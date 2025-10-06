Ngân hàng bất ngờ tung lãi suất tới 6% cho kỳ hạn 6 tháng
GĐXH - Với gần 30 ngân hàng, mức lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 3 - 6%/năm.
Lãi suất ngân hàng hôm nay
Sau khi GPBank "mở hàng" tăng lãi suất huy động từ đầu tháng 10, Ngân hàng số Vikki (Vikki Bank) vừa trở thành ngân hàng tiếp theo tăng lãi suất huy động từ hôm nay (6/10). Đây là lần thứ hai liên tiếp trong hai tháng Vikki Bank tăng lãi suất huy động.
Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1-3 tháng được nhà băng này tăng thêm 0,1%/năm; kỳ hạn 6 tháng tăng thêm 0,2%/năm và kỳ hạn 12-13 tháng tăng thêm 0,1%/năm.
Với mức điều chỉnh như trên, lãi suất tiết kiệm trực tuyến mới nhất do Vikki Bank niêm yết áp dụng với kỳ hạn 1 tháng là 4,35%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 4,4%/năm và kỳ hạn 3 tháng là 4,45%/năm.
Đáng chú ý, Vikki Bank là ngân hàng duy nhất đang niêm yết lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng ở mức 6%/năm và kỳ hạn 12-13 tháng lên đến 6,2%/năm.
Như vậy, Vikki Bank đang dẫn đầu thị trường lãi suất huy động các kỳ hạn tiền gửi từ 6 tháng.
Vikki Bank cũng dẫn đầu thị trường về lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng, ngang với mức lãi suất do VCBNeo niêm yết.
Tương tự như lần điều chỉnh ngày 21/9, lãi suất tiết kiệm tại quầy của Vikki Bank không thay đổi. Cụ thể: Kỳ hạn 1 tháng là 3,9%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4%/năm, kỳ hạn 3-4 tháng là 4,15%/năm và kỳ hạn 5 tháng là 4,3%/năm.
Lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 6 tháng đang được Vikki Bank niêm yết tại mức 5,3%/năm, kỳ hạn 7-8 tháng là 5,35%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng là 5,45%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,65%/năm và kỳ hạn 13 tháng là 5,7%/năm.
Lãi suất huy động cao nhất tại quầy theo niêm yết của Vikki Bank là 5,9%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn từ 18-36 tháng.
Vikki Bank tiếp tục duy trì chính sách lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy, mức cao nhất lên đến 7,5%/năm nếu khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng, tối thiểu 999 tỷ đồng.
|BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 6/10/2025 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|2,4
|3
|3,7
|3,7
|4,8
|4,8
|BIDV
|2
|2,3
|3,3
|3,3
|4,7
|4,7
|VIETINBANK
|2
|2,3
|3,3
|3,3
|4,7
|4,7
|VIETCOMBANK
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|4,6
|4,6
|ABBANK
|3,1
|3,8
|5,3
|5,4
|5,6
|5,4
|ACB
|3,1
|3,5
|4,2
|4,3
|4,9
|BAC A BANK
|4
|4,3
|5,4
|5,45
|5,5
|5,8
|BAOVIETBANK
|3,5
|4,35
|5,45
|5,5
|5,8
|5,9
|BVBANK
|3,95
|4,15
|5,15
|5,3
|5,6
|5,9
|EXIMBANK
|4,3
|4,5
|4,9
|4,9
|5,2
|5,7
|GPBANK
|3,8
|3,9
|5,35
|5,45
|5,65
|5,65
|HDBANK
|3,85
|3,95
|5,3
|5,3
|5,6
|6,1
|KIENLONGBANK
|3,7
|3,7
|5,1
|5,2
|5,5
|5,45
|LPBANK
|3,6
|3,9
|5,1
|5,1
|5,4
|5,4
|MB
|3,5
|3,8
|4,4
|4,4
|4,9
|4,9
|MBV
|4,1
|4,4
|5,5
|5,6
|5,8
|5,9
|MSB
|3,9
|3,9
|5
|5
|5,6
|5,6
|NAM A BANK
|3,8
|4
|4,9
|5,2
|5,5
|5,6
|NCB
|4
|4,2
|5,35
|5,45
|5,6
|5,6
|OCB
|3,9
|4,1
|5
|5
|5,1
|5,2
|PGBANK
|3,4
|3,8
|5
|4,9
|5,4
|5,8
|PVCOMBANK
|3,3
|3,6
|4,5
|4,7
|5,1
|5,8
|SACOMBANK
|3,6
|3,9
|4,8
|4,8
|5,3
|5,5
|SAIGONBANK
|3,3
|3,6
|4,8
|4,9
|5,6
|5,8
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|2,95
|3,45
|3,95
|4,15
|4,7
|5,45
|SHB
|3,5
|3,8
|4,9
|5
|5,3
|5,5
|TECHCOMBANK
|3,45
|4,25
|5,15
|4,65
|5,35
|4,85
|TPBANK
|3,7
|4
|4,9
|5
|5,3
|5,6
|VCBNEO
|4,35
|4,55
|5,6
|5,45
|5,5
|5,55
|VIB
|3,7
|3,8
|4,7
|4,7
|4,9
|5,2
|VIET A BANK
|3,7
|4
|5,1
|5,3
|5,6
|5,8
|VIETBANK
|4,1
|4,4
|5,4
|5,4
|5,8
|5,9
|VIKKI BANK
|4,35
|4,45
|6
|6
|6,2
|6,2
|VPBANK
|3,7
|3,8
|4,7
|4,7
|5,2
|5,2
Như vậy, sau khi một loạt ngân hàng tặng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiền như một cách tăng lãi suất không chính thức, từ đầu tháng 10 đến nay, có hai ngân hàng chính thức tăng lãi suất huy động, gồm Vikki Bank với mức tăng như trên và GPBank tăng 0,1%/năm lãi suất huy động kỳ hạn 6-36 tháng.
Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 6 tháng cao nhất
Vikki Bank là ngân hàng duy nhất đang niêm yết lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng ở mức 6%/năm và kỳ hạn 12-13 tháng lên đến 6,2%/năm.
Như vậy, Vikki Bank đang dẫn đầu thị trường lãi suất huy động các kỳ hạn tiền gửi từ 6 tháng.
Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,9%/năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ. Khi khách hàng nhận lãi đầu kỳ, theo tháng và theo quý sẽ nhận được lãi suất lần lượt ở mức 5,66% và 5,80% và 5,84%/năm. Mức lãi suất 5,9% được áp dụng các kỳ hạn từ 6-8 tháng.
Vietbank niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,4%/năm khi khách hàng gửi tiền online, nhận lãi cuối kỳ. Vietbank niêm yết lãi suất cao nhất là 5,9% khi khách hàng gửi tiền từ 18-36 tháng trở lên.
GPBank niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,65%/năm khi khách hàng gửi tiền online, nhận lãi cuối kỳ. GPBank niêm yết lãi suất cao nhất là 5,95% khi khách hàng gửi tiền từ 12 tháng trở lên.
Gửi tiết kiệm 6 tháng nhận tiền lãi thế nào?
Công thức tính tiền lãi gửi tiết kiệm 6 tháng tại ngân hàng:
Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất (%)/12 tháng x số tháng gửi
Gửi 500 triệu đồng vào Ngân hàng A, với lãi suất 6% ở kì hạn 6 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:
500 triệu đồng x 6%/12 x 6 tháng = 15 triệu đồng.
Gửi 200 triệu đồng vào Ngân hàng A, với lãi suất 5,8% ở kì hạn 6 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:
200 triệu đồng x 6%/12 x 6 tháng = 6 triệu đồng.
Trước khi gửi tiết kiệm, bạn đọc nên so sánh lãi suất tiết kiệm giữa các ngân hàng, lãi suất giữa các kì hạn với nhau để hưởng tiền lãi cao nhất.
* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.
