Giá vàng hôm nay 19/9: Vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục giảm, vàng miếng SJC ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay 19/9/2025 ghi nhận vàng miếng SJC neo ở mức cao, trong khi vàng nhẫn của thương hiệu này tiếp tục được điều chỉnh giảm.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h15, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 130-132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 130-132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 129,3-132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,7 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h15, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,3-129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,5-129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Khoảng cách mua - bán bị đẩy lên mức quá cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.
Kết phiên giao dịch 18/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 130-132 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 126,3-129 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức đóng cửa hôm qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch cuối phiên ở mức 126,3-129,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), hạ 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng nay giảm khá mạnh. Lúc 9h10, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 3.642,1 USD/ounce, giảm 19,4 USD.
Lúc 8h52' hôm nay (ngày 19/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.639,9 USD/ounce, giảm 28,1 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 19/9, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 117 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lúc 20h ngày 18/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.668 USD/ounce, tăng 0,25%. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.701 USD/ounce.
