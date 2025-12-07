Giá vàng hôm nay 7/12: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước đồng loạt giảm, tuy nhiên vẫn ở mức cao. Trong khi giá vàng thế giới ổn định so với hôm qua.
Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước
Theo ghi nhận, giá vàng hôm nay (7/12) tại thị trường trong nước đồng loạt giảm. Giá vàng SJC được các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý đồng loạt giảm giá mạnh so với sáng hôm qua, giao dịch ở mức cao nhất 152,7 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra 154,2 triệu đồng/lượng. Giảm 700.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.
Riêng thương hiệu Phú Quý có giá mua vào thấp hơn các thương hiệu khác, giao dịch ở mức 151,2 triệu đồng/lượng mua vào, giá bán ra bằng các thương hiệu khác.
Giá vàng nhẫn hôm nay cũng giảm ở hầu hết các thương hiệu, mức giảm cao nhất 500.000 đồng/lượng. Các thương hiệu vàng nhẫn niêm yết mức giá cao nhất 153,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng nhẫn thương hiệu SJC niêm yết ở mức 149,5 triệu đồng/lượng mua vào, 152 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.
Giá vàng nhẫn DOJI và vàng nhẫn PNJ đều giao dịch ở ngưỡng 150 triệu đồng/lượng mua vào, 153 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Giá vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.
Giá vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 150 triệu đồng/lượng mua vào, 153 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng thế giới hôm nay giao dịch ổn định so với sáng hôm qua, niêm yết quanh ngưỡng 4.199,3 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới tương đương 134,1 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng thế giới thấp hơn khoảng 20,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Nhìn chung giá vàng thế giới tăng 200 USD/ounce, tương đương tăng 5% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.
Giới chuyên gia nhận định, dù hạ nhiệt trong tuần qua dự báo giá vàng sẽ đi lên tuần tới, theo kết quả khảo sát về xu hướng của Kitco.
Xe máy điện thương hiệu lớn đồng loạt giảm sốc, rẻ nhất chỉ 16,5 triệu đồng, cơ hội hiếm cho người muaGiá cả thị trường - 3 phút trước
GĐXH - Nhiều mẫu xe máy điện của các thương hiệu đang được giảm giá mạnh trên thị trường, tạo cơ hội cho người có nhu cầu.
Buộc tiêu huỷ 1,23 triệu con lợn, Tết Nguyên đán giá thịt lợn có thể tăng mạnhGiá cả thị trường - 3 giờ trước
Chỉ trong 11 tháng, nước ta đã phải tiêu hủy hơn 1,23 triệu con lợn do dịch tả lợn châu Phi, chưa kể thiệt hại do mưa lũ. Vậy, nguồn cung cho Tết Nguyên đán 2026 có thiếu hụt đẩy giá thịt lợn tăng mạnh?
Ô tô MPV 7 chỗ giá 170 triệu đồng nội thất sang chảnh, trang bị hiện đại, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai i10, chỉ ngang Honda SH ra mắt tại Ấn ĐộGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Ô tô MPV 7 chỗ cỡ nhỏ Triber hứa hẹn tạo cơn sốt mới trong phân khúc xe giá rẻ, nơi ngày càng nhiều người dùng lần đầu “lên đời” từ xe máy sang ô tô.
Nhiều chặng sớm 'cháy' vé máy bay Tết Nguyên đán 2026Giá cả thị trường - 17 giờ trước
Dù tăng giá mạnh nhưng vé máy bay Tết Nguyên đán 2026 vẫn sớm "cháy" hàng trên nhiều chặng, khách hàng rất vất vả tìm mua.
Hà Nội: Giá đất ở tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ đang biến động như thế nào?Giá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ được hình thành từ quận Ba Đình cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.
Giá vàng SJC tăng mạnh, tiến về đỉnh cũGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Giá vàng trong nước hôm nay (6/12) tăng 1,1 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên trước đó.
Máy giặt, tủ lạnh, tivi đồng loạt giảm sốc: Chỉ 2-5 triệu là mua được hàng mớiGiá cả thị trường - 21 giờ trước
Các chuỗi điện máy đồng loạt tung khuyến mại cuối năm, giảm sâu loạt sản phẩm thiết yếu như máy giặt, tủ lạnh, tivi và điều hòa. Nhiều mẫu chỉ còn 2-5 triệu đồng, tạo cơ hội để các gia đình nâng cấp thiết bị gia dụng trước Tết.
SUV hạng C giảm giá sốc tới hàng trăm triệu dịp cuối năm: Honda CR-V, Mazda CX-5 chưa bao giờ rẻ thếGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều mẫu SUV hạng C đang được giảm giá từ vài chục đến cả trăm triệu đồng để kích cầu, "chạy doanh số" cho mùa mua sắm cao điểm cuối năm.
Hơn 800.000 tấn thịt 'ngoại' giá rẻ đổ bộ, giá lợn hơi chạm đáy 4 nămGiá cả thị trường - 1 ngày trước
Chỉ 10 tháng, các doanh nghiệp đã nhập về hơn 800.000 tấn thịt và sản phẩm từ thịt. Trong đó, nhập khẩu thịt lợn tăng gần gấp đôi là một trong những nguyên nhân khiến giá lợn hơi lao dốc.
Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi tháng 12/2025Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,8–7 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.
Giá lăn bánh Honda City giảm sâu, rẻ kỷ lục, chỉ ngang xe hạng A, Hyundai Accent, Toyota Vios không so lại doanh sốGiá cả thị trường
GĐXH - Giá lăn bánh Honda City đang cực canh tranh khiến Hyundai Accent và Toyota Vios có nguy cơ thua doanh số.