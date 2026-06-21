Giá bạc hôm nay 21/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 21/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục đang đi ngang, giá bán quanh vùng 67 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 21/6
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và Xã hội, giá bạc mở phiên tại hệ thống Phú Qúy đi ngang sau đà giảm ngày hôm kia, giá bán sáng nay vẫn đang niêm yết giá bán sáng qua, ở vùng 67,599 triệu đồng/kg, tương đương 2,535 triệu đồng/lượng. Đã giảm nhẹ 160.000 đồng/kg so với giá bán sáng hôm 19/6 (67,759 triệu đồng/kg, tương đương 2,541 triệu đồng/lượng).
Giá bạc Ancarat
Tại hệ thống Ancarat, giá bạc bán ra sáng nay có sự điều chỉnh tăng nhẹ nhưng cũng không đáng kể. Giá bán niêm yết tại khung giờ 8h02 phút hiện đang duy trì ở vùng 67,867 triệu đồng/kg, tương đương 2,545 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 67,653 triệu đồng/kg, tương đương 2,537 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Sacombank-SBJ
Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc sáng nay vẫn đang niêm yết giá bán tại khung giờ 15h30 chiều 19/6, ở vùng 68,400 triệu đồng/kg, tương đương 2,565 triệu đồng/lượng.
Giá bạc DOJI
Tại hệ thống bạc Doji sáng nay giá bạc tiếp tục đi ngang, giữ nguyên giá bán của sáng qua. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,535 triệu đồng/lượng và khoảng 12,675 triệu đồng/5 lượng.
Giá bạc thế giới hôm nay
Trên thị trường quốc tế, giá bạc sáng nay dao động quanh quanh vùng 63 - 64 USD/ounce.
Sau nhịp phục hồi nhẹ lên vùng 70 USD/ounce cuối tuần trước, sang tuần này giá bạc lại có xu hướng giảm, chạm mốc 63 - 64 USD/ounce cho thấy những biến động khó lường của thị trường bạc thế giới.
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