Giá nhà mặt phố tại quận Hà Đông cũ: Phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Kiến Hưng đang biến động mạnh?

Nhà mặt phố xác lập mặt bằng giá mới tại 5 phường mới thuộc quận Hà Đông cũ

Từ tháng 7 đến tháng 9/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà, đặc biệt là phân khúc nhà mặt phố tại khu vực 5 phường mới tại quận Hà Đông cũ được đăng tải khá rầm rộ. Đặc biệt tại phường Hà Đông mới không chỉ là khu vực có lượng thông tin rao bán nhà mặt phố nhiều nhất, mà còn là nơi dẫn đầu về mức giá bán so với các 4 phường còn lại.

Theo khảo sát, giá bán nhà mặt phố tại phường Hà Đông đang dao động phổ biến với mức giá từ 300-450 triệu đồng/m2. Cụ thể, một căn nhà thiết kế 3 tầng, rộng 59m2, nằm trên mặt đường Quang Trung, phường Hà Đông (tức phường Quang Trung cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 25 tỷ đồng, tương đương 423,73 triệu đồng/m2.

Ở vị trí thứ 2, phường Kiến Hưng cũng là khu vực có số lượng nhà mặt phố được rao bán tương đối lớn. Giá nhà mặt phố tại đây được rao bán cũng không hề rẻ, dao động trong khoảng từ 250-400 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến một căn nhà 7 tầng, rộng 60m2 nằm trên mặt đường Mậu Lương hiện đang được rao bán với giá 21,5 tỷ đồng, tương đương 358,33 triệu đồng/m2.

Dù lượng giao dịch ít hơn, nhưng giá bán nhà mặt phố tại 3 phường còn lại: Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương cũng đã xác lập mặt bằng giá mới. Khi giá rao bán của các căn nhà tại các khu vực này cũng đã vượt ngưỡng 200 triệu đồng/m2, thậm chí với những căn nhà có vị trí đẹp, thiết kế hiện đại giá bán cũng chạm ngưỡng từ 300-350 triệu đồng/m2.

Có thể thấy, mặt bằng giá cao phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực Hà Đông cũ sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.

5 phường mới của quận Hà Đông sau sáp nhập

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 5 phường mới Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng từ quận Hà Đông cũ.

1. Phường Hà Đông

Phường Hà Đông mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập phần lớn các phường Vạn Phúc, Phúc La, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mỗ Lao, Hà Cầu, Văn Quán, Quang Trung, La Khê thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Đại Mỗ, Trung Văn thuộc quận Nam Từ Liêm cũ và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì.

2. Phường Dương Nội

Phường Dương Nội được sáp nhập từ phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Dương Nội thuộc quận Hà Đông cũ); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: La Khê, Yên Nghĩa, Phú La thuộc quận Hà Đông cũ; phường Đại Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm cũ, và xã La Phù thuộc huyện Hoài Đức cũ.

3. Phường Yên Nghĩa

Phường Yên Nghĩa được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Yên Nghĩa, Đông Mai thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Đông La thuộc huyện Hoài Đức cũ.

4. Phường Phú Lương

Phường Phú Lương được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Lãm thuộc quận Hà Đông cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Lương, quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ và xã Hữu Hòa thuộc huyện Thanh Trì cũ.

5. Phường Kiến Hưng

Phường Kiến Hưng là phường được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, phường Phú La, quận Hà Đông; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Lương, Hà Cầu, Quang Trung thuộc quận Hà Đông và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì.

