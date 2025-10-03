Mới nhất
Giá bạc ngày 3/10: Bạc thế giới 'rơi tự do' trong đêm, thị trường trong nước giảm mạnh đầu phiên nhưng nhanh chóng tăng nhẹ

Thứ sáu, 09:28 03/10/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Giá bạc thế giới lao dốc rất nhanh vào khoảng hơn 20h đêm qua theo giờ Việt Nam và hồi phục vào rạng sáng nay. Với thị trường trong nước, giá bạc mở phiên sáng nay giảm còn 1.847 triệu đồng/lượng. Sau đó, hồi phục nhẹ.

Giá bạc hôm nay 3 / 10: Thị trường bạc thế giới và trong nước biến động mạnh - Ảnh 1.Giá bạc ngày 2/10: Giá bạc thế giới tăng, trong nước mở phiên là 1,868 triệu đồng/lượng

GĐXH - Giá bạc trong nước đầu phiên sáng nay (2/10) neo ở mức 1,868 triệu đồng/lượng bán ra và 49.813.209 đồng/kg. Trong khi đó, sáng nay, giá bạc thế giới đã tăng từ 47,22 USD/oz lên 47,39USD/oz.

Ghi nhận của phóng viên vào đêm qua, giá bạc trong nước bất ngờ đảo chiều giảm sâu vào khoảng 20h đến hơn 21h đêm 2/10 theo giờ Việt Nam. Mức giảm từ 47,96 USD/oz xuống còn 46,03 USD/oz.

Sau cú lao dốc này, thị trường bắt đầu có tín hiệu phục hồi. Đến rạng sáng nay, giá bạc thế giới dần lấy lại đà tăng và tính đến 9h sáng (giờ Việt Nam), bạc đang được neo ở mức 46,77 USD/oz, tiệm cận mốc 47,00 USD/oz.

Giá bạc hôm nay 3 / 10: Thị trường bạc thế giới và trong nước biến động mạnh - Ảnh 2.

Giá bạc thế giới lao dốc rất nhanh vào khoảng hơn 20h đêm qua theo giờ Việt Nam và hồi phục vào rạng sáng nay. Với thị trường trong nước, giá bạc mở phiên sáng nay giảm còn 1.847 triệu đồng/lượng. Ảnh: Silverprice.org

Tại Việt Nam, giá bạc trong nước cũng biến động theo diễn biến quốc tế.

Nếu trong chiều 2/10, giá chốt phiên đạt 1,877 triệu đồng/lượng thì sang sáng nay, mức giá đã giảm còn 1,847 triệu đồng/lượng và tăng dần lên 1,851 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, mở phiên sáng nay, thương hiệu Phú Quý niêm yết  giá bạc miếng ở mức 1,847 triệu đồng/lượng bán ra và 1,792 triệu đồng/lượng mua vào. Đến 9h sáng nay, giá cập nhật chính thức nhích thêm 3.000 đồng/lượng là 1,850 triệu đồng/lượng mua vào và 1,800 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Đối với bạc thỏi 999, mức giá bán ra hiện là 49.253.210 đồng/kg và giá mua vào là 47.786.547 đồng/kg. Sau đó, đến 9h sáng nay, giá niêm yết ở chiều bán ra tăng 49.359.877 đồng/kg

Ở hệ thống Ancarat cũng tương tự, từ thời điểm mở phiên đến 9h sáng nay, giá bạc tăng theo đà hồi phục thế giới, mức tăng từ 1,846 triệu đồng/lượng lên 1,850 triệu đồng//lượng ở chiều bán ra; từ 1,796 triệu đồng/lượng lên 1,800 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

Giá bạc hôm nay 3 / 10: Thị trường bạc thế giới và trong nước biến động mạnh - Ảnh 3.

Với thị trường trong nước, giá bạc mở phiên sáng nay giảm còn 1.847 triệu đồng/lượng.

Riêng bạc thỏi 2025 của Ancarat hiện được giao dịch với giá 48.246.000 đồng/kg cũng tăng lên 48.354.000 triệu đồng/kg chiều bán ra; ở chiều mua vào, mức tăng tương ứng đang neo ở mức 47.104.000 đồng/kg mua vào.

Biến động mạnh của  giá bạc trong phiên đêm qua và sáng nay tiếp tục cho thấy đây là kênh tài sản nhiều rủi ro, gắn chặt với diễn biến quốc tế.

Dù vậy, việc giá nhanh chóng hồi phục cũng giúp thị trường giữ được tâm lý ổn định sau cú giảm sâu bất ngờ.

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, đợt lao dốc của bạc trong phiên đêm qua phần lớn đến từ áp lực chốt lời khi giá bạc đã liên tục tăng mạnh trong nhiều phiên gần đây. Đồng USD hồi phục cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao cũng khiến các nhà đầu tư tạm thời rời bỏ kênh kim loại quý.

Giá bạc hôm nay 3 / 10: Thị trường bạc thế giới và trong nước biến động mạnh - Ảnh 5.

Giá bạc Ancarat cập nhật lúc 9h sáng nay (3/10).

Giá bạc hôm nay 3 / 10: Thị trường bạc thế giới và trong nước biến động mạnh - Ảnh 6.

Giá bạc Phú Quý cập nhật lúc 9h sáng nay (3/10).

Giá bạc hôm nay 3 / 10: Thị trường bạc thế giới và trong nước biến động mạnh - Ảnh 7.Giá bạc ngày 1/10: 1,86 triệu đồng/lượng, nhiều người chọn 'xuống tiền'

GĐXH - Trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng cao, bạc được nhiều người lựa chọn. Người mua cho rằng, giá bạc hiện tại rất phù hợp với mức thu nhập phổ thông.

B.Loan
