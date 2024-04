Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus và iPhone 15 mới nhất đang giảm như 'tuột dôc', trang bị tối tân mà giá lại siêu hấp dẫn

Giá iPhone cũ rẻ nhất thị trường: iPhone 11, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max rẻ chưa từng có, bất ngờ nhất là giá iPhone 11 GĐXH - Giá iPhone 11, iPhone 12 Pro Max hay iPhone 13 Pro Max đều đang được giảm, mức giảm dao động từ vài trăm nghìn đồng cho tới cả triệu đồng, tùy theo từng phiên bản bộ nhớ.

Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus và iPhone 15 hiện đang vô cùng hấp dẫn, bạn đều sẽ cảm nhận được sự hài lòng về thiết kế hay tính năng. Đây là sự phù hợp hấp dẫn trong tầm tiền mà bạn có thể thử dù ở bất cứ mức nào.

Giá iPhone 15 Pro Max





Giá iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max sau 6 tháng có mặt trên thị trường đã không còn là chiếc máy mới với nhiều sự thú vị. Mặc dù vậy trước sức ép cực căng đến từ Galaxy S24 Ultra, Xiaomi 14, iPhone 15 Pro Max vẫn đang dẫn đầu phân khúc cao cấp nhờ đang được giảm giá mạnh tay.

Sau một thời gian dài ở mức trên 30 triệu đồng, giờ đây, không hề đùa trong cá tháng 4, giá iPhone 15 Pro Max 256GB tiêu chuẩn đã xuống đến chỉ còn 29.5 triệu đồng mức thấp nhất kể từ khi ra mắt. Nếu tham gia thu cũ đổi mới, khách Việt có thể mua được với giá chỉ từ 27.5 triệu đồng. Mức gía này buộc cả Galaxy S24 Ultra phải chạy theo sát sàn sạt.

iPhone 15 Pro Max 256GB: 29.500.000 đồng

iPhone 15 Pro Max 512GB: 36.990.000 đồng

iPhone 15 Pro Max 1TB: 42.990.000 đồng

Với mức giá này, iPhone 15 Pro Max gần như rất khó để đánh bại trong phân khúc cao cấp bởi nó được xem là ngang bằng các đối thủ như Galaxy S24 Ultra hay Xiaomi 14 Ultra nhưng giá lại rẻ ngang thậm chí là hơn trong nhiều giai đoạn.

Đánh giá iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max tiên phong trong thay đổi ngoại hình khi lột xác sở hữu khung viền Titan mới trong đó màu titan tự nhiên được rất nhiều người dùng ưa chuộng về tính thẩm mỹ và có độ nhận diện cao hơn hẳn. Chính vì vậy giá iPhone 15 Pro Max Titan tự nhiên thường đắt hơn 200 - 300 nghìn đồng so với các màu còn lại.

iPhone 15 Pro Max sở hữu con chip Apple A17 Pro quy trình 2NM

Về hiệu năng, iPhone 15 Pro Max sở hữu con chip Apple A17 Pro quy trình 2NM duy nhất trên thị trường với hiệu năng đứng đầu thị trường được xem là điểm nhấn công nghệ nổi bật trên iPhone 15 Pro Max. Kết hợp với cổng USB-C tốc độ cao mới, iPhone 15 Pro Max năm nay hoàn toàn là một kẻ hủy diệt các flagship như Galaxy S24 Ultra và Xiaomi 14 Ultra.

iPhone 15 Pro Max cũng gây chú ý với khả năng zoom quang 5x

Đối với camera, iPhone 15 Pro Max cũng gây chú ý với khả năng zoom quang 5x dựa trên công nghệ thấu kính mới. Điều này giúp iPhone 15 Pro Max thu hẹp khoảng cách về công nghệ chụp ảnh zoom xa so với các đối thủ Android dù vẫn thua Galaxy S24 Ultra (có zoom quang tới 10X với ống kính Tele) hoặc 5X với ống kính zoom chính.

iPhone 15 Pro Max với khung Titan

Rõ ràng iPhone 15 Pro Max với khung Titan, chip 2NM duy nhất thị trường kèm camera nâng cấp mạnh về khả năng zoom xa, iPhone 15 Pro Max 256 GB thực sự là con quái vật hiệu năng trong làng máy cao cấp với khả năng hủy diệt hoàn toàn các đối thủ cùng phân khúc như Galaxy S24 Ultra.

Giá iPhone 15 Pro

Giá iPhone 15 Pro





Trong tháng 4, iPhone 15 Pro gần như đã xuống đáy trong nhiều tháng kể từ khi ra mắt. Đây được xem là giai đoạn thấp điểm nhất trong năm. Cụ thể, iPhone 15 Pro giá khởi điểm chỉ từ 24.49 triệu đồng, giảm gần 300 nghìn so với tháng trước. Cụ thể từng phiên bản như sau:

iPhone 15 Pro 128GB: 25.75 triệu đồng

iPhone 15 Pro 256GB: 28.49 triệu đồng

iPhone 15 Pro 512GB: 33.99 triệu đồng

iPhone 15 Pro 1TB: 38.99 triệu đồng

Galaxy S24 Ultra chỉ có duy nhất một lựa chọn với màn 6.8 inch cho người dùng. Trong khi đó, iPhone 15 Pro là phiên bản nhỏ gọn hơn iPhone 15 Pro Max nhưng có chung rất nhiều trang bị cao cấp và kèm theo mức giá rẻ hơn đáng kể.

Đánh giá iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro được giảm bớt một số trang bị không quá cần thiết với tất cả mọi người dùng như camera zoom 5X và bộ nhớ 256GB tiêu chuẩn. Zoom quang 5x tương đương với ống kính nhiếp ảnh 120mm, ở tiêu cự này lý tưởng về chụp thể thao hoặc phong cảnh hơn là sử dụng hằng ngày. Bản thân iPhone 15 Pro cũng đã có zoom quang 3x tương đương tiêu cự 75mm đã có thể chụp xa đáng kể.

Màn hình iPhone 15 Pro là 6.1 inch nhỏ hơn so với 6.7 inch, tuy nhiên với người dùng có bàn tay nhỏ hay không tích sự cồng kềnh, kích thước của iPhone 15 Pro là lựa chọn phù hợp hơn.

iPhone 15 Pro có pin thấp hơn do kích thước nhỏ hơn bản Pro Max. Tuy nhiên nó vẫn đạt đến thời lượng 10 giờ 53 phút trong các thử nghiệm pin của dòng iPhone 15 là rất khủng trong làng smartphone hiện nay.

iPhone 15 Pro có pin thấp hơn do kích thước nhỏ hơn bản Pro Max

Dung lượng lưu trữ 256GB trên iPhone 15 Pro Max có thể cũng là quá nhiều nếu bạn không phải người thường xuyên quay video. Trong các quảng cáo về iPhone 15 Pro Max, Apple rất nhấn mạnh về khả năng quay video bá đạo của iPhone 15 Pro Max với file lớn, nặng vì vậy, dung lượng tối thiểu 256 GB mới đảm bảo khả năng ghi hình đầy đủ.

Nếu bạn không bao giờ quay video nặng đến thế, việc mua bản 256GB có thể lãng phí.Việc chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội thường xuyên thường không tốn quá nhiều dung lượng.

iPhone 15 Pro hầu như tương tự iPhone 15 Pro Max

Ngoài ba điểm trên, iPhone 15 Pro hầu như tương tự iPhone 15 Pro Max như sở hữu siêu chip A17 Pro có Ray Tracking mang lại khả năng xử lý đồ họa cực đỉnh đủ để chơi cả game PC. Bạn cũng sẽ được tận hưởng khung viền Titan mới một cách đầy đủ nhất.

Không phải ai cũng cần đến những chiếc điện thoại khổng lồ vì vậy, iPhone 15 Pro đang làm rất tốt với tư cách là lựa chọn giá rẻ hơn hẳn iPhone 15 Pro Max và Galaxy S24 Ultra, mạnh mẽ với ngoại hình Titan thời thượng. Trừ chuyện thiếu camera zoom 5X, iPhone 15 Pro hoàn toàn làm tốt mọi việc.

Giá iPhone 15 Plus

Giá iPhone 15 Plus

Bước sang tháng 4, giá đập hộp của iPhone 15 Plus cũng tiếp tục giảm do mẫu máy này đã có mặt trên thị trường được 6 tháng và thị trường cũng đang bước vào gia đoạn thấp điểm nhất trong năm. Cụ thể:

iPhone 15 Plus - 128GB: 22.890.000 đồng

iPhone 15 Plus - 256GB: 25.990.000 đồng

iPhone 15 Plus - 512GB: 31.590.000 đồng

So với iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus tiết kiệm hơn đến 10 triệu đồng trong khi cũng có màn Dynamic Island thời thượng. So với các đối thủ cùng trong phân khúc cao cấp, iPhone 15 Plus cũng rẻ hơn Galaxy S24 Ultra rất nhiều. Vì vậy, dù không mạnh bằng và kém hơn con cưng của Samsung, nhưng doanh số iPhone 15 Plus được dự đoán sẽ vượt mặt.

Trái ngược với sự nhàm chán của iPhone 14 Plus năm ngoái, năm nay iPhone 15 Plus cuối cùng cũng đã từ bỏ màn hình tai thỏ và nâng cấp lên màn hình Dynamic Island giống với iPhone 15 Pro Max. Nhờ đó, nó trở thành lựa chọn giá rẻ hấp dẫn hơn hẳn.

Đánh giá iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus sở hữu khung viền được bo co nhẹ tăng cảm giác dễ chịu khi cầm nắm. Trong khi đó, mặt lưng đã được làm bằng kính mờ tương tự như những dòng iPhone Pro không chỉ đẹp hơn mà còn tạo cảm giác cầm nắm dễ chịu hơn.

Thay đổi về cổng sạc từ Lightning sang Type-C cũng là một điểm quan trọng trên iPhone 15 Plus cho phép nó sử dụng một cách tiện lợi hơn và có thể chung sạc với iPad, Macbook.

iPhone 15 Plus sở hữu khung viền được bo co nhẹ tăng cảm giác dễ chịu khi cầm nắm

Các fan của iPhone hẳn đã rất vui khi lần này Apple đã đưa Dynamic Island vào màn hình điện thoại, mang lại cho nó nhiều tiện ích hơn để xem nhanh các trình phát mini và thông báo mà không cần khởi chạy các ứng dụng tương ứng đó. Tất cả những thay đổi và cải tiến mới chắc chắn khiến người dùng cảm thấy thích thú khi nhìn vào màn hình iPhone 15 Plus.

iPhone 15 Plus (cùng với iPhone 15) có camera chính 48MP mới

iPhone 15 Plus (cùng với iPhone 15) có camera chính 48MP mới, khác với camera được sử dụng trên dòng iPhone 14 Pro. Cảm biến bốn điểm ảnh mới này bổ sung thêm thủ thuật tiện lợi là cho phép thu phóng chụp ảnh xa 2x thông qua ống kính chính. Bổ sung này là điểm mạnh giúp iPhone 15 Plus hấp dẫn hơn dù không tăng giá so với iPhone 14 Plus.

Dù không có chip A17 Pro như iPhone 15 Pro nhưng Chip A16 Bionic cung cấp năng lượng cho iPhone 15 Plus vẫn là một con quái vật. Chip A16 dễ dàng hủy diệt người tiền nhiệm khi chạy thử nghiệm GeekBench đơn lõi và đa lõi, đạt số điểm lần lượt là 2.551 và 6.280.

Nên nhớ rằng, iPhone 14 Plus đạt được số điểm là 1.735 và 4.473. Điểm số của nó cũng tốt hơn iPhone 14 Pro Max với số điểm lần lượt là 1.891 và 5.469.

iPhone 15 Plus là lựa chọn giá rẻ hấp dẫn cho người dùng thích smartphone màn hình lớn

Tuy nhiên điểm ăn tiền rất lớn của iPhone 15 Plus là nó có thể đạt thời gian sử dụng tới 14 giờ 14 phút vượt xa cả người anh em iPhone 15 Pro Max (14 giờ 2 phút. Điều này biến nó trở thành iPhone có pin tốt nhất từ trước đến nay.

iPhone 15 Plus là lựa chọn giá rẻ hấp dẫn cho người dùng thích smartphone màn hình lớn với mức giá phải chăng. Đây là chiếc iPhone tốt cho mọi nhu cầu từ lớn đến nhỏ của người dùng hiện nay và không hề thua kém bất cứ đối thủ nào về mặt hiệu năng, độ mượt mà. Điểm yếu nhẹ của nó là thiếu đi màn hình 120Hz, nhưng nếu không phải người chơi game quá khắt khe, có lẽ điều này cũng không phải vấn đề quá lớn.

Giá iPhone 15

Giá iPhone 15

Hiện tại, mức giá đập hộp của iPhone 15 tiếp tục hạ nhiệt sau 6 tháng có mặt trên thị trường. Thay vì phải mua với giá hơn 20 triệu đồng như trước, giờ đây, khách Việt có thể mua iPhone 15 mới đập hộp với giá chỉ hơn 19 triệu đồng một chút.

iPhone 15 128 GB: 19.29 triệu đồng

iPhone 15 256 GB: 22.90 triệu đồng

iPhone 15 512 GB: 28.39 triệu đồng

Ngoài giảm giá, các đại lý còn có thểm ưu đãi trợ giá khi thu cũ đổi mới cao nhất lên đến 2 triệu đồng có thể giúp khách Việt đập hộp một chiếc iPhone 15 với giá chỉ hơn 17 triệu đồng một chút.

iPhone 15 mới được xem là một trong những bản cập nhật hấp dẫn nhất của Apple trong nhiều năm trở lại đây. Bằng việc thiết kế lại chiếc iPhone không Pro của mình với màn hình Dynamic Island độc đáo, khung viền kèm mặt lưng được làm mới Apple đang toan tính để chiếc iPhone nhỏ nhất của mình thống lĩnh phân khúc smartphone cỡ nhỏ trước các đối thủ như Galaxy A24 5G hay Xiaomi 14 5G mới.

Điều này tạo ra một áp lực lớn lên cả Xiaomi 14 hay Galaxy S24 5G. Nhiều chuyên gia dự đoán báo cáo doanh số quý đầu tiên có thể chứng kiến iPhone 15 đứng thứ hạng cao trong danh sách smartphone bán chạy nhất.

Đánh giá iPhone 15

Thiết kế iPhone 15 năm nay là điểm thu hút lớn nhất

Thiết kế iPhone 15 năm nay là điểm thu hút lớn nhất. iPhone 15 vẫn có kiểu dáng vuông vức với khung viền và mặt lưng phẳng với mặt lưng bằng kính mờ hoàn toàn mới giống các mẫu iPhone Pro. Điều này khiến cảm giác cầm nắm trở nên Pro hơn. Nhưng không chỉ vậy, mặt trước của máy cũng có Dynamic Island thay vì tai thỏ vốn là tính năng độc quyền của iPhone 14 Pro năm ngoái.

iPhone 15 dùng màn hình nền OLED 6.1 inch

iPhone 15 dùng màn hình nền OLED 6.1 inch có độ phân giải Super Retina XDR 60Hz. Nó vẫn mang lại chất lượng hình ảnh hàng đầu với độ tương phản ấn tượng nhờ các công nghệ tiên tiến như True Tone, HDR display và gam màu rộng P3. Màn hình này cũng tiếp tục được bao phủ bởi Ceramic Shield chất lượng cao, vừa tăng độ bền bỉ vừa hạn chế hư hại khi điện thoại bị rơi hay va đập.

iPhone 15 năm nay cũng được nâng cấp mạnh khả năng chụp hình khi sở hữu camera kép nhưng camera chính nâng độ phân giải tới 48MP và camera phụ 12MP góc rộng. Trong đó, độ phân giải cao như mang đến một ống kính thứ ba với khả năng zoom 2x cho iPhone 15. Khả năng chụp thiếu sáng, quay chống rung...v..v của iPhone 15 cũng được cải thiện nhiều hơn.

iPhone 15 cũng được trang bị bộ xử lý A16 Bionic

iPhone 15 cũng được trang bị bộ xử lý A16 Bionic có khả năng tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm năng lượng. Máy cũng đi kèm RAM 8GB đa nhiệm tốt, cho phép bạn sử dụng và thao tác nhiều tác vụ cùng lúc mà ít bị giật lag.

iPhone 15 được trang bị viên pin 3349 mAh

iPhone 15 được trang bị viên pin 3349 mAh có thể đáp ứng thời lượng xem video tới 20 giờ, lâu hơn 3 giờ. Máy cũng hỗ trợ sạc nhanh 20W với khả năng sạc 50% trong 30 phút. Mặc dù vậy đây là một hạn chế nhỏ với iPhone 15 khi các đối thủ Android tầm trung đều có thể sạc nhanh hơn.

Mời độc giả theo dõi video đang được quan tâm trên Gia đình và Xã hội