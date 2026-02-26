Một người được đăng ký mua mấy nhà ở xã hội?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 54/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định trong lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản. Một trong những nội dung được người dân đặc biệt quan tâm là: một người được đăng ký mua bao nhiêu nhà ở xã hội?

Theo quy định mới, mỗi hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua nhà ở xã hội không được đăng ký tại nhiều dự án cùng lúc. Như vậy, tại một thời điểm, người mua chỉ được nộp hồ sơ tại một dự án duy nhất.

Quy định này được đưa ra nhằm hạn chế tình trạng người mua nộp hồ sơ "giữ chỗ" ở nhiều nơi, gây quá tải hệ thống xét duyệt và làm giảm cơ hội của những người thực sự có nhu cầu. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng dễ dàng kiểm soát, phân bổ nhà ở đúng đối tượng, đúng tiêu chí ưu tiên.

Bên cạnh đó, Nghị định 54/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi Điều 38 của Nghị định 100/2024/NĐ-CP, quy định rõ hơn về trình tự, thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội; thời hạn xử lý hồ sơ; thứ tự ưu tiên và cách xử lý khi số lượng hồ sơ vượt chỉ tiêu.

Dù siết điều kiện đăng ký, hình thức nộp hồ sơ vẫn được đa dạng hóa. Người dân có thể nộp trực tiếp, trực tuyến, qua bưu chính hoặc thông qua cơ quan, đơn vị nơi làm việc để tổng hợp gửi chủ đầu tư.

Ngoài ra, chủ đầu tư bắt buộc phải công khai đầy đủ thông tin dự án như tên dự án, địa điểm, quy mô, số lượng căn hộ, giá bán tạm tính và thời gian nhận hồ sơ trên cổng thông tin của Sở Xây dựng, chính quyền địa phương và website của đơn vị.

Như vậy, theo quy định mới, mỗi người chỉ được đăng ký mua một nhà ở xã hội tại một dự án trong cùng thời điểm, góp phần đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả của chính sách an sinh nhà ở.

