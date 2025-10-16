Mới nhất
Giá bạc hôm nay ngày 16/10: Mở phiên trong nước 2,101 triệu đồng/lượng, các thương hiệu nhận đơn có giới hạn

Thứ năm, 10:12 16/10/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Mở phiên sáng nay (16/10), giá bạc trong nước chính thức ghi nhận mức giá mới là 54,346 và 56,026 triệu đồng/kg ở hai chiều tương ứng mua vào – bán ra, tương đương 2,038 và 2,101 triệu đồng/lượng. Từ hôm nay, các thương hiệu đồng loạt tiếp nhận đơn đặt trở lại nhưng giới hạn số lượng.

Giá bạc trong nước tại phiên điều chỉnh sáng nay ghi nhận mức tăng rõ rệt khi Phú Quý niêm yết ở vùng 54,346 triệu đồng/kg mua vào và 56,026 triệu đồng/kg bán ra. Mức tăng tương ứng là 2,038 và 2,101 triệu đồng/lượng.

Mức giá này được cho là mức giá đỉnh mới kể từ khi  giá bạc có chiều hướng tăng dần. Trong khi giá chốt phiên chiều qua của Phú Quý niêm yết ở vùng 53,893 và 55,573 triệu đồng/kg mua vào – bán ra; tương đương 2,021 và 2,084 triệu đồng/lượng.

Cũng tại phiên điều chỉnh sáng nay, Sacombank-SBJ niêm yết mức chỉnh đối với sản phẩm bạc miếng Kim – Phúc – Lộc SBJ 999 1 lượng cao hơn Phú Quý 5.000 đồng/lượng khi vùng giá hiện tại đang ở ngưỡng 2,055 và 2,106 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay ngày 16/10: Mở phiên trong nước giá 'dựng đứng', các thương hiệu nhận đơn có giới hạn - Ảnh 1.

Từ hôm nay, các thương hiệu đồng loạt tiếp nhận đơn đặt trở lại nhưng giới hạn số lượng.

Ancarat cũng có mức tăng đáng kể khi vùng giá mới niêm yết ở ngưỡng 53,516 và 54,966 triệu đồng/kg mua vào – bán ra; tương đương 2,038 và 2,098 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, mức giá niêm yết của Ancarat luôn thấp hơn Phú Quý từ khoảng 800.000 đồng/kg ở chiều mua vào và khoảng 1 triệu đồng/kg ở chiều bán ra.

Mở phiên sáng nay, các thương hiệu Phú Quý và Ancarat đồng loạt tiếp nhận đơn đặt trở lại nhưng giới hạn số lượng, do không đủ lượng hàng đáp ứng đơn khách hàng.

Cụ thể, thông tin Ancarat cho hay, do nhu cầu  mua bạc ngày càng lớn, trong khi sản lượng nguyên liệu khan hiếm và tiến độ sản xuất của nhà máy nên Ancarat mở bán số lượng hữu hạn từ 8h đến 10h hàng ngày với số lượng tối đa cho phép là 5kg/khách đặt hoặc cho tới khi hết sản lượng cung cấp trong ngày.

Để đáp ứng nhu cầu người mua, Phú Quý cũng cho phép các đại lý tiếp nhận đơn đặt trở lại với tỷ lệ 70% online và 30% giao dịch trực tiếp dành cho người lớn tuổi không thông thạo công nghệ.

Ngoài ra, để cho công bằng với nhu cầu mua bạc,  Phú Quý cũng đặt ra giới hạn từ các đại lý là 1 suất đăng ký mua loại bạc kilogram sẽ không được đặt mua loại 5 lượng, và ngược lại.

Tại phiên điều chỉnh sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá bạc thế giới chính thức bật tăng lên 53,24 USD/oz. Mức tăng này được cho là đã vượt cản và là mức giá cao nhất từ trước tới nay.

Giá bạc hôm nay ngày 16/10: Mở phiên trong nước giá 'dựng đứng', các thương hiệu nhận đơn có giới hạn - Ảnh 2.

Mở phiên sáng nay (16/10), giá bạc trong nước chính thức ghi nhận mức giá mới là 54,346 và 56,026 triệu đồng/kg ở hai chiều tương ứng mua vào – bán ra, tương đương 2,038 và 2,101 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay ngày 16/10: Mở phiên trong nước giá 'dựng đứng', các thương hiệu nhận đơn có giới hạn - Ảnh 3.

Giá bạc Ancarat tại các phiên điều chỉnh sáng nay.

Giá bạc hôm nay ngày 16/10: Mở phiên trong nước giá 'dựng đứng', các thương hiệu nhận đơn có giới hạn - Ảnh 4.

Biểu đồ giá bạc đi lên của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Giá bạc hôm nay ngày 16/10: Mở phiên trong nước giá 'dựng đứng', các thương hiệu nhận đơn có giới hạn - Ảnh 5.

Tại phiên điều chỉnh sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá bạc thế giới chính thức bật tăng lên 53,24 USD/oz. Mức tăng này được cho là đã vượt cản và là mức giá cao nhất từ trước tới nay.

Giá bạc hôm nay ngày 14/10: Tiến sát ngưỡng 56 triệu đồng/kg, các thương hiệu nhận đơn "nhỏ giọt"Giá bạc hôm nay ngày 14/10: Tiến sát ngưỡng 56 triệu đồng/kg, các thương hiệu nhận đơn 'nhỏ giọt'

GĐXH - Mở phiên sáng nay, thị trường bạc trong nước ghi nhận mức tăng đến 9,3% trong 7 ngày qua, với vùng giá mới là 53,893 – 55,573 triệu đồng/kg mua vào - bán ra, tương đương 2,021 – 2,084 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay ngày 13/10: Vượt ngưỡng 2 triệu đồng/lượng, các thương hiệu tiếp tục ngưng nhận đơn đặt hàngGiá bạc hôm nay ngày 13/10: Vượt ngưỡng 2 triệu đồng/lượng, các thương hiệu tiếp tục ngưng nhận đơn đặt hàng

GĐXH - Nếu chốt phiên ngày 11/10, giá bạc trong nước chỉ nhỉnh 1,9 triệu đồng/lượng thì tại phiên điều chỉnh sáng hôm nay (13/10), giá bạc trong nước chính thức bật qua ngưỡng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá bạc ngày 10/10: Bạc trong nước tăng gần 1 triệu đồng/kg sau 24 giờGiá bạc ngày 10/10: Bạc trong nước tăng gần 1 triệu đồng/kg sau 24 giờ

GĐXH - Giá bạc trong nước tiếp tục tăng mạnh trong phiên sáng 10/10, khi mức giá niêm yết bán ra đã vượt ngưỡng 52 triệu đồng/kg, tương đương 1,951 triệu đồng/lượng. So với giá mở phiên hôm qua, mức tăng gần 1 triệu đồng/kg chỉ sau một ngày giao dịch.

Khánh Dương
