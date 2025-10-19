Giá vàng hôm nay rơi tự do
GĐXH - Giới phân tích đã phần nào giảm bớt kỳ vọng tăng giá đối với vàng trong tuần tới.
Giá vàng thế giới lao dốc
Sáng 19/10, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 4.250 USD/ounce, giảm 90 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Nguyên nhân trực tiếp của cú giảm là hoạt động chốt lời (profit-taking) ồ ạt từ nhà đầu tư. Sau chuỗi tăng dài hơi, nhiều quỹ đầu tư và cá nhân đã bán ra để khóa lợi nhuận, đặc biệt khi giá vượt ngưỡng tâm lý 4.300 USD. Hơn nữa, đang có những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị ở một số khu vực trên thế giới.
Căng thẳng Mỹ-Trung cũng dịu bớt đôi chút. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent có kế hoạch điện đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc He Lifeng trong phiên cuối tuần ngày 18/10, chỉ vài ngày sau khi ông Trump đe dọa áp thêm thuế quan 100% lên hàng Trung Quốc. Ông Trump cũng dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc "trong vài tuần nữa", báo hiệu khả năng đàm phán thương mại tái khởi động.
Những tín hiệu tích cực này làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng, vốn tăng vọt nhờ rủi ro địa chính trị và thương mại.
Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn là: Trong trung và dài hạn 1-2 năm tới, triển vọng giá vàng sẽ ra sao? Liệu cú giảm này có báo hiệu đảo chiều hay chỉ là một đợt điều chỉnh tạm thời?
Theo khảo sát mới nhất của Kitco News, tâm lý giới phân tích Phố Wall trở nên phân cực hơn sau đà tăng mạnh và cú điều chỉnh bất ngờ của vàng, trong khi nhà đầu tư Phố Chính (Main Street) vẫn giữ tâm lý ổn định.
Trong khảo sát tuần này của Kitco News, 15 chuyên gia tham gia: 9 người (60%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 4 người (27%) cho rằng giảm và 2 người (13%) nhận định giá đi ngang.
Trong khi đó, khảo sát trực tuyến của một nền tảng thông tin tài chính quốc tế thu hút 265 lượt tham gia, phản ánh tâm lý lạc quan của giới đầu tư cá nhân vẫn ổn định dù giá vàng biến động mạnh.
Có 180 nhà giao dịch (68%) kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng trong tuần tới, 48 người (18%) dự báo giá giảm, và 37 người (14%) cho rằng giá sẽ đi ngang.
Ông Adam Button - Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, lại cho rằng giá vàng có thể giảm: "Tôi mong được thấy một nhịp điều chỉnh về quanh mức 4.000 USD/ounce. Đợt tăng này đã diễn ra một chiều quá lâu, và một nhịp điều chỉnh thực sự sẽ giúp thị trường xây dựng nền tảng vững chắc hơn cho mốc 5.000 USD/ounce".
Trong khi đó, ông Colin Cieszynski - Giám đốc chiến lược thị trường của SIA Wealth Management, cho biết: "Tôi giữ quan điểm trung lập với vàng trong tuần tới. Giá vàng đã có một đợt tăng ấn tượng và có thể sắp đến lúc cần tạm nghỉ. Việc giá bạc và bạch kim đang điều chỉnh hôm nay cho thấy đà tăng của nhóm kim loại quý có thể đang chậm lại".
Giá vàng trong nước
Tính đến 6h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,5-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 150,5-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 500.000 đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 149-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Còn thị trường vàng nhẫn, tính đến 6h00 sáng nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 149,5-150,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 1,4 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 155,5-158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 148-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Khoảng cách mua - bán bị đẩy lên mức quá cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên.
