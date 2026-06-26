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Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, xăng E10, E5 còn dưới 20.000 đồng/lít

Thứ sáu, 07:15 26/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH - Mới đây, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, các mặt hàng đồng loại giảm từ 800 - 1.600 đồng/lít.

Theo điều chỉnh của Liên bộ Công Thương - Tài chính, từ chiều ngày 25/6/2026 giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm. Cụ thể, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 19.359 đồng/lít (giảm 767 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 557 đồng/lít;

- Xăng E10RON95-III: không cao hơn 19.916 đồng/lít (giảm 837 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 21.866 đồng/lít (giảm 1.668 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.030 đồng/kg (giảm 1.650 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu. Cụ thể, mức trích với xăng sinh học 300 đồng/lít, dầu diesel 800 đồng/lít và dầu mazut là 800 đồng/kg.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, xăng E10, E5 còn dưới 20.000 đồng/lít - Ảnh 1.

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm mạnh.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng

Giá mới

Thay đổi

Xăng E5 RON 92

19.359

-767

Xăng E10 RON 95

19.916

-837

Dầu diesel

21.886

-1.668

Dầu mazut

15.030

-1.650

Thông tin từ Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin tích cực của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran; nhiều tàu chở dầu đã rời đi qua eo biển Hormuz; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, nhằm vào cơ sở dầu khí của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng chung là giảm.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, xăng E10, E5 còn dưới 20.000 đồng/lít - Ảnh 2.

Biến động giá xăng dầu trong nước năm 2026.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 18/6/2026 và kỳ điều hành ngày 25/6/2026 là: 102,266 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 5,660 USD/thùng, tương đương giảm 5,24%); 104,458 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 6,454 USD/thùng, tương đương giảm 5,82%); 111,386 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 10,234 USD/thùng, tương đương giảm 8,41%); 455,730 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 68,476 USD/tấn, tương đương giảm 13,06%).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 25/6/2026: (1) Về giá xăng: Thái Lan: 31.416 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 28.445 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 36.228 VNĐ/lít; Trung Quốc: 32.268 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 19.916 VNĐ/lít. (2) Về giá dầu: Thái Lan: 30.324 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 27.791 VNĐ/lít; Lào: 30.048 VNĐ/lít; Trung Quốc: 29.251 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 21.866 VNĐ/lít. Như vậy, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, xăng E10, E5 còn dưới 20.000 đồng/lít - Ảnh 3.Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, xăng E10 còn hơn 20.000 đồng/lít

GĐXH - Mới đây, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, trong đó có loại giảm tới hơn 2.000 đồng/lít.

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