Giá bạc hôm nay ngày 29/10: Thị trường thế giới hồi phục, giá trong nước tăng gần 1 triệu đồng/kg
GĐXH - Giá bạc quốc tế ghi nhận sự hồi phục từ ngưỡng 46 USD/oz lên 47,5 USD/oz, kéo theo thị trường trong nước tăng mạnh khoảng 1 triệu đồng/kg.
Tại thị trường trong nước, giá bạc hôm nay bật tăng trở lại sau nhiều phiên giảm sâu. Phú Quý niêm yết giá bán ra 49,999 triệu đồng/kg (tương đương 1,875 triệu đồng/lượng). So với mức điều chỉnh ngày 28/10 dao động 49,013 – 49,386 triệu đồng/kg, giá hiện tại đã tăng gần 1 triệu đồng/kg.
Ancarat niêm yết giá bán ra tại các phiên điều chỉnh hôm nay ở ngưỡng 49,150 triệu đồng/kg, tương đương 1,875 triệu đồng/lượng.
Tại Sacombank – SBJ, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc sau 4 phiên điều chỉnh hiện giao dịch quanh mức 1,821 – 1,869 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Trên thị trường quốc tế, giá bạc phục hồi rõ rệt sau khi chạm "đáy" 45,5 USD/oz trong phiên hôm qua (giờ Việt Nam), hiện đã quay lại vùng trên 47 USD/oz.
Đà hồi phục của giá bạc được cho là xuất phát từ đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm nhẹ.
