Giá vàng hôm nay 7/12: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước

Theo ghi nhận, giá vàng hôm nay (7/12) tại thị trường trong nước đồng loạt giảm. Giá vàng SJC được các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý đồng loạt giảm giá mạnh so với sáng hôm qua, giao dịch ở mức cao nhất 152,7 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra 154,2 triệu đồng/lượng. Giảm 700.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Riêng thương hiệu Phú Quý có giá mua vào thấp hơn các thương hiệu khác, giao dịch ở mức 151,2 triệu đồng/lượng mua vào, giá bán ra bằng các thương hiệu khác.

Giá vàng hôm nay tại các thương hiệu đồng loạt giảm nhưng vẫn ở mức cao. Ảnh minh họa: TL

Giá vàng nhẫn hôm nay cũng giảm ở hầu hết các thương hiệu, mức giảm cao nhất 500.000 đồng/lượng. Các thương hiệu vàng nhẫn niêm yết mức giá cao nhất 153,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn thương hiệu SJC niêm yết ở mức 149,5 triệu đồng/lượng mua vào, 152 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.

Giá vàng nhẫn DOJI và vàng nhẫn PNJ đều giao dịch ở ngưỡng 150 triệu đồng/lượng mua vào, 153 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Giá vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.

Giá vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 150 triệu đồng/lượng mua vào, 153 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới hôm nay giao dịch ổn định so với sáng hôm qua, niêm yết quanh ngưỡng 4.199,3 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới tương đương 134,1 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng thế giới thấp hơn khoảng 20,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Nhìn chung giá vàng thế giới tăng 200 USD/ounce, tương đương tăng 5% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Giới chuyên gia nhận định, dù hạ nhiệt trong tuần qua dự báo giá vàng sẽ đi lên tuần tới, theo kết quả khảo sát về xu hướng của Kitco.