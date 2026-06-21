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Giá bạc hôm nay 21/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?

Chủ nhật, 09:57 21/06/2026 | Giá cả thị trường
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 21/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục đang đi ngang, giá bán quanh vùng 67 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 21/6

Giá bạc trong nước

Giá bạc hôm nay 21/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm? - Ảnh 1.

Giá bạc hôm nay ngày 21/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục đang đi ngang, giá bán quanh vùng 67 triệu đồng/kg.

Giá bạc Phú Quý

Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và Xã hội, giá bạc mở phiên tại hệ thống Phú Qúy đi ngang sau đà giảm ngày hôm kia, giá bán sáng nay vẫn đang niêm yết giá bán sáng qua, ở vùng 67,599 triệu đồng/kg, tương đương 2,535 triệu đồng/lượng. Đã giảm nhẹ 160.000 đồng/kg so với giá bán sáng hôm 19/6 (67,759 triệu đồng/kg, tương đương 2,541 triệu đồng/lượng).

Giá bạc hôm nay 21/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm? - Ảnh 3.

Giá bạc Phú Quý 21/6.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc bán ra sáng nay có sự điều chỉnh tăng nhẹ nhưng cũng không đáng kể. Giá bán niêm yết tại khung giờ 8h02 phút hiện đang duy trì ở vùng 67,867 triệu đồng/kg, tương đương 2,545 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 67,653 triệu đồng/kg, tương đương 2,537 triệu đồng/lượng. 

Giá bạc hôm nay 21/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm? - Ảnh 4.

Giá bạc Ancarat hôm nay 21/6.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc sáng nay vẫn đang niêm yết giá bán tại khung giờ 15h30 chiều 19/6, ở vùng 68,400 triệu đồng/kg, tương đương 2,565 triệu đồng/lượng. 

Giá bạc hôm nay 21/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm? - Ảnh 5.

Giá bạc Sacombank-SBJ hôm nay 21/6.

Giá bạc DOJI

Tại hệ thống bạc Doji sáng nay giá bạc tiếp tục đi ngang, giữ nguyên giá bán của sáng qua. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,535 triệu đồng/lượng và khoảng 12,675 triệu đồng/5 lượng. 

Giá bạc hôm nay 21/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm? - Ảnh 6.

Giá bạc hôm nay 21/6: Bảng giá bạc tại DOJI.

Giá bạc hôm nay 21/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm? - Ảnh 7.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc thế giới hôm nay

Trên thị trường quốc tế, giá bạc sáng nay dao động quanh quanh vùng 63 - 64 USD/ounce.

Sau nhịp phục hồi nhẹ lên vùng 70 USD/ounce cuối tuần trước, sang tuần này giá bạc lại có xu hướng giảm, chạm mốc 63 - 64 USD/ounce cho thấy những biến động khó lường của thị trường bạc thế giới.

Giá bạc hôm nay 21/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm? - Ảnh 8.

Giá bạc thế giới hôm nay (21/6) duy trì ở vùng 63 - 64 USD/oz.

Giá bạc hôm nay 21/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm? - Ảnh 8.Giá bạc hôm nay 20/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động như nào?

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 20/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ hiện đang đi ngang sau đà giảm ngày hôm qua, giá bán quanh vùng 67 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 21/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm? - Ảnh 9.Giá bạc hôm nay 19/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đảo chiều giảm mạnh

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 19/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm mạnh xuống vùng 67 triệu đồng/kg.

 


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