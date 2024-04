Giá iPhone cũ rẻ nhất thị trường: iPhone 11, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max rẻ chưa từng có, bất ngờ nhất là giá iPhone 11

Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max mới nhất giảm cực mạnh, cùng hiệu năng siêu khủng GĐXH - Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max mới nhất đang tiếp tục giảm giá sập sàn, quyết đấu lại các đối thủ cùng phân khúc.

Giá iPhone cũ rẻ nhất thị trường

Sau quý 1, thị trường công nghệ tại Việt Nam được đánh giá có phần sôi động hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, từ đầu tháng 4, khi iPhone series 15 đã dần hạ nhiệt thì các model iPhone cũ lại bất ngờ được quan tâm trở lại.

Trong đó, có những model dù đã thuộc hàng khan hiếm trên thị trường nhưng nhờ nguồn hàng ổn định, nhu cầu của khách hàng vẫn được đảm bảo.

Giá iPhone 11 cũ chỉ còn 6,09 triệu đồng

iPhone 11 cũ vẫn được săn đón sau nhiều năm có mặt trên thị trường





Sau 5 năm ra mắt, iPhone 11 vẫn nằm trong top 5 mẫu máy iPhone cũ được ưa chuộng. Tuy nhiên, nguồn hàng đang dần khan hiếm khiến cho 1 số đại lý dự đoán giá bán mẫu điện thoại Apple có thể tăng trở lại khi không còn đủ nguồn cung.

Về mức giá, so với giá tháng 3, iPhone 11 cũ hiện tại đã được giảm thêm 200.000 đồng, giá chỉ còn 6,59 triệu đồng. Khách hàng khi tham gia chương trình thu cũ sẽ được tặng thêm đến 500.000 đồng, sản phẩm có giá cuối chỉ còn 6,09 triệu đồng.

Giá iPhone 12 Pro Max cũ chỉ còn 11,39 triệu đồng

So với thời điểm mới ra mắt cách đây 4 năm, iPhone 12 Pro Max cũ sau nhiều lần điều chỉnh giá đã trở thành chiếc iPhone giá hời.

Với người dùng ưa chuộng iPhone có kích thước màn hình lớn thì mẫu 12 Pro Max cũ là sự lựa chọn vô cùng hợp lý. Mức giá hiện tại của iPhone 12 Pro Max cũ tại Di Động Việt hiện là 12,39 triệu đồng.

Giá iPhone 13 Pro Max cũ chỉ còn 13,79 triệu đồng

Với rất nhiều nâng cấp ấn tượng so với đời tiền nhiệm, iPhone 13 Pro Max được đánh giá vẫn là chiếc iPhone đáng mua trong năm 2024. Thậm chí, với những người dùng không chú ý quá nhiều đến việc phải lên đời điện thoại thường xuyên thì 13 Pro Max cũ vẫn là ứng cử viên sáng giá vì vẫn đáp ứng đầy đủ mọi tính năng với cấu hình - hiệu năng đều mạnh mẽ.

Hiện tại mẫu điện thoại của "nhà Táo" đang ở mức 15,79 triệu đồng, khi tham gia thu cũ - đổi mới sẽ được giảm đến 2 triệu đồng, giá cuối chỉ còn 13,79 triệu đồng.

Với tất cả các sản phẩm Like New, khách hàng sẽ có đến 7 ngày dùng thử miễn phí, được đổi sản phẩm khác hoặc hoàn trả tiền 100% nếu sản phẩm lỗi hoặc thậm chí với lý do người dùng cảm thấy không phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Giá iPhone Xs cũ về giá 4,49 triệu đồng

Ngoại hình nhỏ gọn, hiệu năng vẫn đáp ứng tốt cho các tác vụ cơ bản… là lý do người dùng vẫn chọn iPhone Xs ở thời điểm này.





Chiếc iPhone Xs cũ ở thời điểm này vẫn được đánh giá là sự lựa chọn an toàn so với các dòng điện thoại cùng phân khúc giá. Với ngoại hình nhỏ gọn, cho cảm giác cầm nắm nhẹ, chắc tay; hiệu năng vừa đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng cơ bản… là những điểm làm cho iPhone Xs vẫn được quan tâm sau nhiều năm ra mắt.

Giá bán iPhone Xs cũ hiện chỉ còn 4,99 triệu đồng, tham gia thu cũ người dùng còn được giảm chồng giảm, giá cuối chỉ còn 4,49 triệu đồng.

Giá iPhone 8 Plus cũ giá cuối chỉ còn 3,49 triệu đồng

iPhone 8 Plus - chiếc điện thoại đã ra mắt lâu năm của Apple đang có giá siêu rẻ, với 3,99 triệu đồng, thu cũ lên đời chỉ còn 3,49 triệu đồng, đáp ứng tốt những chức năng cơ bản.

Dẫu mức giá tốt, nhưng các đại lý vẫn khuyên khách hàng nên lựa chọn nơi mua hàng uy tín để có sản phẩm đảm bảo về chất lượng cũng như bảo hành, hậu mãi.

Kinh nghiệm mua iPhone cũ

Mua iPhone cũ giá rẻ chất lượng là điều mà ai cũng mong muốn. Hiện nay trên thị trường rất nhiều nơi bán iPhone cũ nhưng thực tế là không phải nơi nào cũng bán hàng chính hãng, chất lượng. Để mua iPhone cũ giá tốt đảm bảo chất lượng, hãy tham khảo ngay 7 kinh nghiệm dưới đây.

Kiểm tra hình thức iPhone cũ trước khi mua

Hình thức bên ngoài của một chiếc iPhone là điều mà chúng ta dễ dàng kiểm tra nhất. Mặc dù vậy bạn cũng cần lưu ý, khi mua iPhone đã qua sử dụng. Bạn cần để ý đến các đường viền, góc, cạnh của máy. Hãy xem trên vỏ máy, nắp máy, màn hình iPhone có bị trầy xước, móp méo, cong vênh, hở hay không? Trường hợp vỏ máy bị móp méo thì rất có thể iPhone bị rơi hoặc va đập mạnh. Lúc này chất lượng máy có thể sẽ không còn tốt vì va đập mạnh sẽ ảnh hưởng đến các linh kiện bên trong máy.

Kiểm tra khung viền các khe cắm tai nghe, sạc, các ốc vít trên máy

Rất nhiều người bỏ qua các chi tiết như khe cắm tai nghe, khe cắm sạc, ốc vít trên iPhone. Nhưng đây là những chi tiết thể hiện rõ liệu chiếc iPhone cũ còn zin hay đã bị tháo lắp sửa chữa. Thường thì một chiếc iPhone cũ còn zin nguyên cây phần tiếp giáp giữa màn hình và khung viền máy sẽ không bị cong vênh ọp ép hay cập kênh. Các khe cắm tai nghe, sạc không bị trầy xước quá nhiều. Các ốc vít trên máy vẫn còn nguyên lớp mạ vàng không bị trầy xước, đây là điều chứng tỏ chiếc iPhone chưa bị "bóc tem".

Kiểm tra màn hình iPhone cũ

Màn hình iPhone sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng. Do đó, trước khi mua iPhone cũ bạn cần kiểm tra kỹ màn hình. Lựa chọn máy có kích thước màn hình phù hợp nhu cầu sử dụng. Nếu bạn sử dụng để giải trí, xem phim nhiều thì nên chọn chiếc iPhone cũ có màn hình to một chút. Nếu bạn muốn sử dụng thuận tiện, gọn nhẹ thì hãy chọn chiếc iPhone có màn hình nhỏ vừa phải. Thông thường các phiên bản iPhone Plus sẽ có kích thước màn hình lớn hơn. Ngoài ra, bạn cần kiểm tra kỹ xem mặt kính màn hình có vết xước hay không? Có bị nứt vỡ không? Màn hình cảm ứng iPhone có điểm chết hay không? Màn hình cảm ứng có nhạy và bị đơ không?

Kiểm tra iPhone đã bị thay vỏ hay chưa

Nhiều trường hợp iPhone cũ bị trầy xước, móp méo nặng phải thay vỏ. Để nhận biết điều này, bạn có thể bấm phím *#06# nếu số IMEI xuất hiện, bạn kiểm tra số này có khớp với số trên mặt lưng, khay sim hay không? Nếu trùng khớp thì có nghĩa là điện thoại iPhone nguyên bản chưa qua sửa chữa.

Kiểm tra nguồn gốc iPhone cũ

Bạn có thể kiểm tra nguồn gốc iPhone cũ bằng cách truy cập vào phần Cài đặt > Cài đặt chung > giới thiệu. Ở phần kiểu máy (model) sẽ hiển thị một đoạn mã bao gồm ký hiệu của thị trường phân phối. Ví dụ: Mã LL/A là sản phẩm phân phối tại Mỹ; ZA là mã sản phẩm dành cho thị trường Singapore; Hong Kong (Trung Quốc) sử dụng ký hiệu ZP…

Kiểm tra iCloud của máy

Nếu iCloud bị khóa thì chiếc iPhone của bạn chẳng khác nào cục gạch. Vì vậy, bạn cần đảm bảo iCloud của chủ cũ đã được thoát ra hoàn toàn. Để kiểm tra điều này, bạn chỉ cần vào trang chủ của Apple, nhập số IMEI để kiểm tra tình trạng Activation Lock (Khóa kích hoạt). Nếu hệ thống cho kết quả Off thì người dùng có thể yên tâm.

Kiểm tra các tính năng khác trên iPhone

Người dùng cần kiểm tra nút Home, tăng giảm âm lượng, thử sạc máy để xem khe cắm sạc có bị hỏng hay không. Cắm tai nghe, thử nghe gọi để kiểm tra micro, loa trong, loa ngoài. Kiểm tra cảm biến máy, chất lượng sóng âm thanh, lắp thử sim để nghe gọi thử. Truy cập wifi để thử kết nối internet.

