còn mang tính phân tán, thiếu cơ chế hình thành giá tập trung, chưa được chuẩn hóa về thông tin và tiêu chuẩn hàng hóa, đồng thời thiếu các công cụ phòng ngừa rủi ro. Trong bối cảnh giá biến động mạnh, điều này tiềm ẩn rủi ro cho người dân, nhà đầu tư và doanh nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu đối với công tác quản lý nhà nước.
Trên cơ sở đó, việc nghiên cứu đưa mặt hàng bạc vào giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa được đặt ra nhằm tổ chức thị trường theo hướng tập trung, công khai, minh bạch; hình thành cơ chế giá tham chiếu thống nhất; cung cấp công cụ phòng ngừa rủi ro biến động giá.
Đồng thời góp phần chuẩn hóa hoạt động giao dịch và thúc đẩy phát triển thị trường hàng hóa theo hướng hiện đại, tiệm cận thông lệ quốc tế.
2 giai đoạn niêm yết bạc thỏi trên Sở Giao dịch hàng hóa
Tại cuộc họp, đại diện Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã báo cáo phương án tổ chức giao dịch, cơ chế giao nhận bạc thỏi và thanh toán bù trừ.
Việc đưa mặt hàng bạc theo lên Sở Giao dịch hàng hóa sẽ chia làm 02 giai đoạn.
Giai đoạn đầu sẽ thí điểm niêm yết trên thị trường trong nước và giao dịch vật chất, khi thị trường vận hành ổn định sẽ liên thông với các Sở giao dịch hàng hóa khu vực và thế giới.
Các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc trong nước cam kết đảm bảo năng lực sản xuất và phối hợp thực hiện các quy định liên quan đến giao nhận hàng hóa, tuy nhiên, hiện nay, nguồn cung vẫn phụ thuộc chủ yếu từ nhập khẩu.
Cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh, việc đưa mặt hàng bạc vào giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa cần được xem xét thận trọng, trên cơ sở đánh giá đầy đủ tác động kinh tế - xã hội, tác động thị trường và yêu cầu quản lý.
Đồng thời, cần nghiên cứu, thiết lập các cơ chế quản lý rủi ro phù hợp như quy định về giới hạn vị thế giao dịch, kiểm soát hoạt động đầu cơ, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.
Nội dung này sẽ tiếp tục được nghiên cứu, tham vấn ý kiến các bộ, ngành, chuyên gia, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan nhằm bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô và quyền lợi chính đáng của các bên tham gia.
