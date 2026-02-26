Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Một người được đăng ký mua mấy nhà ở xã hội?

Thứ năm, 10:12 26/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo quy định mới tại Nghị định 54/2026/NĐ-CP, mỗi cá nhân, hộ gia đình không được đồng thời đăng ký mua nhà ở xã hội tại nhiều dự án trong cùng một thời điểm. Quy định này nhằm siết tình trạng nộp hồ sơ tràn lan, đảm bảo công bằng và minh bạch trong xét duyệt.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 54/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định trong lĩnh vực nhà ở và kinh doanh  bất động sản. Một trong những nội dung được người dân đặc biệt quan tâm là: một người được đăng ký mua bao nhiêu nhà ở xã hội?

Theo quy định mới, mỗi hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua nhà ở xã hội không được đăng ký tại nhiều dự án cùng lúc. Như vậy, tại một thời điểm, người mua chỉ được nộp hồ sơ tại một dự án duy nhất.

Quy định này được đưa ra nhằm hạn chế tình trạng người mua nộp hồ sơ "giữ chỗ" ở nhiều nơi, gây quá tải hệ thống xét duyệt và làm giảm cơ hội của những người thực sự có nhu cầu. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng dễ dàng kiểm soát, phân bổ nhà ở đúng đối tượng, đúng tiêu chí ưu tiên.

Bên cạnh đó, Nghị định 54/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi Điều 38 của Nghị định 100/2024/NĐ-CP, quy định rõ hơn về trình tự, thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội; thời hạn xử lý hồ sơ; thứ tự ưu tiên và cách xử lý khi số lượng hồ sơ vượt chỉ tiêu.

Dù siết điều kiện đăng ký, hình thức nộp hồ sơ vẫn được đa dạng hóa. Người dân có thể nộp trực tiếp, trực tuyến, qua bưu chính hoặc thông qua cơ quan, đơn vị nơi làm việc để tổng hợp gửi chủ đầu tư.

Ngoài ra, chủ đầu tư bắt buộc phải công khai đầy đủ thông tin dự án như tên dự án, địa điểm, quy mô, số lượng căn hộ, giá bán tạm tính và thời gian nhận hồ sơ trên cổng thông tin của Sở Xây dựng, chính quyền địa phương và website của đơn vị.

Như vậy, theo quy định mới, mỗi người chỉ được đăng ký mua một  nhà ở xã hội tại một dự án trong cùng thời điểm, góp phần đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả của chính sách an sinh nhà ở.

Từ 15/5/2026 phụ nữ sinh đủ 2 con sẽ có cơ hội mua nhà ở xã hộiTừ 15/5/2026 phụ nữ sinh đủ 2 con sẽ có cơ hội mua nhà ở xã hội

GĐXH - Bộ Y tế đang phối hợp cùng Bộ Xây dựng gấp rút hoàn thiện thông tư hướng dẫn các chính sách ưu đãi nhà ở xã hội dành cho phụ nữ sinh đủ 2 con, dự kiến ban hành trước ngày 15/5. Đây được xem là một bước đi quan trọng, thể hiện rõ định hướng an sinh dài hạn của Nhà nước trong bối cảnh mức sinh đang giảm và áp lực kinh tế lên các gia đình trẻ ngày càng lớn.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà ở xã hội tại các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh ThanhHà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà ở xã hội tại các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh

GĐXH - Hiện nay trên địa bàn các xã mới thuộc huyện Đông Anh (cũ), Hà Nội, nhiều dự án nhà ở xã hội đang triển khai, sắp đi vào hoạt động, thậm chí nhiều dự án đang được rao bán khiến cho người mua nhà vô cùng phấn khởi.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Điều kiện về thu nhập được hỗ trợ nhà ở xã hội năm 2026

Điều kiện về thu nhập được hỗ trợ nhà ở xã hội năm 2026

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng tốc vẫn chưa theo kịp nhu cầu

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng tốc vẫn chưa theo kịp nhu cầu

Từ 15/5/2026 phụ nữ sinh đủ 2 con sẽ có cơ hội mua nhà ở xã hội

Từ 15/5/2026 phụ nữ sinh đủ 2 con sẽ có cơ hội mua nhà ở xã hội

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà ở xã hội tại các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà ở xã hội tại các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh

Có nên áp giá trần nhà ở xã hội?

Có nên áp giá trần nhà ở xã hội?

Cùng chuyên mục

Giật mình với giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max giảm sâu, rẻ kỷ lục, cơ hội cực tốt cho người mua ngay sau Tết

Giật mình với giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max giảm sâu, rẻ kỷ lục, cơ hội cực tốt cho người mua ngay sau Tết

Giá cả thị trường - 12 phút trước

GĐXH - Giá iPhone 17 tiếp tục là dòng iPhone tâm điểm trong những tháng đầu năm 2026, nhất là phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn giá rẻ nhất được nhiều khách Việt tìm mua.

Ngày vía Thần Tài nên mua vàng để đeo, cất đi hay bán kiếm lời?

Ngày vía Thần Tài nên mua vàng để đeo, cất đi hay bán kiếm lời?

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Theo truyền thống, vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) hàng năm, người Việt thường đi mua vàng để cầu tài lộc, may mắn cả năm.

MPV 7 chỗ giá 160 triệu đồng của Nissan thiết kế đẹp mắt, 3 hàng ghế tối ưu, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH sẽ về Việt Nam?

MPV 7 chỗ giá 160 triệu đồng của Nissan thiết kế đẹp mắt, 3 hàng ghế tối ưu, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH sẽ về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - MPV 7 chỗ Nissan Gravite vẫn được hãng xe Nhật Bản bố trí cấu hình 7 chỗ nhờ lợi thế chiều dài cơ sở rộng rãi, tối ưu không gian cho cả ba hàng ghế.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 26/2 – 1/3/2026: Cúp điện cả ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 26/2 – 1/3/2026: Cúp điện cả ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 26/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao ngày Vía Thần Tài?

Giá vàng hôm nay 26/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao ngày Vía Thần Tài?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC tiếp tục leo thang, trong khi vàng nhẫn hạ nhiệt.

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ nhỏ tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ nhỏ tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa được hình thành từ quận Đống Đa cũ ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt mốc 6 tỷ đồng/căn.

Hà Nội: Từ tờ mờ sáng, người dân đã xếp hàng ở Trần Nhân Tông chờ mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài

Hà Nội: Từ tờ mờ sáng, người dân đã xếp hàng ở Trần Nhân Tông chờ mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài

Xu hướng - 4 giờ trước

GĐXH - Mặc dù ngày vía Thần Tài chính thức là hôm nay (26/2/2026, mùng 10 tháng Giêng âm lịch), nhưng không khí mua vàng cầu tài lộc đã sôi sục từ đêm 25/2, tại các điểm bán vàng lớn ở Hà Nội.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 26/2 – 1/3/2026: Cập nhật những khu vực dân cư bị mất điện liên tục

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 26/2 – 1/3/2026: Cập nhật những khu vực dân cư bị mất điện liên tục

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ ngày 26/2/2026: Những khu dân cư và tuyến đường nào sẽ bị mất diện nhiều giờ trong ngày?

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ ngày 26/2/2026: Những khu dân cư và tuyến đường nào sẽ bị mất diện nhiều giờ trong ngày?

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 26/2/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực TP. Cần Thơ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Đồng Tháp ngày 26/2/2026: Cúp điện 11 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Đồng Tháp ngày 26/2/2026: Cúp điện 11 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 26/2/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Xem nhiều

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 25/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 25/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 25/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Hatchback cỡ nhỏ giá 246 triệu đồng thiết kế cực hiện đại, công nghệ đỉnh cao, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn hài lòng khách hàng nếu bán ở Việt Nam

Hatchback cỡ nhỏ giá 246 triệu đồng thiết kế cực hiện đại, công nghệ đỉnh cao, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn hài lòng khách hàng nếu bán ở Việt Nam

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 26/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao ngày Vía Thần Tài?

Giá vàng hôm nay 26/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao ngày Vía Thần Tài?

Giá cả thị trường
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) ngày 26/2/2026: Cúp điện cả ngày dài nhiều hộ dân cư

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) ngày 26/2/2026: Cúp điện cả ngày dài nhiều hộ dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ
Giá vàng hôm nay 25/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá vàng hôm nay 25/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top