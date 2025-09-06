Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá nhà mặt phố tại quận Hà Đông cũ: Phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Kiến Hưng đang biến động mạnh?

Thứ bảy, 10:12 06/09/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 phường mới: Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng được hình thành từ quận Hà Đông cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc nhà mặt phố.

Nhà mặt phố xác lập mặt bằng giá mới tại 5 phường mới thuộc quận Hà Đông cũ

Từ tháng 7 đến tháng 9/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà, đặc biệt là phân khúc nhà mặt phố tại khu vực 5 phường mới tại quận  Hà Đông cũ được đăng tải khá rầm rộ. Đặc biệt tại phường Hà Đông mới không chỉ là khu vực có lượng thông tin rao bán nhà mặt phố nhiều nhất, mà còn là nơi dẫn đầu về mức giá bán so với các 4 phường còn lại.

Theo khảo sát, giá bán nhà mặt phố tại phường Hà Đông đang dao động phổ biến với mức giá từ 300-450 triệu đồng/m2. Cụ thể, một căn nhà thiết kế 3 tầng, rộng 59m2, nằm trên mặt đường Quang Trung, phường Hà Đông (tức phường Quang Trung cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 25 tỷ đồng, tương đương 423,73 triệu đồng/m2.

Ở vị trí thứ 2, phường Kiến Hưng cũng là khu vực có số lượng nhà mặt phố được rao bán tương đối lớn. Giá nhà mặt phố tại đây được rao bán cũng không hề rẻ, dao động trong khoảng từ 250-400 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến một căn nhà 7 tầng, rộng 60m2 nằm trên mặt đường Mậu Lương hiện đang được rao bán với giá 21,5 tỷ đồng, tương đương 358,33 triệu đồng/m2.

Dù lượng giao dịch ít hơn, nhưng giá bán  nhà mặt phố tại 3 phường còn lại: Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương cũng đã xác lập mặt bằng giá mới. Khi giá rao bán của các căn nhà tại các khu vực này cũng đã vượt ngưỡng 200 triệu đồng/m2, thậm chí với những căn nhà có vị trí đẹp, thiết kế hiện đại giá bán cũng chạm ngưỡng từ 300-350 triệu đồng/m2.

Có thể thấy, mặt bằng giá cao phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực Hà Đông cũ sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.

5 phường mới của quận Hà Đông sau sáp nhập

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 5 phường mới Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng từ quận Hà Đông cũ.

1. Phường Hà Đông

Phường Hà Đông mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập phần lớn các phường Vạn Phúc, Phúc La, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mỗ Lao, Hà Cầu, Văn Quán, Quang Trung, La Khê thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Đại Mỗ, Trung Văn thuộc quận Nam Từ Liêm cũ và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì.

2. Phường Dương Nội

Phường Dương Nội được sáp nhập từ phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Dương Nội thuộc quận Hà Đông cũ); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: La Khê, Yên Nghĩa, Phú La thuộc quận Hà Đông cũ; phường Đại Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm cũ, và xã La Phù thuộc huyện Hoài Đức cũ.

3. Phường Yên Nghĩa

Phường Yên Nghĩa được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Yên Nghĩa, Đông Mai thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Đông La thuộc huyện Hoài Đức cũ.

4. Phường Phú Lương

Phường Phú Lương được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Lãm thuộc quận Hà Đông cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Lương, quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ và xã Hữu Hòa thuộc huyện Thanh Trì cũ.

5. Phường Kiến Hưng

Phường Kiến Hưng là phường được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, phường Phú La, quận Hà Đông; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Lương, Hà Cầu, Quang Trung thuộc quận Hà Đông và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì.

Giá nhà mặt phố tại quận Hà Đông cũ: Phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Kiến Hưng đang biến động mạnh? - Ảnh 1.Có 3 tỷ đồng, nên mua chung cư tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương hay Kiến Hưng?

GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 5 phường mới được hình thành từ quận Hà Đông cũ đang ở ngưỡng khá cao, thậm chí có 3 tỷ đồng trong tay, người mua nhà cũng không dễ tìm được căn nhà ưng ý tại khu vực trung tâm.

Giá nhà mặt phố tại quận Hà Đông cũ: Phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Kiến Hưng đang biến động mạnh? - Ảnh 2.5 phường mới thuộc quận Hà Đông cũ: Nhà riêng tại khu vực nào có giá 'mềm' hơn?

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 phường mới: Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng được hình thành từ quận Hà Đông cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc nhà riêng.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá bán ‘khó tin’ loạt nhà mặt phố trên đất vàng phường Ba Đình, Hà Nội

Giá bán ‘khó tin’ loạt nhà mặt phố trên đất vàng phường Ba Đình, Hà Nội

Bất ngờ trước giá nhà mặt phố cho thuê tại phường Long Biên, Hà Nội sau sáp nhập

Bất ngờ trước giá nhà mặt phố cho thuê tại phường Long Biên, Hà Nội sau sáp nhập

Nhà mặt phố tại phường Long Biên, Hà Nội đã vượt ngưỡng chục tỷ đồng/căn

Nhà mặt phố tại phường Long Biên, Hà Nội đã vượt ngưỡng chục tỷ đồng/căn

Nhà mặt phố tại phường Thanh Xuân, Hà Nội được cho thuê với mức giá đáng chú ý

Nhà mặt phố tại phường Thanh Xuân, Hà Nội được cho thuê với mức giá đáng chú ý

Vì sao giá nhà mặt phố ở phường Thanh Xuân (Hà Nội) sau sáp nhập đang khiến nhà đầu tư bất ngờ?

Vì sao giá nhà mặt phố ở phường Thanh Xuân (Hà Nội) sau sáp nhập đang khiến nhà đầu tư bất ngờ?

Cùng chuyên mục

Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu'

Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu'

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

Tại chợ Hàng Bè (Hà Nội), mâm cỗ cúng, xôi gà lễ giá gần 1 triệu đồng hút khách trong ngày cúng Rằm tháng 7 nhờ chất lượng và đẹp mắt.

Giá vàng hôm nay 6/9: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng mạnh hơn 134 triệu đồng/lượng?

Giá vàng hôm nay 6/9: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng mạnh hơn 134 triệu đồng/lượng?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục lập mốc cao mới. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng tăng mạnh.

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh, rẻ vô địch, chỉ bằng sedan hạng A, Hyundai Accent, Honda City dễ thua doanh số

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh, rẻ vô địch, chỉ bằng sedan hạng A, Hyundai Accent, Honda City dễ thua doanh số

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang vô cùng hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 9/2025 sau khi nhận ưu đãi giảm 100% phí trước bạ.

Hà Nội: Doanh thu hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng tăng vọt dịp Quốc khánh 2/9

Hà Nội: Doanh thu hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng tăng vọt dịp Quốc khánh 2/9

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ tính riêng tháng 8/2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 81,6 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8% so với tháng trước và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.

SUV hạng B giá 321 triệu đồng của Honda được ví như Honda City, cạnh tranh Kia Seltos, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

SUV hạng B giá 321 triệu đồng của Honda được ví như Honda City, cạnh tranh Kia Seltos, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - SUV hạng B của Honda được ví như Honda City, cạnh tranh Kia Seltos có mức giá rẻ hơn cả Kia Morning và Hyundai Grand i10, vốn thuộc phân khúc cỡ A.

Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có chờ iPhone 17 sắp ra

Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có chờ iPhone 17 sắp ra

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất bán rẻ hơn dòng iPhone 16 cả chục triệu, trong đó iPhone 15 vẫn được coi là dòng máy cân bằng giữa giá bán và trang bị đáng mua nhất đầu tháng 9.

Có 3 tỷ đồng, nên mua chung cư tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương hay Kiến Hưng?

Có 3 tỷ đồng, nên mua chung cư tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương hay Kiến Hưng?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 5 phường mới được hình thành từ quận Hà Đông cũ đang ở ngưỡng khá cao, thậm chí có 3 tỷ đồng trong tay, người mua nhà cũng không dễ tìm được căn nhà ưng ý tại khu vực trung tâm.

Giá vàng hôm nay 5/9: Vàng miếng cao kỷ lục, vàng nhẫn ra sao?

Giá vàng hôm nay 5/9: Vàng miếng cao kỷ lục, vàng nhẫn ra sao?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng trong nước đã đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay ở mức 134,4 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn cũng tăng lên 129,5 triệu đồng/lượng.

Xe SH Mode giảm giá sốc, thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có trong lịch sử

Xe SH Mode giảm giá sốc, thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có trong lịch sử

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe SH Mode, mẫu xe vốn nổi tiếng với tình trạng "đội giá", bất ngờ hạ nhiệt xuống mức thấp kỷ lục.

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ga 125cc của Suzuki ‘chất’ hơn cả Visionh chỉ với số tiền tương đương Honda Wave Alpha.

Xem nhiều

SUV hạng B giá 321 triệu đồng của Honda được ví như Honda City, cạnh tranh Kia Seltos, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

SUV hạng B giá 321 triệu đồng của Honda được ví như Honda City, cạnh tranh Kia Seltos, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường

GĐXH - SUV hạng B của Honda được ví như Honda City, cạnh tranh Kia Seltos có mức giá rẻ hơn cả Kia Morning và Hyundai Grand i10, vốn thuộc phân khúc cỡ A.

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Giá cả thị trường
Xe SH Mode giảm giá sốc, thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có trong lịch sử

Xe SH Mode giảm giá sốc, thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có trong lịch sử

Giá cả thị trường
Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có chờ iPhone 17 sắp ra

Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có chờ iPhone 17 sắp ra

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh, rẻ vô địch, chỉ bằng sedan hạng A, Hyundai Accent, Honda City dễ thua doanh số

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh, rẻ vô địch, chỉ bằng sedan hạng A, Hyundai Accent, Honda City dễ thua doanh số

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top