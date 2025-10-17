Giá vàng hôm nay 17/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (17/10), giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 150,7-152,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Đến 8h49' ngày 17/10, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh xuống mức 149,4-150,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức mở cửa hôm nay.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được niêm yết trong vùng giá 151,2-

152,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng nhịp đi lên, giá vàng nhẫn sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC mở cửa phiên giao dịch ở mức 149,2-151,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức kết hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 3,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 150,2-152,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay niêm yết vàng nhẫn ở mức giá 153,6-156,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

Kết phiên giao dịch 16/10, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 147,1-149,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức đóng cửa hôm qua, kết phiên ở mức 145,9-148,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và đắt thêm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên hôm qua, lên mức 147-149 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức giá 151-154 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay tăng mạnh, lập kỷ lục mới. Lúc 8h44' hôm nay (ngày 17/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.295,7 USD/ounce, tăng 44,7 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 17/10, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 137,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h ngày 16/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.251 USD/ounce, tăng 0,99% so với đầu phiên. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 ở mức 4.261 USD/ounce.

Giá vàng thế giới duy trì vững chắc trên mức 4.200 USD/ounce, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia công bố báo cáo cho thấy sự suy giảm mạnh trong lĩnh vực sản xuất.