Giá bạc hôm nay 22/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có còn giảm?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá bạc hôm nay 22/6

Giá bạc trong nước

Giá bạc hôm nay ngày 22/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng nhích nhẹ, giá bán quanh vùng 68 triệu đồng/kg.

Giá bạc Phú Quý

Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và Xã hội, giá bạc mở phiên tại hệ thống Phú Qúy nhích nhẹ so với giá bán ngày hôm qua, giá bán tại khung giờ 9h11 phút sáng nay đang niêm yết giá bán ở vùng 68,746 triệu đồng/kg, tương đương 2,578 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá bán sáng qua vẫn đang duy trì ở vùng 67,599 triệu đồng/kg, tương đương 2,535 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Phú Quý 22/6.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc bán ra sáng nay cũng có sự điều chỉnh tăng nhẹ. Giá bán niêm yết tại khung giờ 9h16 phút hiện đang duy trì ở vùng 68,480 triệu đồng/kg, tương đương 2,568 triệu đồng/lượng. Đã tăng 613.000 đồng/kg so với giá bán sáng qua (67,867 triệu đồng/kg, tương đương 2,545 triệu đồng/lượng).

Giá bạc Ancarat hôm nay 22/6.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc bán ra sáng nay niêm yết tại khung giờ 08h55 ở vùng 68,880 triệu đồng/kg, tương đương 2,583 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua vẫn đang duy trì ở vùng 68,400 triệu đồng/kg, tương đương 2,565 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Sacombank-SBJ hôm nay 22/6.

Giá bạc DOJI

Tại hệ thống bạc Doji sáng nay giá bạc cũng có sự nhích nhẹ. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,578 triệu đồng/lượng và khoảng 12,890 triệu đồng/5 lượng. Trong khi đó giá bán sáng qua duy trì ở vùng 2,535 triệu đồng/lượng và khoảng 12,675 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc hôm nay 22/6: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc thế giới hôm nay

Trên thị trường quốc tế, giá bạc sáng nay cũng có sự nhích nhẹ. Giá bán dao động quanh quanh vùng 65-66 USD/ounce.

Sau nhịp phục hồi nhẹ lên vùng 70 USD/ounce cuối tuần trước, sang tuần này giá bạc lại có xu hướng giảm, chạm mốc 63 - 64 USD/ounce cho thấy những biến động khó lường của thị trường bạc thế giới.

Giá bạc thế giới hôm nay (22/6) duy trì ở vùng 65 - 66 USD/oz.

Giá bạc hôm nay 20/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động như nào? GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 20/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ hiện đang đi ngang sau đà giảm ngày hôm qua, giá bán quanh vùng 67 triệu đồng/kg.



