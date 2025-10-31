Giá bạc hôm nay ngày 31/10: Thị trường trong nước điều chỉnh lên 200.000 đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 30/10: Thị trường trong nước có dấu hiệu phục hồi sau phiên điều chỉnh giảm hơn 500.000 đồng/kg GĐXH - Tại phiên điều chỉnh hôm nay, giá bạc quốc tế phục hồi rất nhẹ kéo theo giá bạc trong nước cũng có sự điều chỉnh với giá ở chiều bán ra trên 50 triệu đồng/kg.

Phú Quý niêm yết giá bạc hôm nay tại các phiên điều chỉnh ở ngưỡng 51,466 triệu đồng/kg, tương đương 1,930 triệu đồng/lượng.

Mức điều chỉnh này gần bằng mức giá mở phiên sáng nay khi giữa các phiên điều chỉnh, giá tăng dần rồi lại giảm dần: Từ ngưỡng 51,359 triệu đồng/kg, tiến dần lên ngưỡng 51,706 triệu đồng/kg và sau đó, mức giảm dần trở về 51,466 triệu đồng/kg.

Dù vậy, mức giá mới này đã tăng đáng kể so với giá mở phiên ngày 30/10, ở ngưỡng 50,159 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay ghi nhận có sự điều chỉnh tăng – giảm và tăng rõ rệt. Nếu mức tăng tại mỗi phiên điều chỉnh có thể lên đến 200.000 đồng/kg thì mức "rơi" cũng tương ứng.

Bạc Ancarat niêm yết giá bán ra ở ngưỡng 50,510 triệu đồng/kg, tương đường 1,926 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với Phú Quý.

Sacombank – SBJ niêm yết giá giao dịch bạc miếng Kim Phúc Lộc (1 lượng) ở vùng giá 1,875 – 1,923 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá bạc quốc tế giao nhanh ghi nhận theo giờ Việt Nam đã vượt từ ngưỡng trên 47 USD/oz lên ngưỡng 48,7 USD/oz.

Nhịp điều chỉnh tích cực này cho thấy thị trường bạc đang có dấu hiệu khởi sắc, được hỗ trợ bởi xu hướng tăng của kim loại quý và tâm lý lạc quan của người mua trong giai đoạn cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025.

Phú Quý niêm yết giá bạc hôm nay tại các phiên điều chỉnh ở ngưỡng 51,466 triệu đồng/kg, tương đương 1,930 triệu đồng/lượng.

Bạc Ancarat niêm yết giá bán ra ở ngưỡng 50,510 triệu đồng/kg, tương đường 1,926 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với Phú Quý.

Giá bạc quốc tế ghi nhận đã vượt từ ngưỡng trên 47 USD/oz lên ngưỡng 48,7 USD/oz.

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo GĐXH - Ngày 2/10, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh, không ít người dân bắt đầu tìm đến bạc như một kênh tiết kiệm mới, vừa túi tiền, phóng viên Gia đình & Xã hội đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính & BĐS Toàn Cầu, để làm rõ hơn về xu hướng này.