Giá vàng hôm nay 15/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao khi giá thế giới theo chiều đi lên?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC vượt mốc 146 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn điều chỉnh thêm 4 triệu đồng, lên sát vàng miếng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 145,3-147,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 900.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 144,9-146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 144,5-147,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 900.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,8 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 143,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 143,8-146,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Khoảng cách mua - bán bị đẩy lên mức quá cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.
Tới cuối phiên giao dịch ngày 14/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 144,1-146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng so với phiên liền trước.
SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 142,3-144,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.
Tại Doji, giá vàng nhẫn 9999 được niêm yết ở mức 143,9-145,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,3 triệu đồng chiều mua vào và tăng 3,9 triệu đồng chiều bán ra. Đây đều là mức cao lịch sử mới.
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 8h56, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.179,4 USD/ounce, tăng 37,7 USD. Tới 20h ngày 14/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.115 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York đạt 4.146 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 14/10 cao hơn khoảng 56,8% (tương đương tăng 1.490 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 131,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 14/10.
Giá vàng giao ngay tối 14/10 (giờ Việt Nam) chịu áp lực chốt lời khá mạnh sau khi tăng dữ dội trên thị trường châu Á và châu Âu. Trong phiên giao dịch chiều 14/10 (giờ Việt Nam), vàng lập đỉnh cao lịch sử 4.180 USD/ounce.
Xuất hiện ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao hơn 8,9%Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,4 - 9%.
Giá xe ô tô Kia giảm cực mạnh, thấp chưa từng có trong lịch sử, sedan hạng B còn rẻ hơn cả Kia MorningGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá xe ô tô Kia mới nhất giảm sốc lên tới 90 triệu đồng nhờ ưu đãi tới 100% phí trước bạ dành cho từng loại xe.
Giá bạc hôm nay ngày 15/10: Thị trường bạc điều chỉnh theo thế giới, một số thương hiệu tiếp tục ngừng nhận đơnGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Tại phiên điều chỉnh sáng nay (15/10), giá bạc trong nước ghi nhận mức tăng khoảng 300.000 đồng/kg. Một số thương hiệu trong nước tiếp tục ngừng tiếp nhận đơn đặt hàng do biến động mạnh của thị trường.
Giá iPhone 15, iPhone 16 giảm sâu, xứng danh 2 iPhone sạc type-c rẻ nhất, xịn chẳng kém iPhone 17Giá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 15 và iPhone 16 bắt đầu giảm với điểm chung lớn là cả hai đều mang cổng sạc type-c đại diện cho xu hướng công nghệ mới của Apple và giá cực kỳ dễ tiếp cận cho người dùng có nhu cầu sử dụng lâu dài.
Xe ga 125cc giá 28 triệu đồng của Honda 100km chỉ tốn 1,9 lít xăng, có ABS dáng tựa Spacy, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc của Honda gây sốt với thiết kế gợi nhớ Spacy, giá chỉ từ 28 triệu đồng, tiêu thụ 1,9 lít xăng/100km.
Sedan hạng B rẻ nhất Việt Nam giảm giá sốc còn 339 triệu đồng, thấp hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sedan hạng B KIA Soluto hiện có mức giảm cao nhất lên đến gần 50 triệu đồng, đưa giá bán khởi điểm của mẫu xe này chỉ còn từ 339 triệu đồng, tiệm cận nhiều mẫu xe hạng A.
Loạt biệt thự tại 4 phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm cũ) không ngờ lại có giá bán nàyGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, 4 phường mới thuộc quận Nam Từ Liêm cũ, đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ giới đầu tư bất động sản, đặc biệt với mức giá biệt thự cao ngất ngưởng.
Giá vàng hôm nay 14/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnhGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu tiếp tục điều chỉnh theo chiều thế giới.
Giá bạc hôm nay ngày 14/10: Tiến sát ngưỡng 56 triệu đồng/kg, các thương hiệu nhận đơn 'nhỏ giọt'Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Mở phiên sáng nay, thị trường bạc trong nước ghi nhận mức tăng đến 9,3% trong 7 ngày qua, với vùng giá mới là 53,893 – 55,573 triệu đồng/kg mua vào - bán ra, tương đương 2,021 – 2,084 triệu đồng/lượng.
MPV 7 chỗ 167 triệu đồng thiết kế hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, ngang giá Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - MPV 7 chỗ với giá khởi điểm chỉ khoảng 167 triệu đồng, gây chú ý nhờ thiết kế hiện đại, trang bị an toàn nâng cấp và khả năng chở đủ 7 người — hứa hẹn là lựa chọn đáng giá cho những ai muốn “lên đời” từ xe máy sang ô tô vừa ra mắt ở Ấn Độ.
Xe máy điện giá 35 triệu đồng ở Việt Nam cốp rộng, pin siêu khỏe, có chế độ lùi xịn chẳng kém dòng cao cấp, rẻ hơn cả VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện phổ thông mới chạy tới 200 km/lần sạc, giá chỉ ngang xe ga xăng nhưng sở hữu trang bị nhiều công nghệ hiện đại như lùi xe, ga tự động và hỗ trợ leo dốc.