Giá vàng hôm nay 2/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảm
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu đều giảm khoảng 500.000 đồng/lượng sau khi tăng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 152,6-156,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 153,1-154,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 151,6-154,6 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 150,6-153,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 150,6-153,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Khoảng cách mua - bán neo cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.
Đầu phiên giao dịch 1/12, giá vàng miếng SJC tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, niêm yết ở mức 153,7-155,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức cao nhất từ trước đến nay.
Đến đầu chiều, giá vàng miếng SJC điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.
Chốt phiên, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 153,2-155,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới niêm yết lúc 6h00, ở ngưỡng 4.230,5 USD/ounce.
Lúc 20h30 ngày 1/12 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.253 USD/ounce, hợp đồng tương lai tháng 2/2026 đạt 4.283 USD/ounce.
Giá bạc kỳ hạn tháng 3 tăng 0,597 USD, lên 57,77 USD/ounce, sau khi chạm mức kỷ lục 58,61 USD.
Thị trường chứng khoán toàn cầu suy yếu, trong khi các chỉ số chứng khoán Mỹ được dự báo giảm mạnh khi mở cửa phiên giao dịch tại New York. Lo ngại về thị trường trái phiếu Nhật Bản tiếp tục khiến giới giao dịch căng thẳng khi bước sang tháng mới.
Trải nghiệm hatchback hạng B giá 170 triệu đồng thiết kế trẻ trung, chuẩn an toàn cấp 5 sao, rẻ hơn Hyundai Grand i10, Kia Morning, chỉ ngang Honda SH sẽ được bán ra ở Ấn ĐộGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Hatchback hạng B thiết kế trẻ trung, trang bị tốt và giá cạnh tranh, mẫu xe này có thể tạo thêm lựa chọn mới, góp phần làm phân khúc hatchback sôi động trở lại
Hà Nội: Khó tin trước giá cho thuê biệt thự tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc LợiGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê loạt biệt thự tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Xe máy điện giảm sốc còn 16,5 triệu đồng, cốp rộng, thiết kế sang chảnh, pin Graphene đi 80 km/ lần sạc, chống trộm hiện đại, rẻ hơn Vision, xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện Yadea Odora S2 giảm còn 16,5 triệu đồng, thuộc nhóm xe điện có giá cạnh tranh nhất hiện nay.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc LợiGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Bất ngờ lãi suất Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank: Gửi 100 triệu đồng lãi cao nhất bao nhiêu?Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - 4 ngân hàng Vietcombank, Agribank, VietinBank và BIDV biểu lãi suất huy động đang được niêm yết quanh ngưỡng 1,6-4,8%/năm.
Giá bạc hôm nay 01/12: Thị trường quốc tế tiếp tục lập đỉnh mới, kéo giá trong nước vượt ngưỡng 59 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Thị trường bạc trong nước hôm nay ghi nhận mức giá giao dịch mới và cao nhất từ trước đến nay ở vùng 59 triệu đồng/kg, tiệm cận 60 triệu đồng/kg.
Xe máy điện giá 16,4 triệu đồng bán ở Việt Nam trang bị LED, chống trộm, pin khỏe, rẻ hơn xe số Wave Alpha, Wave RSXGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện giá rẻ đang gây chú ý khi sở hữu thiết kế thời trang, di chuyển tới 70 km/lần sạc, trang bị LED, chống trộm.
Trải nghiệm SUV hạng C giá 296 triệu đồng thiết kế đẹp như Mazda CX-5, chế độ lái thông minh rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 được bán ra ở Trung QuốcGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV hạng C điện giá từ 296 triệu đồng, tầm di chuyển 506 km và công nghệ lái thông minh, thách thức trực tiếp Mazda CX-5.
Giá iPhone Air giảm sốc chưa từng có, cấu hình sang, xịn, đẳng cấp chẳng kém iPhone 17 Pro Max là baoGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone Air bất ngờ giảm tới 4 triệu đồng và trở thành lựa chọn hấp dẫn nhất dành cho người dùng.
Giá vàng hôm nay 1/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tiếp tục lập đỉnh mới khi bật tăng 800.000 đồng/lượng so với cuối tuần, lên mức 153,7-155,7 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Hà Nội: Khó tin trước giá biệt thự tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc LợiGiá cả thị trường
GĐXH - Thị trường biệt thự, liền kề tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ khiến không ít người mua nhà cảm thấy bất ngờ.