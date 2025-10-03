Giá iPhone 15 giảm sốc, kéo theo iPhone 14 và iPhone 13 rẻ kỷ lục thành top 3 iPhone rẻ nhất Việt Nam

iPhone 17 đã mở bán được gần 1 tháng và thị trường iPhone tại Việt Nam đã trở nên bình ổn hơn. Trong đó, iPhone 11 và iPhone 12 tuy vẫn được mở bán nhưng cháy hàng dần dần và sớm không còn hàng mới. Điều này biến iPhone 13 và iPhone 14 cùng với sự gia nhập của iPhone 15 trở thành những mẫu máy giá rẻ chủ lực.

Giá iPhone 15 - 14.79 triệu đồng

iPhone 15

Với việc xô đổ mốc 15 triệu, iPhone 15 đã chính thức trở thành iPhone giá rẻ mới.

Đánh giá iPhone 15

Đây là chiếc iPhone có nhiều công nghệ mới như màn Dynamic Island, cổng sạc type-c, camera 48MP cung cấp zoom 2x khá hấp dẫn.

Các trang bị mới mẻ này cung cấp cho người dùng những trải nghiệm không quá kém so với iPhone 16 hay iPhone 17 mới nhưng giá bán lại rẻ hơn tới vài triệu cho đến cả chục triệu đồng.

Giá iPhone 14 - 12.09 triệu đồng

iPhone 14

Giá iPhone 14 mới nhất vẫn rất sẵn hàng tại Việt Nam và là dòng iPhone tầm trung cực kỳ hấp dẫn bởi ra mắt chưa quá lâu nhưng giá lại rẻ bèo, dễ mua.

Đánh giá iPhone 14

iPhone 14 có một số điểm mạnh đáng chú ý và vẫn rất gần về mặt phần cứng so với iPhone 16 mới và cả iPhone 16e. Có thể kể đến như hiệu năng ổn định: Máy được trang bị chip A15 Bionic, tuy là chip cũ từ iPhone 13 Pro, nhưng vẫn mang lại hiệu năng mạnh mẽ, xử lý tốt các tác vụ nặng và chơi game đồ họa cao và có tới 5 lõi xử lý đồ họa hơn iPhone 16e vẫn dùng 4 lõi.

Camera sau được nâng cấp, đặc biệt là khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng được cải thiện đáng kể. Camera selfie cũng được cải tiến giúp cho hình ảnh được sắc nét hơn.

Thiết kế tổng thể không có nhiều thay đổi so với iPhone 13, nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài sang trọng. Có thêm màu tím mới lạ, thu hút người dùng.

Cùng với đó, iPhone 14 cũng có tính năng phát hiện va chạm (Crash Detection) và gọi SOS qua vệ tinh (Emergency SOS via satellite) là những tính năng mới hữu ích, tăng cường khả năng an toàn cho người dùng. Phần mềm hỗ trợ lâu dài: iPhone luôn được hỗ trợ cập nhật phần mềm trong thời gian dài, đảm bảo người dùng có trải nghiệm tốt nhất và được bảo mật an toàn.

Giá iPhone 13 - 10.99 triệu đồng

iPhone 13

iPhone 13 hiện có giá chỉ hơn 11 triệu đồng sau nhiều đợt giảm giá liên tiếp.

Đánh giá iPhone 13

iPhone 13 với camera chéo khi đeo ốp trong không khác nhiều so với iPhone 15 nên nó vẫn khá thời thượng về ngoại hình. Cùng với đó, phần chứa FaceID được thu hẹp đáng kể giúp chiếc iPhone này càng ít bị lỗi thời so với các thệ hệ iPhone mới nhất.

iPhone 13 đánh dấu bước ngoặt lớn về mắt thiết kế khi mô-đun camera phía sau đặt theo hình chéo. Apple không làm điều này cho vui mà để mở rộng diện tích cảm biến máy ảnh.

Vì vậy dù thông số camera của iPhone 12 và iPhone 13 không khác nhau nhưng chất lượng hình ảnh của iPhone 13 được nâng lên nhờ cảm biến hình ảnh lớn hơn trên cả ống kính thường và ống kính góc rộng. Hệ thống camera của iPhone 13 cũng đủ mạnh để quay video xóa phông (tính năng Cinamatic) giúp nó vượt trội so với nhiều đối thủ.

iPhone 13 cũng được nâng cấp chip với A15 Bionic 6 nhân hiệu năng của con chip mới ấn tượng đến mức nó tiếp tục được Apple sử dụng cho iPhone 14 và dự kiến dòng iPad giá rẻ ra mắt năm nay của Apple cũng sẽ dùng con chip này. iPhone 13 đang là lựa chọn với trang bị tốt, giá không quá đắt và cực kỳ đáng mua trong tháng 10/2025.