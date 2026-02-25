Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) ngày mai 26/2/2026: Cúp điện cả ngày dài nhiều hộ dân cư

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 25/2 - 1/3/2026: Cúp điện 11 tiếng nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) ngày mai 26/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ ngày mai được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ ngày mai 26/2/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 26/2/2026.

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 26/2/2026.

Lịch cúp điện Gò Công





KHU VỰC: Một phần Khu phố Lăng Hoàng Gia và khu phố 8 – phường Long Thuận, Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/02/2026 đến 16:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 26/2/2026.

Lịch cúp điện Cai Lậy





KHU VỰC: Một phần khu phố 2B phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Phước

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 26/2/2026.

Lịch cúp điện Chợ Gạo





KHU VỰC: Phụ tải kho lạnh ông Phạm Văn Hữu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/02/2026 đến 11:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phụ tải thuộc DNTN Tân Lập Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa, Tân Phú, Tân Phú 1 xã Tân Hương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Bè

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 26/2/2026.

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 26/2/2026.