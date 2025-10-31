Mới nhất
Giá bạc hôm nay ngày 31/10: Thị trường trong nước điều chỉnh lên 200.000 đồng/kg

Thứ sáu, 12:52 31/10/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận có sự điều chỉnh tăng – giảm và tăng rõ rệt. Nếu mức tăng tại mỗi phiên điều chỉnh có thể lên đến 200.000 đồng/kg thì mức "rơi" cũng tương ứng.

Phú Quý niêm yết  giá bạc hôm nay  tại các phiên điều chỉnh ở ngưỡng 51,466 triệu đồng/kg, tương đương 1,930 triệu đồng/lượng.

Mức điều chỉnh này gần bằng mức giá mở phiên sáng nay khi giữa các phiên điều chỉnh, giá tăng dần rồi lại giảm dần:  Từ ngưỡng 51,359 triệu đồng/kg, tiến dần lên ngưỡng 51,706 triệu đồng/kg và sau đó, mức giảm dần trở về 51,466 triệu đồng/kg.

Dù vậy, mức giá mới này đã tăng đáng kể so với giá mở phiên ngày 30/10, ở ngưỡng 50,159 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay ngày 31/10: Thị trường trong nước tiếp tục tăng - giảm, nhịp điều chỉnh lên tới 200.000 đồng/kg - Ảnh 2.

Bạc Ancarat niêm yết giá bán ra ở ngưỡng 50,510 triệu đồng/kg, tương đường 1,926 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với Phú Quý.

Sacombank – SBJ niêm yết giá giao dịch bạc miếng Kim Phúc Lộc (1 lượng) ở vùng giá 1,875 – 1,923 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó,  giá bạc quốc tế giao nhanh ghi nhận theo giờ Việt Nam đã vượt từ ngưỡng trên 47 USD/oz lên ngưỡng 48,7 USD/oz.

Nhịp điều chỉnh tích cực này cho thấy thị trường bạc đang có dấu hiệu khởi sắc, được hỗ trợ bởi xu hướng tăng của kim loại quý và tâm lý lạc quan của người mua trong giai đoạn cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025.

Giá bạc hôm nay ngày 31/10: Thị trường trong nước tiếp tục tăng - giảm, nhịp điều chỉnh lên tới 200.000 đồng/kg - Ảnh 3.

Giá bạc hôm nay ngày 31/10: Thị trường trong nước tiếp tục tăng - giảm, nhịp điều chỉnh lên tới 200.000 đồng/kg - Ảnh 4.

Giá bạc hôm nay ngày 31/10: Thị trường trong nước tiếp tục tăng - giảm, nhịp điều chỉnh lên tới 200.000 đồng/kg - Ảnh 5.

Giá bạc quốc tế ghi nhận đã vượt từ ngưỡng trên 47 USD/oz lên ngưỡng 48,7 USD/oz.

KHÁNH DƯƠNG
Nhà riêng trong ngõ tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa vượt ngưỡng 5 tỷ đồng/căn

Nhà riêng trong ngõ tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa vượt ngưỡng 5 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường

GĐXH - Hiện nay, dù nằm sâu trong ngõ, nhiều căn nhà riêng tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy cũ tiếp tục ghi nhận ở ngượng cao.

Xe máy điện giá 22,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, đi 90 km/lần sạc rẻ chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 22,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, đi 90 km/lần sạc rẻ chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
SUV hạng B giá 310 triệu đồng nội thất tiện nghi, trang bị ngang Kia Seltos, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có về Việt Nam?

SUV hạng B giá 310 triệu đồng nội thất tiện nghi, trang bị ngang Kia Seltos, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có về Việt Nam?

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 15 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, tiện ích, chạy 80 km/lần sạc, rẻ hơn hẳn Vision, Wave Alpha

Xe máy điện giá 15 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, tiện ích, chạy 80 km/lần sạc, rẻ hơn hẳn Vision, Wave Alpha

Giá cả thị trường
SUV hạng A giảm sốc, liên tục hạ giá, rẻ chỉ ngang sedan Toyota Vios

SUV hạng A giảm sốc, liên tục hạ giá, rẻ chỉ ngang sedan Toyota Vios

Giá cả thị trường

Top