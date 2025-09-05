Giá vàng hôm nay 5/9: Vàng miếng cao kỷ lục, vàng nhẫn ra sao?

Giá vàng hôm nay 4/9: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn lên vùng giá mới GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tiếp tục tăng sau khi đã tăng thêm gần 3 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong một ngày. Giá vàng nhẫn trơn cũng dồn dập lập đỉnh cao mới.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng tiếp tục chinh phục đỉnh mới. (Ảnh: VTC News).

Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,9-134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 132,9-134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 131,9-134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng bán ra và 500.000 đồng/lượng mua vào. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,4 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,5-129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,5-129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Phiên giao dịch 4/9, giá vàng miếng SJC kết phiên ở mức 132,4-133,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 126,2-128,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, niêm yết cuối phiên ở mức 126,3-129,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay nhích nhẹ. Lúc 8h47' hôm nay (ngày 5/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.553,6 USD/ounce, tăng 0,6 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 5/9, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 114 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h (ngày 4/9, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.553 USD/ounce, tăng 0,4% so với đầu phiên. Hợp đồng vàng giao tháng 12 đạt 3.606 USD/ounce.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đứng ở mức 89,25 điểm.

Giá vàng đang giữ vững ở mức cao, duy trì trên ngưỡng 3.500 USD/ounce bất chấp áp lực chốt lời. Những dấu hiệu mới nhất cho thấy thị trường lao động Mỹ đang suy yếu, làm tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.