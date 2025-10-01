Giá iPhone 16 Pro, 16 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có, dân tình chọn mua thay vì iPhone 17

Giá iPhone 15, 14 mới nhất giảm mạnh, xả kho rẻ chưa từng thấy, cực dễ mua dù iPhone 17 xuất hiện GĐXH - Giá iPhone 14, 15 mới nhất vẫn rất sẵn hàng tại Việt Nam và là dòng iPhone tầm trung cực kỳ hấp dẫn bởi ra mắt chưa quá lâu nhưng giá lại rẻ bèo, dễ mua.

Giá iPhone 16 Pro, 16 Pro Max mới nhất

iPhone 16 Pro Max màu titan đen rất đẹp





Giá iPhone 16 các dòng đang được các hệ thống bán lẻ điều chỉnh giảm sâu, thậm chí xuống mức thấp kỷ lục kể từ khi ra mắt. Trong đó, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max – dù đã bị Apple ngừng sản xuất – vẫn còn nguồn hàng chính hãng VN/A mới fullbox tại Việt Nam, trở thành lựa chọn "hời" cho những ai không kịp sở hữu iPhone 17.

Ở nhóm giá rẻ, iPhone 16e hiện chỉ từ 15,25 triệu đồng, được xem là chiếc iPhone có tốc độ giảm giá nhanh nhất. Dù không nổi bật về thiết kế, nhưng đây vẫn là lựa chọn hấp dẫn hơn nhiều so với các thế hệ iPhone SE trước đây, đặc biệt cho người dùng cần máy chính hãng, bền bỉ trong tầm giá.

iPhone 16 Plus, Pro và Pro Max: “ngôi sao” ở mọi phân khúc giá

iPhone 16 tiêu chuẩn với thiết kế mới và tính năng cân bằng cũng ghi nhận mức giá từ 18,59 triệu đồng, dễ tiếp cận hơn và vẫn đủ sức hút với khách Việt. Đây được xem là phiên bản "đáng tiền" cho những ai muốn trải nghiệm dòng 16 nhưng không cần đến cấu hình cao cấp.

iPhone 16 Plus vốn không được đánh giá cao khi mới ra mắt, nay bất ngờ tăng doanh số nhờ ưu thế màn hình lớn, pin dung lượng cao và giá mềm hơn nhiều so với Pro Max. Việc Apple khai tử dòng Plus trên iPhone 17 để thay thế bằng iPhone Air càng khiến iPhone 16 Plus trở thành phiên bản "hiếm có khó tìm".

iPhone 16 Pro cũng là mẫu máy gây chú ý. Với thiết kế nhỏ gọn nhưng hiệu năng ngang ngửa Pro Max, đây là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn tối ưu chi phí. Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max vẫn giữ vững vị thế "vua doanh số". Dù iPhone 17 Pro Max được kỳ vọng sẽ sớm dồi dào hàng, nhưng mức giá hợp lý của iPhone 16 Pro Max giúp nó tiếp tục được săn đón.

Bảng giá iPhone 16 các dòng mới nhất tháng 10

Phiên bản Dung lượng Giá bán (VNĐ) iPhone 16e 128GB 15.250.000 256GB 18.350.000 512GB 24.150.000 iPhone 16 128GB 18.590.000 256GB 21.690.000 512GB 27.790.000 iPhone 16 Plus 128GB 21.690.000 256GB 24.790.000 512GB 29.390.000 iPhone 16 Pro 128GB 24.490.000 256GB 27.290.000 512GB 33.890.000 1TB 38.890.000 iPhone 16 Pro Max 256GB 29.690.000 512GB 35.950.000 1TB 41.590.000

Đánh giá iPhone 16 các dòng

Việt Nam là một trong những thị trường mở bán iPhone 17 sớm nhất thế giới. Ghi nhận từ các đại lý lớn trong ngày đầu mở bán, tất cả các phiên bản iPhone 17 đều "cháy hàng" chỉ sau vài phút, khẳng định sức hút của dòng smartphone cao cấp này đối với người tiêu dùng Việt.

Tuy nhiên, chính sự khan hàng của iPhone 17 lại vô tình tạo nên cơn sốt giảm giá cho iPhone 16. Với mức giá trải dài từ 15 – 42 triệu đồng, iPhone 16 vẫn là dòng sản phẩm đa dạng, dễ dàng phù hợp với nhiều nhóm khách hàng.

Sự xuất hiện của iPhone 17 với mức giá cao và tình trạng khan hàng càng khiến iPhone 16 trở thành lựa chọn tiết kiệm mà vẫn đảm bảo trải nghiệm cao cấp, đặc biệt với các phiên bản Pro và Pro Max đang giảm sâu kỷ lục.

*Lưu ý: Giá bán thực tế có thể thay đổi tùy theo đại lý, ưu đãi, khu vực bán.