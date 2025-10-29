Mới nhất
Giá bạc hôm nay ngày 29/10: Thị trường thế giới hồi phục, giá trong nước tăng gần 1 triệu đồng/kg

Thứ tư, 11:32 29/10/2025
GĐXH - Giá bạc quốc tế ghi nhận sự hồi phục từ ngưỡng 46 USD/oz lên 47,5 USD/oz, kéo theo thị trường trong nước tăng mạnh khoảng 1 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay ngày 28/10: Vì sao giá bán ra lùi về mốc 49 triệu đồng/kg?Giá bạc hôm nay ngày 28/10: Vì sao giá bán ra lùi về mốc 49 triệu đồng/kg?

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận mức điều chỉnh rõ rệt khi thị trường quốc tế giảm về ngưỡng 47 USD/oz, kéo theo giá bạc bán ra trong nước lùi về mốc 49 triệu đồng/kg.

Tại thị trường trong nước, giá bạc hôm nay bật tăng trở lại sau nhiều phiên giảm sâu. Phú Quý niêm yết giá bán ra 49,999 triệu đồng/kg (tương đương 1,875 triệu đồng/lượng). So với mức điều chỉnh ngày 28/10 dao động 49,013 – 49,386 triệu đồng/kg, giá hiện tại đã tăng gần 1 triệu đồng/kg.

Ancarat niêm yết giá bán ra tại các phiên điều chỉnh hôm nay ở ngưỡng 49,150 triệu đồng/kg, tương đương 1,875 triệu đồng/lượng.

Tại Sacombank – SBJ, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc sau 4 phiên điều chỉnh hiện giao dịch quanh mức 1,821 – 1,869 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc phục hồi rõ rệt sau khi chạm "đáy" 45,5 USD/oz trong phiên hôm qua (giờ Việt Nam), hiện đã quay lại vùng trên 47 USD/oz.

Đà hồi phục của giá bạc được cho là xuất phát từ đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm nhẹ. 

Giá bạc hôm nay ngày 29/10: Thị trường thế giới hồi phục, giá trong nước bật tăng gần 1 triệu đồng/kg - Ảnh 2.

Ancarat niêm yết giá bán ra tại các phiên điều chỉnh hôm nay ở ngưỡng 49,150 triệu đồng/kg, tương đương 1,875 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay ngày 29/10: Thị trường thế giới hồi phục, giá trong nước bật tăng gần 1 triệu đồng/kg - Ảnh 3.

Phú Quý niêm yết giá bán ra 49,999 triệu đồng/kg (tương đương 1,875 triệu đồng/lượng).

Giá bạc hôm nay ngày 29/10: Thị trường thế giới hồi phục, giá trong nước bật tăng gần 1 triệu đồng/kg - Ảnh 4.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Giá bạc hôm nay ngày 29/10: Thị trường thế giới hồi phục, giá trong nước bật tăng gần 1 triệu đồng/kg - Ảnh 5.

Giá bạc quốc tế ghi nhận sự hồi phục từ ngưỡng 46 USD/oz lên 47,5 USD/oz, kéo theo thị trường trong nước tăng mạnh khoảng 1 triệu đồng/kg.

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táoTS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo

GĐXH - Ngày 2/10, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh, không ít người dân bắt đầu tìm đến bạc như một kênh tiết kiệm mới, vừa túi tiền, phóng viên Gia đình & Xã hội đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính & BĐS Toàn Cầu, để làm rõ hơn về xu hướng này.

Giá bạc hôm nay ngày 22/10: Thị trường quốc tế hồi phục trong đêm, kéo theo bạc trong nước điều chỉnh theoGiá bạc hôm nay ngày 22/10: Thị trường quốc tế hồi phục trong đêm, kéo theo bạc trong nước điều chỉnh theo

GĐXH - Đêm ngày 21/10 (theo giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế ghi nhận sự hồi phục rõ rệt sau phiên "đỏ" kéo dài, kéo theo giá bạc hôm nay ở trong nước hồi tăng tại các phiên điều chỉnh sáng nay (22/10).

KHÁNH DƯƠNG
