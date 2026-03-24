Giả giao dịch tiền điện tử, đối tượng chiếm đoạt tài sản bằng kịch bản có sẵn

Thứ ba, 18:05 24/03/2026 | Pháp luật
Nhật Tân
GĐXH - Lợi dụng tâm lý thiếu cảnh giác của người tham gia giao dịch tiền điện tử, một đối tượng đã dựng lên kịch bản lừa đảo tinh vi, sử dụng thông tin cá nhân người khác để tạo "vỏ bọc" hợp pháp, qua đó chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 24/3, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đặc biệt trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đã tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, qua công tác tiếp nhận tin báo và xác minh, cơ quan chức năng xác định: đầu tháng 4/2025, đối tượng Phan Phúc Long (SN 1994, trú tại Nghệ An) đã sử dụng thông tin cá nhân của người khác để mở nhiều tài khoản ngân hàng và tài khoản trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Đáng chú ý, đối tượng sử dụng thông tin của một người trú tại Tuyên Quang nhằm tạo "vỏ bọc" hợp pháp, qua đó tạo dựng niềm tin với người tham gia giao dịch.

Với thủ đoạn đăng bán tiền điện tử (USDT) trên các sàn giao dịch, đối tượng chờ người mua chuyển tiền, sau đó không thực hiện giao dịch như cam kết. Thay vào đó, Long đưa ra các lý do mang tính "kỹ thuật" như người mua ghi sai nội dung chuyển khoản, yêu cầu hủy lệnh để hoàn tiền nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp, đánh vào tâm lý chủ quan của bị hại.

Đối tượng Phan Phúc Long tại cơ quan công an.

Điển hình, ngày 11/4/2025, một phụ nữ trú tại phường Lào Cai đã chuyển số tiền 100 triệu đồng để mua hơn 3.800 USDT trên một sàn giao dịch điện tử. Sau khi nhận tiền, đối tượng viện lý do người mua ghi sai nội dung chuyển khoản, yêu cầu hủy lệnh và hướng dẫn gửi mã QR để nhận lại tiền. Tuy nhiên, ngay sau đó, đối tượng đã chặn liên lạc, xóa toàn bộ dữ liệu giao dịch và nhanh chóng chuyển tài sản sang tài khoản khác nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Theo cơ quan chức năng, trong toàn bộ quá trình thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng không sử dụng các kỹ thuật tấn công mạng phức tạp mà chủ yếu dựa vào kịch bản lừa đảo được chuẩn bị sẵn và sự thiếu cảnh giác của người bị hại.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 12/3/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia giao dịch tiền điện tử, đặc biệt với các đối tượng không rõ danh tính; chỉ thực hiện giao dịch trên các nền tảng uy tín; không chuyển tiền trước khi xác minh đầy đủ thông tin người bán; không làm theo các hướng dẫn hủy lệnh, cung cấp mã QR hoặc thông tin cá nhân khi chưa được xác thực rõ ràng.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Thái Nguyên: Lập website kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp, 2 đối tượng ở Hà Nội bị khởi tố

Kẻ dùng gậy đánh học sinh lớp 9 tử vong lĩnh án

Khởi tố, bắt đối tượng có nhiều tiền án trộm cắp tại chùa Hương

Người đàn ông ở An Giang bị lừa hơn 1,8 tỷ đồng qua 253 lần chuyển khoản

Không nghề nghiệp, dựng nhiều kịch bản để chiếm đoạt tiền tỷ

Sơn La xử lý 13 'quái xế' dàn hàng ngang, phóng nhanh trên phố

Tin mới nhất vụ xe bán tải đỗ chắn đường ở Nghệ An: Tài xế bị phạt, trừ điểm giấy phép lái xe

Khởi tố 6 thanh thiếu niên 'náo loạn' đường phố Ninh Bình, dùng vỏ bao kiếm tấn công người đi đường

Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, 5 bị cáo lĩnh án

Triệt phá đường dây vận chuyển gần 710kg pháo hoa nổ từ Lào về Việt Nam

Hà Nội: Danh tính đối tượng chặn xe hành hung người phụ nữ tại Định Công

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

