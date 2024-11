Giá lăn bánh Hyundai Accent mới nhất rẻ kỷ lục, Toyota Vios lo chạy doanh số

Giá lăn bánh Toyota Fortuner mới nhất rẻ kỷ lục kèm ưu đãi khủng, có khi Ford Everest, Santa Fe theo không kịp doanh số GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Fortuner mới nhất đang giảm xuống mức hấp dẫn hơn rất nhiều nhờ ưu đãi, tạo ra áp lực lớn lên các đối thủ cùng phân khúc như Ford Everest và Hyundai Santa Fe

Giá lăn bánh Hyundai Accent mới nhất

Với 04 phiên bản khác nhau, giá xe Hyundai Accent niêm yết dao động từ 439 - 569 triệu đồng.

Hiện khi mua Hyundai Accent, khách hàng được miễn tới 50% phí trước bạ theo Nghị định 109/2024/NĐ-CP.

Để tính giá lăn bánh Hyundai Accent tại Việt Nam, ngoài giá xe, khách hàng cần cộng thêm một số khoản thuế, phí liên quan như: Phí trước bạ, Phí biển số, Phí đăng kiểm, Phí bảo trì đường bộ, Bảo hiểm vật chất xe, Bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Bảng giá lăn bánh Hyundai Accent mới nhất

Giá xe Hyundai Accent và các đối thủ

Hyundai Accent giá từ 439.000.000 VNĐ

Toyota Vios giá từ 479.000.000 VNĐ

Honda City giá từ 559.000.000 VNĐ

Mazda 2 giá từ 415.000.000 VNĐ

Mitsubishi Attrage giá bán từ 380.000.000 VNĐ

Đánh giá xe Hyundai Accent

Ngoại hình chiếc sedan cỡ nhỏ nhà Hyundai khá bắt mắt với phần đầu xe là dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài ngang hết toàn bộ chiều rộng xe. Cụm đèn chiếu sáng full LED được đặt thấp nằm liền mạch với lưới tản nhiệt.

Thân xe có nhiều đường dập nổi, tấm hướng gió hạ thấp ở mui xe. Tay nắm cửa mạ crom, gương chiếu hậu gập, chỉnh điện có chức năng sấy kính và tích hợp đèn báo rẽ. Bộ la-zăng 16 inch 5 chấu lớn tạo hình độc đáo.

Đuôi xe khác biệt với èn hậu LED hình chữ L ngược, mảnh, vắt ngang, kết hợp bộ khuếch tán gió. Cản sau cũng được làm mới tích hợp ống xả giả mạ crom sáng bóng, bên trong có dải đèn phản quang, nhấn mạnh vẻ đẹp thể thao.

Hyundai Accent thế hệ thứ 6 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.485 (mm), chiều dài cơ sở tăng thêm 70 mm đạt 2.670 mm. Cạnh tranh trực tiếp với các ‘vua doanh số’ là Toyota Vios hay Honda City.

Đi vào đến nội thất, phong cách tối giản được thể hiện ở lối thiết kế liền khối, kết hợp không gian rộng rãi cùng nhiều trang bị hiện đại như: Màn hình cảm ứng 8 inches tích hợp camera lùi tích hợp Android Auto/Apple Carplay không dây cùng với 6 loa chất lượng cao trên bản Cao cấp và Đặc biệt. Điều hòa tự động. Cổng sạc Type-C cho hàng ghế trước - sau,...

Hyundai Accent được trang bị động cơ xăng Smartstream G 1.5L hút khí tự nhiên.

Về vận hành, đối thủ của Vios được trang bị động cơ xăng Smartstream G 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Tùy chọn số sàn 6 MT hoặc vô cấp iVT phát triển từ CVT. Dẫn động cầu trước.

Công nghệ an toàn được trang bị khá đầy đủ.

Công nghệ an toàn được trang bị khá đầy đủ như: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống an toàn 6 túi khí. Ngoài ra còn có gói an toàn SmartSense gồm nhiều tính năng cảnh báo và phòng tránh va chạm thông minh.

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm ưu đãi tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.