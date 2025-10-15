Mới nhất
Giá bạc hôm nay ngày 15/10: Thị trường bạc điều chỉnh theo thế giới, một số thương hiệu tiếp tục ngừng nhận đơn

Thứ tư, 11:18 15/10/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Tại phiên điều chỉnh sáng nay (15/10), giá bạc trong nước ghi nhận mức tăng khoảng 300.000 đồng/kg. Một số thương hiệu trong nước tiếp tục ngừng tiếp nhận đơn đặt hàng do biến động mạnh của thị trường.

Giá bạc hôm nay ngày 14/10: Tiến sát ngưỡng 56 triệu đồng/kg, các thương hiệu nhận đơn "nhỏ giọt"Giá bạc hôm nay ngày 14/10: Tiến sát ngưỡng 56 triệu đồng/kg, các thương hiệu nhận đơn 'nhỏ giọt'

GĐXH - Mở phiên sáng nay, thị trường bạc trong nước ghi nhận mức tăng đến 9,3% trong 7 ngày qua, với vùng giá mới là 53,893 – 55,573 triệu đồng/kg mua vào - bán ra, tương đương 2,021 – 2,084 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, bạc Ancarat điều chỉnh  giá bạc hôm nay từ 52,050 – 53,514 triệu đồng/kg ở hai chiều mua vào – bán ra, tương đương 1,983 – 2,042 triệu đồng/lượng.

So với mức giá chốt phiên chiều tối qua (14/10) ở ngưỡng 51,864 – 53,314 triệu đồng/kg (tương đương 1,976 – 2,036 triệu đồng/lượng), giá bạc sáng nay đã tăng khá mạnh.

Phú Quý cũng ghi nhận mức tăng tương ứng khi mở phiên sáng nay, giá mua vào – bán ra được niêm yết ở mức 53,226 – 54,879 triệu đồng/kg, tương đương 1,996 – 2,058 triệu đồng/lượng.

Đến phiên điều chỉnh lúc 10h, giá bạc tại hệ thống này đã giảm nhẹ khoảng 18.000 đồng/lượng. Đáng chú ý, Phú Quý thông báo tạm ngừng tiếp nhận đơn đặt hàng mới trong buổi sáng do nhu cầu mua vượt quá khả năng cung cấp trong ngày.

Giá bạc hôm nay ngày 15/10: Thị trường bạc 'nhảy múa', một số thương hiệu tiếp tục ngừng nhận đơn - Ảnh 2.

Tại phiên điều chỉnh sáng nay (15/10), giá bạc trong nước ghi nhận mức tăng khoảng 300.000 đồng/kg. Một số thương hiệu trong nước tiếp tục ngừng tiếp nhận đơn đặt hàng do biến động mạnh của thị trường.

Trong khi đó, thương hiệu bạc Sacombank-SBJ niêm yết giá bán ra tại các phiên điều chỉnh sáng nay lần lượt ở mức 2,067 – 2,070 – 2,061 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào thấp hơn khoảng 51.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá bạc quốc tế được ghi nhận ở mức 51,8 USD/oz vào lúc 10h sáng nay (theo giờ Việt Nam).

Theo các chuyên gia, giá bạc hôm nay tiếp tục chịu tác động kép từ đà suy yếu của đồng USD và nhu cầu trú ẩn gia tăng trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn phát đi tín hiệu hạ lãi suất sớm.

Ngoài ra, nhu cầu sử dụng bạc trong sản xuất năng lượng tái tạo và linh kiện công nghệ cao tiếp tục tăng, khiến nguồn cung bạc vật chất tại châu Á bị thu hẹp tạm thời.

Giá bạc hôm nay ngày 15/10: Thị trường bạc 'nhảy múa', một số thương hiệu tiếp tục ngừng nhận đơn - Ảnh 3.

Giá bạc của thương hiệu Ancarat tại phiên điều chỉnh 10h sáng nay.

Giá bạc hôm nay ngày 15/10: Thị trường bạc 'nhảy múa', một số thương hiệu tiếp tục ngừng nhận đơn - Ảnh 4.

Giá bạc của thương hiệu Phú Quý tại phiên điều chỉnh 10h sáng nay.

Giá bạc hôm nay ngày 15/10: Thị trường bạc 'nhảy múa', một số thương hiệu tiếp tục ngừng nhận đơn - Ảnh 5.

Biểu đồ giá bạc "nhảy múa" trong 7 ngày qua của Phú Quý.

Giá bạc hôm nay ngày 15/10: Thị trường bạc 'nhảy múa', một số thương hiệu tiếp tục ngừng nhận đơn - Ảnh 6.

Trên thị trường thế giới, giá bạc quốc tế được ghi nhận ở mức 51,8 USD/oz vào lúc 10h sáng nay (theo giờ Việt Nam).

Giá bạc hôm nay ngày 13/10: Vượt ngưỡng 2 triệu đồng/lượng, các thương hiệu tiếp tục ngưng nhận đơn đặt hàngGiá bạc hôm nay ngày 13/10: Vượt ngưỡng 2 triệu đồng/lượng, các thương hiệu tiếp tục ngưng nhận đơn đặt hàng

GĐXH - Nếu chốt phiên ngày 11/10, giá bạc trong nước chỉ nhỉnh 1,9 triệu đồng/lượng thì tại phiên điều chỉnh sáng hôm nay (13/10), giá bạc trong nước chính thức bật qua ngưỡng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhiều thương hiệu bạc đồng loạt ngừng nhận đơn đặt hàng, quầy giao dịch vắng vẻ lạ thườngNhiều thương hiệu bạc đồng loạt ngừng nhận đơn đặt hàng, quầy giao dịch vắng vẻ lạ thường

GĐXH - Sau chuỗi phiên biến động mạnh, thị trường bạc trong nước những ngày giữa tháng 10 chứng kiến một hiện tượng hiếm gặp khi nhiều thương hiệu bạc lớn đồng loạt thông báo tạm ngừng nhận đơn đặt hàng và các quầy giao dịch vật lý trở nên vắng vẻ bất thường.

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táoTS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo

GĐXH - Ngày 2/10, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh, không ít người dân bắt đầu tìm đến bạc như một kênh tiết kiệm mới, vừa túi tiền, phóng viên Gia đình & Xã hội đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính & BĐS Toàn Cầu, để làm rõ hơn về xu hướng này.

 

Khánh Dương
