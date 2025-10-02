Mới nhất
Giá bạc ngày 2/10: Giá bạc thế giới tăng, trong nước mở phiên là 1,868 triệu đồng/lượng

Thứ năm, 10:58 02/10/2025
GĐXH - Giá bạc trong nước đầu phiên sáng nay (2/10) neo ở mức 1,868 triệu đồng/lượng bán ra và 49.813.209 đồng/kg. Trong khi đó, sáng nay, giá bạc thế giới đã tăng từ 47,22 USD/oz lên 47,39USD/oz.

Sáng 2/10, giá bạc trong nước tiếp tục ghi nhận sự quan tâm của người dân. Hai thương hiệu lớn là Phú Quý và Ancarat đồng loạt cập nhật bảng giá mới, với mức  niêm yết quanh ngưỡng 1,868 triệu đồng/lượng.

Theo đó, giá bạc tại Phú Quý niêm yết bạc miếng Phú Quý 999: mua vào 1.812.000 đồng/lượng, bán ra 1.868.000 đồng/lượng.

Bạc thỏi 999 (10 lượng, 5 lượng): Mua vào 1.812.000 đồng/lượng, bán ra 1.868.000 đồng/lượng.

Bạc thỏi 999 loại 1kg: mua vào 48.319.879 đồng/kg, bán ra 49.813.209 đồng/kg.

Giá bạc ngày 2/10: Giá bạc thế giới tiếp tục tăng, trong nước mở phiên là 1,86 triệu đồng/lượng - Ảnh 1.

Giá bạc trong nước đầu phiên sáng nay (2/10) neo ở mức 1,86 triệu đồng/lượng bán ra và 49.813.209 đồng/kg. Trong khi đó, sáng nay, giá bạc thế giới nhảy từ 47,22 USD/oz lên 47,39USD/oz.

Với thương hiệu Ancarat, đơn vị này đang niêm yết 1.867.000 đồng/lượng bán ra và 1.817.000 đồng/lượng giá mua vào.

Với bạc thỏi 2025 Ancarat 999 (1.000 gram) có mức giá bán ra 48.806.000 đồng/kg, mua vào 47.556.000 đồng/kg.

Như vậy, kể cuối phiên chiều 1/10 (tính theo giờ Việt Nam), giá bạc tiết kiệm trong nước vẫn giữ ở mức 1,867 - 1868 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán khoảng 56.000 đồng/lượng.


Giá bạc ngày 2/10: Giá bạc thế giới tiếp tục tăng, trong nước mở phiên là 1,86 triệu đồng/lượng - Ảnh 2.

Sáng nay, giá bạc thế giới nhảy từ 47,22 USD/oz lên 47,39USD/oz. Ảnh: silverprice.org

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng nhận định: "Giá bạc trong nước chủ yếu phụ thuộc vào giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, vàng và bạc đều tăng do biến động chính trị, kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, bạc không tăng quá mạnh như vàng. Hiện giá bạc thế giới đang ở mức trên 47 USD/oz và tôi cho rằng mốc 50 USD/oz là hoàn toàn có thể đạt được trong thời gian không xa".

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, nếu vàng là kênh đầu tư mang lại biên độ lợi nhuận và tính thanh khoản cao, thì bạc lại là lựa chọn an toàn hơn, thích hợp cho những người có vốn nhỏ, muốn bảo toàn giá trị dòng tiền.

Tuy nhiên, người mua cần thận trọng với các sản phẩm bạc kém chất lượng, trôi nổi trên thị trường bằng cách mua sản phẩm tại các cơ sở uy tín, được cấp phép, có thương hiệu và kiểm định chất lượng.

Giá bạc ngày 2/10: Giá bạc thế giới tiếp tục tăng, trong nước mở phiên là 1,86 triệu đồng/lượng - Ảnh 3.Giá bạc ngày 1/10: 1,86 triệu đồng/lượng, nhiều người chọn 'xuống tiền'

GĐXH - Trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng cao, bạc được nhiều người lựa chọn. Người mua cho rằng, giá bạc hiện tại rất phù hợp với mức thu nhập phổ thông.

Giá bạc ngày 2/10: Giá bạc thế giới tiếp tục tăng, trong nước mở phiên là 1,86 triệu đồng/lượng - Ảnh 4.Nghị định 232 quản lý hoạt động kinh doanh vàng sắp có hiệu lực: Chuyên gia dự báo gì về giá vàng tới đây?

GĐXH - Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, dự báo giá vàng đi xuống là có thể nhưng chỉ mang tính tương đối do giá vàng phụ thuộc chặt chẽ vào diễn biến chính sách tiền tệ toàn cầu và công cụ kiểm soát giá vàng từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.

Giá bạc ngày 2/10: Giá bạc thế giới tiếp tục tăng, trong nước mở phiên là 1,86 triệu đồng/lượng - Ảnh 5.Chuyên gia Tài chính ngân hàng TS. Nguyễn Trí Hiếu: Nên đánh thuế mua bán vàng dựa trên lợi nhuận

GĐXH - Chuyên gia kinh tế đồng tình với quan điểm của Chính phủ về thu thuế mua bán vàng nhằm tăng tính minh bạch và hạn chế đầu cơ vàng.

B.Loan
