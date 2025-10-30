Giá bạc hôm nay ngày 30/10: Thị trường trong nước có dấu hiệu phục hồi sau phiên điều chỉnh giảm hơn 500.000 đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 29/10: Thị trường thế giới hồi phục, giá trong nước tăng gần 1 triệu đồng/kg GĐXH - Giá bạc quốc tế ghi nhận sự hồi phục từ ngưỡng 46 USD/oz lên 47,5 USD/oz, kéo theo thị trường trong nước tăng mạnh khoảng 1 triệu đồng/kg.

Phú Quý niêm yết giá bạc hôm nay (30/10) với mức bán ra mở phiên ở ngưỡng 50,052 triệu đồng/kg, sau đó, giá bạc phục hồi nhẹ lên ngưỡng 50,266 triệu đồng/kg, tương đương 1,885 triệu đồng/lượng.

Mặc dù có sự phục hồi nhẹ tại các phiên điều chỉnh sáng nay nhưng giá bán ra hôm nay thấp hơn so với ngày hôm qua, khi chốt phiên ở ngưỡng 50,799 triệu đồng/kg (mức điều chỉnh tương ứng khoảng 500.000 đồng/kg).

Tại phiên điều chỉnh hôm nay, giá bạc quốc tế phục hồi rất nhẹ kéo theo giá bạc trong nước cũng có sự điều chỉnh với giá ở chiều bán ra trên 50 triệu đồng/kg.

Bạc Ancarat cũng có mức điều chỉnh tương tự. Vì mức giá bán ra thấp hơn Phú Quý nên giá sau điều chỉnh tại các phiên sáng nay chỉ 49,364 triệu đồng/kg, tương đương 1,883 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Sacombank – SBJ niêm yết giá bán ra đối với bạc miếng Kim Phúc Lộc (1 lượng) sau các phiên điều chỉnh sáng nay ở vùng giá 1,827 – 1,875 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay trưa nay (theo giờ Việt Nam) đạt 47,7 USD/oz, gần như đi ngang so với phiên trước đó.





Giá bạc Phú Quý tại các phiên điều chỉnh sáng nay.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

