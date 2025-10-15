Giá bạc hôm nay ngày 15/10: Thị trường bạc điều chỉnh theo thế giới, một số thương hiệu tiếp tục ngừng nhận đơn

Giá bạc hôm nay ngày 14/10: Tiến sát ngưỡng 56 triệu đồng/kg, các thương hiệu nhận đơn 'nhỏ giọt' GĐXH - Mở phiên sáng nay, thị trường bạc trong nước ghi nhận mức tăng đến 9,3% trong 7 ngày qua, với vùng giá mới là 53,893 – 55,573 triệu đồng/kg mua vào - bán ra, tương đương 2,021 – 2,084 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, bạc Ancarat điều chỉnh giá bạc hôm nay từ 52,050 – 53,514 triệu đồng/kg ở hai chiều mua vào – bán ra, tương đương 1,983 – 2,042 triệu đồng/lượng.

So với mức giá chốt phiên chiều tối qua (14/10) ở ngưỡng 51,864 – 53,314 triệu đồng/kg (tương đương 1,976 – 2,036 triệu đồng/lượng), giá bạc sáng nay đã tăng khá mạnh.

Phú Quý cũng ghi nhận mức tăng tương ứng khi mở phiên sáng nay, giá mua vào – bán ra được niêm yết ở mức 53,226 – 54,879 triệu đồng/kg, tương đương 1,996 – 2,058 triệu đồng/lượng.

Đến phiên điều chỉnh lúc 10h, giá bạc tại hệ thống này đã giảm nhẹ khoảng 18.000 đồng/lượng. Đáng chú ý, Phú Quý thông báo tạm ngừng tiếp nhận đơn đặt hàng mới trong buổi sáng do nhu cầu mua vượt quá khả năng cung cấp trong ngày.

Tại phiên điều chỉnh sáng nay (15/10), giá bạc trong nước ghi nhận mức tăng khoảng 300.000 đồng/kg. Một số thương hiệu trong nước tiếp tục ngừng tiếp nhận đơn đặt hàng do biến động mạnh của thị trường.

Trong khi đó, thương hiệu bạc Sacombank-SBJ niêm yết giá bán ra tại các phiên điều chỉnh sáng nay lần lượt ở mức 2,067 – 2,070 – 2,061 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào thấp hơn khoảng 51.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá bạc quốc tế được ghi nhận ở mức 51,8 USD/oz vào lúc 10h sáng nay (theo giờ Việt Nam).

Theo các chuyên gia, giá bạc hôm nay tiếp tục chịu tác động kép từ đà suy yếu của đồng USD và nhu cầu trú ẩn gia tăng trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn phát đi tín hiệu hạ lãi suất sớm.

Ngoài ra, nhu cầu sử dụng bạc trong sản xuất năng lượng tái tạo và linh kiện công nghệ cao tiếp tục tăng, khiến nguồn cung bạc vật chất tại châu Á bị thu hẹp tạm thời.

Giá bạc của thương hiệu Ancarat tại phiên điều chỉnh 10h sáng nay.

Giá bạc của thương hiệu Phú Quý tại phiên điều chỉnh 10h sáng nay.

Biểu đồ giá bạc "nhảy múa" trong 7 ngày qua của Phú Quý.

