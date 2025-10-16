Giá vàng hôm nay 16/10: Vàng SJC hơn 148 triệu đồng, nhẫn trơn chạm mốc 153 triệu đồng/lượng
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC lên 148 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn vượt 152 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,6-148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều so với chốt phiên. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 146,6-148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 146-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,6 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 146-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 150-153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều so với chốt phiên. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145,6-148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Khoảng cách mua - bán bị đẩy lên mức quá cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý “lướt sóng”, cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.
Trong nước, giá vàng tiếp tục lập đỉnh cao kỷ lục mới. Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 15/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 146-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,9 triệu đồng so với phiên liền trước.
Công ty SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 144,2-146,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước. Tại Doji, vàng nhẫn 9999 được niêm yết tại 144,8-147,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng chiều mua vào và tăng 1,9 triệu đồng chiều bán ra. Đây đều là mức cao lịch sử mới.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn bán ra ở mức 152,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới niêm yết lúc 0h50 ở ngưỡng 4.195,6 USD/ounce, tăng 48,5 USD/ounce.
Tới 20h ngày 15/10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.189 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 4.206 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 15/10 cao hơn khoảng 59,6% (tương đương tăng 1.564 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 133,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn 14,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 15/10.
Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 15/10 (giờ Việt Nam) hạ nhiệt từ đỉnh cao 4.215 USD/ounce về 4.189 USD/ounce khi hoạt động chốt lời gia tăng. Thông tin kinh tế tích cực kìm hãm phần nào đà tăng của vàng.
