Giá vàng hôm nay 15/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao khi giá thế giới theo chiều đi lên?

Giá vàng hôm nay 14/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu tiếp tục điều chỉnh theo chiều thế giới.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 144,9-146,4 triệu đồng/lượng

Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 145,3-147,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 900.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 144,9-146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 144,5-147,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 900.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,8 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 143,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 143,8-146,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách mua - bán bị đẩy lên mức quá cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 14/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 144,1-146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 142,3-144,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Tại Doji, giá vàng nhẫn 9999 được niêm yết ở mức 143,9-145,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,3 triệu đồng chiều mua vào và tăng 3,9 triệu đồng chiều bán ra. Đây đều là mức cao lịch sử mới.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 8h56, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.179,4 USD/ounce, tăng 37,7 USD. Tới 20h ngày 14/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.115 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York đạt 4.146 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 14/10 cao hơn khoảng 56,8% (tương đương tăng 1.490 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 131,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 14/10.

Giá vàng giao ngay tối 14/10 (giờ Việt Nam) chịu áp lực chốt lời khá mạnh sau khi tăng dữ dội trên thị trường châu Á và châu Âu. Trong phiên giao dịch chiều 14/10 (giờ Việt Nam), vàng lập đỉnh cao lịch sử 4.180 USD/ounce.