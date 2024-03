Giá vàng hôm nay 16/3: Vàng SJC, vàng Doji trở lại đỉnh, nhà đầu tư phân vân mua vào bán ra

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng các thương hiệu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng lên ngưỡng 82 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng miếng các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau:

Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 79,7 triệu đồng/lượng mua vào và 81,72 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Như vậy, so với rạng sáng qua, giá vàng SJC đã được điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả 2 chiều.

Giá vàng SJC trở lại đỉnh tiệm cận 82 triệu đồng.

Tương tự, DOJI tại khu vực Hà Nội cũng điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả 2 chiều lên lần lượt 79,7 triệu đồng/lượng và 81,7 triệu đồng/lượng. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra mức tương tự như khu vực Hà Nội.

Giá vàng Vietinbank niêm yết ở mức 79,7 triệu đồng/lượng mua vào và 81,72 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng ở cả 2 chiều. Giá vàng miếng thương hiệu PNJ niêm yết ở mức 79,9 triệu đồng/lượng và bán ra mức 81,9 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng ở cả 2 chiều so với rạng sáng qua.

Giá mua và giá bán vàng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đang lần lượt là 80,05 triệu đồng/lượng và 81,65 triệu đồng/lượng, tăng 450.000 đồng chiều mua và 150.000 đồng chiều bán so với rạng sáng qua.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng trên sàn Kitco (lúc 20h, ngày 15/3, giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.161 USD/ounce, giảm 0,02% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 4/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.164 USD/ounce.

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch đầu ngày tại Mỹ. Theo số liệu của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York (New York Fed), hoạt động sản xuất tại New York kém khả quan. Khảo sát chỉ số sản xuất Empire State giảm xuống -20,9 trong tháng 3, thấp hơn nhiều so với mức -2,4 của tháng 2.

Giá vàng thế giới giảm.

Richard Deitz, cố vấn nghiên cứu kinh tế tại New York Fed, cho hay, hoạt động sản xuất giảm đáng kể ở bang New York trong tháng 3. Số lượng đơn đặt hàng mới sụt giảm. Điều kiện thị trường lao động vẫn yếu.

Kết quả này làm hạ nhiệt kỳ vọng về việc Fed sớm cắt giảm lãi suất, đồng thời thúc đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), giảm xuống mức 102,95 điểm.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong hơn một tuần.

Chuyên gia dư báo giá vàng

Ông Chris Gaffney, chuyên gia mảng thị trường thế giới tại EverBank, cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm. Các nhà đầu tư đang đặt câu hỏi Fed sẽ quyết định bắt đầu cắt giảm lãi suất khi nào.

Florian Grummes, Giám đốc điều hành tại Midas Touch Consulting, nhận định giá vàng sẽ lên một mốc mới trên 2.200 USD/ounce, phá vỡ mức giá trong khoảng thời gian dài giao dịch phạm vi 1.900-2.075 USD/ounce.

Vàng sẽ có những nhịp điều chỉnh giá.

Mục tiêu tiếp theo của giá vàng là 2.535 USD/ounce. Theo ông, những nhịp điều chỉnh của giá vàng là cơ hội mua vào.