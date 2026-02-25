Lịch cúp điện TP. Cần Thơ ngày mai 26/2/2026: Những khu dân cư và tuyến đường nào sẽ bị mất diện nhiều giờ trong ngày?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) ngày mai 26/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ ngày mai được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ ngày mai 26/2/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều





KHU VỰC: đường Trần Đại Nghĩa .TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 09:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Lê Lợi từ cổng B Hội Chợ đi đến hẻm 21 và đến đường Sông Hậu rẽ phải vào đến quán nướng Ba Chì. TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 26/02/2026 đến 11:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Lê Lợi từ đường Trần Phú bên phải đi đến đường Trần Văn Khéo. .TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/02/2026 đến 14:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Sông Hậu .TPCT

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 26/02/2026 đến 16:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Răng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 26/2/2026.

Lịch cúp điện Ô Môn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 26/2/2026.

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 26/2/2026.

Lịch cúp điện Bình Thủy





KHU VỰC: KV 1+2, Cồn Sơn, P. Bình Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/02/2026 đến 12:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV 1+2, Cồn Sơn, P. Bình Thủy

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/02/2026 đến 16:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 26/2/2026.

Lịch cúp điện Phong Điền

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 26/2/2026.

Lịch cúp điện Thới Lai





KHU VỰC: Khách hàng trạm Lò Sấy Lúa Phan Văn Quân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 09:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Trường Mầm Non Đông Bình

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/02/2026 đến 10:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Lò Sấy Trương Thanh Thận

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 26/02/2026 đến 12:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Trường THCS & THPT Trường Xuân

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/02/2026 đến 14:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm CS Xay Lúa Trần Văn Hà

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/02/2026 đến 16:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 26/2/2026.