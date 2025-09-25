Gia Lai: Tăng cường tập huấn nâng cao năng lực cho viên chức dân số về kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Vừa qua, Chi cục Dân số tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình Tập huấn nâng cao năng lực cho viên chức dân số về kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm 2025.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Mục đích của chương trình nhằm nâng cao năng lực cho y tế cơ sở, cung cấp kiến thức và kỹ năng truyền thông cho viên chức dân số tại các Trung tâm Y tế, Trạm Y tế và điểm Trạm Y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Được biết, đợt tập huấn này gồm 4 lớp (diễn ra trong 4 ngày) với 235 viên chức dân số thuộc Trung tâm Y tế, Trạm Y tế: Pleiku, Ia Grai, Chư Păh, Đak Đoa, An Khê, Kbang, Kông Chro, Đak Pơ, Ayun Pa, Phú Thiện, Krông Pa, Ia Pa, Mang Yang, Chư Sê, Chư Prông, Đức Cơ, Chư Pưh tham dự.

Báo cáo viên trình bày vai trò của chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng.

Tại lớp học, các học viên được báo cáo viên của Chi cục Dân số tỉnh truyền đạt các nội dung cơ bản về: Một số kiến thức, kỹ năng trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; Vai trò của người chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; Các kỹ năng truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; huy động cộng đồng tham gia vào công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Đồng thời, các báo cáo viên đã cùng trao đổi, giải đáp thắc mắc các câu hỏi liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của học viên tại các lớp tập huấn.

Bế mạc chương trình, đại diện Chi cục Dân số tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đào tạo cho học viên tham gia lớp tập huấn.