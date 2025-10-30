Giá bạc hôm nay ngày 30/10: Thị trường trong nước có dấu hiệu phục hồi sau phiên điều chỉnh giảm hơn 500.000 đồng/kg
GĐXH - Tại phiên điều chỉnh hôm nay, giá bạc quốc tế phục hồi rất nhẹ kéo theo giá bạc trong nước cũng có sự điều chỉnh với giá ở chiều bán ra trên 50 triệu đồng/kg.
Phú Quý niêm yết giá bạc hôm nay (30/10) với mức bán ra mở phiên ở ngưỡng 50,052 triệu đồng/kg, sau đó, giá bạc phục hồi nhẹ lên ngưỡng 50,266 triệu đồng/kg, tương đương 1,885 triệu đồng/lượng.
Mặc dù có sự phục hồi nhẹ tại các phiên điều chỉnh sáng nay nhưng giá bán ra hôm nay thấp hơn so với ngày hôm qua, khi chốt phiên ở ngưỡng 50,799 triệu đồng/kg (mức điều chỉnh tương ứng khoảng 500.000 đồng/kg).
Bạc Ancarat cũng có mức điều chỉnh tương tự. Vì mức giá bán ra thấp hơn Phú Quý nên giá sau điều chỉnh tại các phiên sáng nay chỉ 49,364 triệu đồng/kg, tương đương 1,883 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Sacombank – SBJ niêm yết giá bán ra đối với bạc miếng Kim Phúc Lộc (1 lượng) sau các phiên điều chỉnh sáng nay ở vùng giá 1,827 – 1,875 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay trưa nay (theo giờ Việt Nam) đạt 47,7 USD/oz, gần như đi ngang so với phiên trước đó.
SUV hạng A giảm sốc, liên tục hạ giá, rẻ chỉ ngang sedan Toyota ViosGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - SUV hạng A gồm Toyota Raize, Kia Sonet và Hyundai Venue đều đồng loạt giảm giá mạnh, nhằm xả hàng tồn.
Giá vàng hôm nay 30/10: Vàng SJC điều chỉnh giảm, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu đều được điều chỉnh giảm theo giá thế giới.
SUV hạng B giá 310 triệu đồng nội thất tiện nghi, trang bị ngang Kia Seltos, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có về Việt Nam?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - SUV hạng B Suzuki Victoris hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc đầy cạnh tranh tại thị trường Ấn Độ bởi mức giá hấp dẫn.
Xe máy điện giá 22,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, đi 90 km/lần sạc rẻ chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với thiết kế đậm chất châu Âu, công nghệ thông minh kết nối điện thoại, động cơ mạnh mẽ và quãng đường di chuyển tới 90 km/lần sạc.
Nóng! Vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USDSản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
Diễn biến giá vàng thế giới đang cực kỳ căng thẳng, vượt mốc 4.000 USD và bạc cũng vượt 48 USD chỉ ít giờ trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố lãi suất điều hành tháng 10.
Nhà riêng trong ngõ tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa vượt ngưỡng 5 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, dù nằm sâu trong ngõ, nhiều căn nhà riêng tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy cũ tiếp tục ghi nhận ở ngượng cao.
Lãi suất kỳ hạn 12 tháng cao nhất vượt 7%: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi tiết kiệm 200 triệu đồngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Một số ngân hàng đang niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng ở mức cao, song khách hàng phải đáp ứng điều kiện về số tiền gửi rất lớn.
Giá bạc hôm nay ngày 29/10: Thị trường thế giới hồi phục, giá trong nước tăng gần 1 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc quốc tế ghi nhận sự hồi phục từ ngưỡng 46 USD/oz lên 47,5 USD/oz, kéo theo thị trường trong nước tăng mạnh khoảng 1 triệu đồng/kg.
Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro mới nhất hạ sâu chưa từng thấy, xịn chẳng kém iPhone 17 nhưng rẻ hơn rất nhiềuGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro mới nhất cung cấp nhiều trang bị tương đồng Iphone 17, 17 Pro nhưng rẻ hơn khá nhiều mà khách Việt có thể cân nhắc.
Giá vàng hôm nay 29/10: Vàng miếng SJC điều chỉnh, vàng nhẫn BTMC, Doji ra saoGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn bất ngờ tăng cao trở lại.
Xe ga 150cc giá 20,6 triệu đồng trang bị đẳng cấp, đẹp ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 150cc có giá bán rất rẻ, nhưng lại hứa hẹn mang tới trải nghiệm tuyệt vời hơn cả Honda LEAD và Vision nhờ hàng loạt trang bị, tiện ích đẳng cấp.