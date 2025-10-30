Mới nhất
Giá bạc hôm nay ngày 30/10: Thị trường trong nước có dấu hiệu phục hồi sau phiên điều chỉnh giảm hơn 500.000 đồng/kg

Thứ năm, 12:22 30/10/2025
GĐXH - Tại phiên điều chỉnh hôm nay, giá bạc quốc tế phục hồi rất nhẹ kéo theo giá bạc trong nước cũng có sự điều chỉnh với giá ở chiều bán ra trên 50 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay ngày 29/10: Thị trường thế giới hồi phục, giá trong nước tăng gần 1 triệu đồng/kg

GĐXH - Giá bạc quốc tế ghi nhận sự hồi phục từ ngưỡng 46 USD/oz lên 47,5 USD/oz, kéo theo thị trường trong nước tăng mạnh khoảng 1 triệu đồng/kg.

GĐXH - Giá bạc quốc tế ghi nhận sự hồi phục từ ngưỡng 46 USD/oz lên 47,5 USD/oz, kéo theo thị trường trong nước tăng mạnh khoảng 1 triệu đồng/kg.

Phú Quý niêm yết giá bạc hôm nay (30/10) với mức bán ra mở phiên ở ngưỡng 50,052 triệu đồng/kg, sau đó, giá bạc phục hồi nhẹ lên ngưỡng 50,266 triệu đồng/kg, tương đương 1,885 triệu đồng/lượng.

Mặc dù có sự phục hồi nhẹ tại các phiên điều chỉnh sáng nay nhưng giá bán ra hôm nay thấp hơn so với ngày hôm qua, khi chốt phiên ở ngưỡng 50,799 triệu đồng/kg (mức điều chỉnh tương ứng khoảng 500.000 đồng/kg).

Giá bạc hôm nay 30 / 10: Thị trường phục hồi nhẹ sau phiên điều chỉnh giảm - Ảnh 2.

Tại phiên điều chỉnh hôm nay, giá bạc quốc tế phục hồi rất nhẹ kéo theo giá bạc trong nước cũng có sự điều chỉnh với giá ở chiều bán ra trên 50 triệu đồng/kg.

Bạc Ancarat cũng có mức điều chỉnh tương tự. Vì mức giá bán ra thấp hơn Phú Quý nên giá sau điều chỉnh tại các phiên sáng nay chỉ 49,364 triệu đồng/kg, tương đương 1,883 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Sacombank – SBJ niêm yết giá bán ra đối với bạc miếng Kim Phúc Lộc (1 lượng) sau các phiên điều chỉnh sáng nay ở vùng giá 1,827 – 1,875 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay trưa nay (theo giờ Việt Nam) đạt 47,7 USD/oz, gần như đi ngang so với phiên trước đó.

Giá bạc hôm nay 30 / 10: Thị trường phục hồi nhẹ sau phiên điều chỉnh giảm - Ảnh 3.

Giá bạc Ancarat đang giao dịch với mức giá 49,364 triệu đồng/kg, tương đương 1,883 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 30 / 10: Thị trường phục hồi nhẹ sau phiên điều chỉnh giảm - Ảnh 4.

Giá bạc Phú Quý tại các phiên điều chỉnh sáng nay.

Giá bạc hôm nay 30 / 10: Thị trường phục hồi nhẹ sau phiên điều chỉnh giảm - Ảnh 5.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Giá bạc hôm nay 30 / 10: Thị trường phục hồi nhẹ sau phiên điều chỉnh giảm - Ảnh 6.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay trưa nay (theo giờ Việt Nam) đạt 47,7 USD/oz, gần như đi ngang so với phiên trước đó.

Giá bạc hôm nay 30 / 10: Thị trường phục hồi nhẹ sau phiên điều chỉnh giảm - Ảnh 7.TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo

GĐXH - Ngày 2/10, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh, không ít người dân bắt đầu tìm đến bạc như một kênh tiết kiệm mới, vừa túi tiền, phóng viên Gia đình & Xã hội đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính & BĐS Toàn Cầu, để làm rõ hơn về xu hướng này.

Bạc ta là gì, đầu tư bạc có sinh lời không?

GĐXH - Bạc là một kênh đầu tư đáng tin cậy, với nhiều loại hình đầu tư khác nhau, do vậy nhu cầu đầu tư bạc năm qua cũng đã tăng đáng kể.

GĐXH - Bạc là một kênh đầu tư đáng tin cậy, với nhiều loại hình đầu tư khác nhau, do vậy nhu cầu đầu tư bạc năm qua cũng đã tăng đáng kể.

KHÁNH DƯƠNG
