Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm sốc, thấp hiếm thấy nhờ ưu đãi: Honda City, Honda CR-V chưa bao giờ rẻ thế
GĐXH - Giá xe ô tô Honda đồng loạt áp dụng chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ trong tháng 4/2026, với mức ưu đãi lên tới 50%, giá lăn bánh của nhiều mẫu xe giảm đáng kể.
Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm sốc
Theo công bố từ hãng, toàn bộ 4 mẫu xe nói trên đều được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tính theo mức 10%. Đây là chính sách quen thuộc nhưng vẫn mang lại hiệu quả thực tế khi giúp người mua tiết kiệm ngay một khoản chi phí đáng kể trong giai đoạn hoàn tất thủ tục đăng ký xe.
Giá xe Honda City
Cụ thể, Honda City – mẫu sedan hạng B chủ lực – được hưởng ưu đãi tương đương khoảng 25 – 28 triệu đồng tùy phiên bản. Với doanh số cộng dồn đạt 1.283 xe sau 2 tháng đầu năm 2026, City tiếp tục duy trì vị thế là một trong những mẫu xe bán chạy nhất phân khúc, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Vios.
Giá xe Honda CR-V
Ở phân khúc SUV, Honda CR-V chỉ áp dụng ưu đãi cho phiên bản L 2WD, với giá trị tương đương khoảng 55 triệu đồng. Dù phạm vi áp dụng không rộng, đây vẫn là mức hỗ trợ đáng chú ý, đặc biệt khi CR-V đang duy trì sức hút nhờ phiên bản hybrid e:HEV lắp ráp trong nước cùng những tinh chỉnh về thiết kế và trang bị trong thời gian gần đây.Honda
Giá xe Honda HR-V
Trong khi đó, Honda HR-V được áp dụng ưu đãi cho hai phiên bản G và L, giúp khách hàng tiết kiệm từ 30 đến 37 triệu đồng chi phí lăn bánh. Trước đó, phiên bản hybrid e:HEV RS của mẫu SUV này cũng đã được điều chỉnh giá xuống còn 835 triệu đồng nhờ chính sách thuế mới, qua đó tăng thêm lợi thế trong phân khúc.
Giá xe Honda BR-V
Với Honda BR-V, cả hai phiên bản G và L đều nằm trong diện ưu đãi, mang lại mức giảm từ 31 đến 35 triệu đồng. Đây là yếu tố giúp mẫu MPV 7 chỗ này trở nên dễ tiếp cận hơn với nhóm khách hàng gia đình, đặc biệt trong bối cảnh nhiều lựa chọn cùng tầm giá đang xuất hiện.
Bảng giá xe ô tô Honda được khuyến mại
TT
Mẫu xe
Giá trị khuyến mại
Điều kiện áp dụng
1
City
Khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 01 đến hết ngày 30 tháng 04 năm 2026
2
CR-V L (**)
3
BR-V L/G
4
HR-V L/G
Ưu đãi lãi suất cố định 6.6% trong 12 tháng đầu áp dụng cho Khách hàng mua ô tô Honda vay qua ngân hàng VP bank
Ưu đãi lãi suất cố định 7.5% trong 12 tháng đầu áp dụng cho Khách hàng mua ô tô Honda vay qua ngân hàng VIB
Đánh giá xe ô tô Honda
Có thể thấy, việc đồng loạt triển khai ưu đãi trên nhiều dòng xe cho thấy Honda đang chủ động kích cầu trong giai đoạn đầu năm. Khi người dùng ngày càng cân nhắc kỹ về tổng chi phí sở hữu, đặc biệt là chi phí lăn bánh, các chương trình hỗ trợ trực tiếp như lệ phí trước bạ sẽ phát huy tác dụng rõ rệt.
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt ở nhiều phân khúc, từ sedan hạng B đến SUV và MPV, việc duy trì ưu đãi ổn định giúp Honda giữ được sức hút sản phẩm. Với mức giảm thực tế lên tới hàng chục triệu đồng, Honda City, CR-V, HR-V và BR-V tiếp tục là những lựa chọn đáng cân nhắc trong tháng 4/2026 đối với nhóm khách hàng ưu tiên tính thực dụng và chi phí hợp lý.
