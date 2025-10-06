Giá bạc ngày 6/10: Thị trường trong nước tăng gần 400.000 đồng/kg

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, tại phiên cập nhật lúc 9h sáng 6/10, Phú Quý cập nhật mức giá bạc mới là 1,908 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra; 1,851 triệu đồng/lượng chiều mua vào.

Với bạc thỏi 999 1 kilo có mức giá mới là 50,879 triệu đồng/kg chiều bán ra và 49,359 triệu đồng/kg ở chiều mua vào.

Với thương hiệu bạc Ancarat, mức giá mới cập nhật vào đầu phiên sáng nay thấp hơn so với Phú Quý. Theo đó giá bán ra là 1,905 triệu đồng/lượng; giá mua vào là 1,855 triệu đồng/lượng.

Với bạc thỏi 2025 ancarat 999 1.000gram cũng niêm yết mức giá mới là 49,820 triệu đồng/kg chiều bán ra; 48,570 triệu đồng/kg mua vào.

Nếu phiên cập nhật ngày cuối tuần dừng lại ở mức giá 50,506 triệu đồng/kg thì tại phiên cập nhật sáng nay, giá bạc đã tăng đến 50,879 triệu đồng/kg. Mức chênh lệch tương ứng là 375.000 đồng/kg.

Mức giá mới cập nhật vào sáng nay đều thấp hơn rất nhiều so với phiên ngày 4/10 trước đó.

Theo đó, giá chốt phiên cuối tuần qua dừng lại ở mức giá bán ra là 1,894 triệu đồng/lượng và 50,506,540 đồng/kg.

Giá bạc thế giới cũng chính thức lập đỉnh mới ở ngưỡng 48.35 USD/oz. Trong khi đó, mức giá tại tuần chỉ dừng lại ở mức dưới 47.00 USD/oz.

Thống kê trong hôm nay cho thấy, giá bạc vừa ghi nhận quý tăng thứ 8 liên tiếp. Đây là chuỗi dài thứ 3 trong lịch sử.

Trong khoảng thời gian này, giá vàng đã tăng 108%. Đây cũng là đà tăng mạnh nhất đối với vàng kể từ tháng 3/1981.

Biểu đồ ghi nhận mức tăng của giá bạc:

Giá bạc Phú Quý cập nhật phiên cuối ngày cuối tuần (4/10) ghi nhận mức 1,894 triệu đồng/lượng.

Đầu phiên sáng nay (6/10), giá bạc Phú Quý tăng lên ngưỡng 1,908 triệu đồng/lượng.

Bạc Ancarat cũng ghi nhận mức tăng mới tại đầu phiên sáng nay.

Biểu đồ ghi nhận giá bạc thế giới chính thức lập đỉnh mới là 48.34 USD/oz.

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo GĐXH - Ngày 2/10, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh, không ít người dân bắt đầu tìm đến bạc như một kênh tiết kiệm mới, vừa túi tiền, phóng viên Gia đình & Xã hội đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính & BĐS Toàn Cầu, để làm rõ hơn về xu hướng này.