Giá vàng hôm nay 2/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảm

Giá vàng hôm nay 1/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu? GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tiếp tục lập đỉnh mới khi bật tăng 800.000 đồng/lượng so với cuối tuần, lên mức 153,7-155,7 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng trong nước giảm.

Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 152,6-156,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 153,1-154,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 151,6-154,6 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 150,6-153,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 150,6-153,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách mua - bán neo cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Đầu phiên giao dịch 1/12, giá vàng miếng SJC tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, niêm yết ở mức 153,7-155,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức cao nhất từ trước đến nay.

Đến đầu chiều, giá vàng miếng SJC điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Chốt phiên, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 153,2-155,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới niêm yết lúc 6h00, ở ngưỡng 4.230,5 USD/ounce.

Lúc 20h30 ngày 1/12 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.253 USD/ounce, hợp đồng tương lai tháng 2/2026 đạt 4.283 USD/ounce.

Giá bạc kỳ hạn tháng 3 tăng 0,597 USD, lên 57,77 USD/ounce, sau khi chạm mức kỷ lục 58,61 USD.

Thị trường chứng khoán toàn cầu suy yếu, trong khi các chỉ số chứng khoán Mỹ được dự báo giảm mạnh khi mở cửa phiên giao dịch tại New York. Lo ngại về thị trường trái phiếu Nhật Bản tiếp tục khiến giới giao dịch căng thẳng khi bước sang tháng mới.