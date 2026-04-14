Giá xe ô tô Kia giảm mạnh, thấp nhất lịch sử, sedan hạng B rẻ chỉ ngang Kia Morning

Thứ ba, 07:40 14/04/2026 | Giá cả thị trường
GĐXH - Giá xe ô tô Kia như Morning, Soluto, Sonet, Seltos, Sportage, K3, K5, Carens, Sorento và Carnival, phủ từ hatchback, sedan đến SUV và MPV gia đình giá khởi điểm từ 325 triệu đồng.

Giá xe ô tô Kia giảm mạnh , ưu đãi đặc biệt trong tháng 4 / 2026 - Ảnh 1.Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm sốc, thấp hiếm thấy nhờ ưu đãi: Honda City, Honda CR-V chưa bao giờ rẻ thế

GĐXH - Giá xe ô tô Honda đồng loạt áp dụng chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ trong tháng 4/2026, với mức ưu đãi lên tới 50%, giá lăn bánh của nhiều mẫu xe giảm đáng kể.

Giá xe ô tô Kia giảm mạnh nhờ ưu đãi

Kia Việt Nam ưu đãi đặc biệt tới 100% lệ phí trước bạ

Tháng 4 Kia Việt Nam ưu đãi đặc biệt tới 100% lệ phí trước bạ và ưu đãi giá lên đến 100 triệu đồng, áp dung tùy theo mẫu xe và phiên bản. Cụ thể:

Giá xe Kia K3 và Kia Sportage

Kia K3 và Kia Sportage là 2 dòng xe nhận được ưu đãi đặc biệt từ Kia Việt Nam. Trong đó, Kia K3 là mẫu xe sedan hạng C "ăn khách" của Kia được nhiều khách hàng tin chọn nhất năm 2022 khi sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội từ kích thước, thiết kế, trang bị tiện nghi, công nghệ thông minh cho đến giá bán. Trong tháng 4, mẫu xe được ưu đãi đặc biệt lên đến 100% lệ phí trước bạ. Sau ưu đãi, Kia K3 có giá bán chỉ từ 567 triệu đồng.

Với Kia Sportage - mẫu SUV thế hệ mới đang trở thành xu hướng được nhiều khách hàng ưa chuộng cũng nhận được ưu đãi đến 100% lệ phí trước bạ tương đương mức giảm đến 110 triệu đồng. Với thiết kế hiện đại, tiện nghi và trang bị dẫn đầu phân khúc cùng mức giá phù hợp với nhiều nhóm khách hàng là những ưu thế đã giúp Kia Sportage tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong phân khúc C-SUV tại Việt Nam. Đáng chú ý, Kia Sportage cũng chính là mẫu xe bán chạy nhất năm 2022 của Kia trên toàn cầu với hơn 452.000 xe lăn bánh.

Với ưu đãi lên đến 100% phí trước bạ, khách hàng mua xe K3 và Sportage trong tháng 4 sẽ tiết kiệm được từ vài chục đến hơn trăm triệu đồng. Đây là mức giá bán tốt nhất của 2 mẫu xe này trong đầu năm 2023.

Giá xe Kia Sorento

Kia Sorento nhận được ưu đãi giá cao nhất lên đến 100 triệu đồng

Bên cạnh ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, các mẫu xe còn lại cũng đều nhận được ưu đãi giá hấp dẫn lên đến 100 triệu đồng. Cụ thể, Kia Sorento - mẫu SUV 7 chỗ cao cấp của Kia nhận được ưu đãi giá cao nhất lên đến 100 triệu đồng, áp dụng tùy phiên bản. Trong đó phiên bản máy dầu Signature có mức ưu đãi cao nhất 100 triệu đồng, các phiên bản còn lại có mức giảm giá hấp dẫn từ 40 -70 triệu đồng.

Hai mẫu xe Hybrid duy nhất trong phân khúc D-SUV là Kia Sorento Hybrid và Plug-in Hybrid được ưu đãi giá lên đến 50 triệu đồng (áp dụng tùy phiên bản).

Giá xe Kia Sonet, ia Seltos và Kia Carens

Kia Sonet được ưu đãi giá từ 20-40 triệu đồng

Bên cạnh đó, bộ ba SUV đô thị cỡ trung Kia Sonet, Kia Seltos và Kia Carens cũng được nhận được ưu đãi giá đặc biệt tương đương 50% lệ phí trước bạ. Kia Sonet và Kia Seltos được ưu đãi giá từ 20-40 triệu đồng, riêng Kia Carens được ưu đãi giá cao nhất lên đến 43 triệu đồng, áp dụng tùy phiên bản.

Giá xe Kia Morning, Kia Soluto, Kia K5

Kia Morning được ưu đãi 50% trước bạ

Bên cạnh các dòng xe SUV, các dòng xe khác của Kia như Kia Morning, Kia Soluto, Kia K5 cũng được giảm giá cao nhất lên đến 45 triệu đồng. Trong đó, Kia K5 ưu đãi giá cao nhất 45 triệu đồng, tiếp đó là Kia Soluto với 35 triệu đồng. 20 triệu đồng là mức giảm cao nhất dành cho Morning, riêng 2 phiên bản New Morning MT và AT được tặng thêm 1 năm bảo hiểm vật chất. Các ưu đãi trên được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Bảng giá xe ô tô Kia khuyến mại

Mẫu xe

Mức ưu đãi cao nhất (*)

Kia K3

Ưu đãi 100% phí trước bạ

Kia Sportage

Kia Sorento

Ưu đãi giá 100 triệu đồng

Kia Sonet

Ưu đãi 50% phí trước bạ

Kia Seltos

Kia Carens

Kia K5

Kia Soluto

Kia Morning

* Áp dụng cho mức phí trước bạ 10%, tùy từng mẫu xe và phiên bản

Đánh giá xe ô tô Kia

Xe Kia nói chung được đánh giá cao nhờ thiết kế đẹp mắt, hiện đại và giá bán cạnh tranh, cùng với việc nhiều mẫu xe được trang bị tiện nghi và công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, một số nhược điểm vẫn tồn tại, như có thể có tiếng ồn vọng vào khoang lái ở các mẫu xe nhỏ, cảm giác tăng tốc chưa thực sự mạnh mẽ khi chở đầy tải hoặc ở dốc cao, và một số khách hàng mong muốn các tính năng an toàn cao cấp hơn hoặc kết nối không dây.

Các mức giá trên là giá niêm yết tham khảo tại thời điểm tháng 4/2026 và có thể thay đổi tùy theo chính sách bán hàng của từng đại lý.


SUV 7 chỗ hybrid giá 599 triệu đồng ở Việt Nam đẹp đẳng cấp, công nghệ tối tân cạnh tranh Toyota Corolla Cross, rẻ chưa từng thấy

SUV 7 chỗ hybrid giá 599 triệu đồng ở Việt Nam đẹp đẳng cấp, công nghệ tối tân cạnh tranh Toyota Corolla Cross, rẻ chưa từng thấy

SUV hạng C giá 340 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị hiện đại chẳng kém Honda CR-V, Mazda CX-5, rẻ ngang Kia Morning sẽ về Việt Nam?

SUV hạng C giá 340 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị hiện đại chẳng kém Honda CR-V, Mazda CX-5, rẻ ngang Kia Morning sẽ về Việt Nam?

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, rẻ hiếm thấy, Toyota Vios, Honda City không so lại doanh số

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, rẻ hiếm thấy, Toyota Vios, Honda City không so lại doanh số

Cùng chuyên mục

Cập nhật lãi suất Vietcombank, Agribank mới nhất sau khi giảm: Gửi 400 triệu đồng tiết kiệm Agribank về tay bao nhiêu tiền?

Cập nhật lãi suất Vietcombank, Agribank mới nhất sau khi giảm: Gửi 400 triệu đồng tiết kiệm Agribank về tay bao nhiêu tiền?

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Agribank áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho cá nhân từ 0,2-6%/năm.

Ô tô giá 170 triệu đồng thiết kế xinh đẹp, sạc nhanh, chạy tới 301km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH liệu có về Việt Nam?

Ô tô giá 170 triệu đồng thiết kế xinh đẹp, sạc nhanh, chạy tới 301km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH liệu có về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Ô tô giá từ 170 triệu đồng tích hợp sạc nhanh và thiết kế mới, mẫu xe điện cỡ nhỏ này tiếp tục củng cố vị thế độc tôn.

Giá vàng hôm nay 13/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 13/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn giảm 900 nghìn đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 13/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bất ngờ giảm

Giá bạc hôm nay 13/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bất ngờ giảm

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 13/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bất ngờ giảm 2 triệu đồng/kg sau đà tăng, giá bán quanh vùng 76 triệu đồng/kg.

Hà Nội: Giá bán không ngờ loạt nhà mặt phố tại phường Phú Lương tháng 4/2026

Hà Nội: Giá bán không ngờ loạt nhà mặt phố tại phường Phú Lương tháng 4/2026

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, dù không có nguồn cung dồi dào như các phường Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng, tuy nhiên giá nhà mặt phố tại phường Phú Lương cũng đã chạm ngưỡng 300 triệu đồng/m2.

Tỷ giá USD hôm nay 13/4: USD và Nhân dân tệ cùng nhích tăng

Tỷ giá USD hôm nay 13/4: USD và Nhân dân tệ cùng nhích tăng

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Sáng 13/4, thị trường ngoại tệ trong nước ghi nhận xu hướng tăng nhẹ khi tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh đi lên.

Trải nghiệm xe máy điện giá 15,5 triệu đồng ở Việt Nam ngoại hình xinh xắn, pin bền, đi 77km/lần sạc, trang bị vượt tầm giá

Trải nghiệm xe máy điện giá 15,5 triệu đồng ở Việt Nam ngoại hình xinh xắn, pin bền, đi 77km/lần sạc, trang bị vượt tầm giá

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện với giá 15,49 triệu đồng gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, pin Graphene bền, đi 70–75 km/lần sạc, phù hợp học sinh, sinh viên.

Xe ô tô Hyundai giá giảm hàng trăm triệu đồng, Hyundai Grand i10, Hyundai Accent thấp hiếm thấy, rẻ chưa từng có

Xe ô tô Hyundai giá giảm hàng trăm triệu đồng, Hyundai Grand i10, Hyundai Accent thấp hiếm thấy, rẻ chưa từng có

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ô tô Hyundai giảm sốc lên tới 220 triệu đồng nhờ ưu đãi lớn, các xe giá rẻ nay còn rẻ hơn.

Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm sốc, thấp hiếm thấy nhờ ưu đãi: Honda City, Honda CR-V chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm sốc, thấp hiếm thấy nhờ ưu đãi: Honda City, Honda CR-V chưa bao giờ rẻ thế

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá xe ô tô Honda đồng loạt áp dụng chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ trong tháng 4/2026, với mức ưu đãi lên tới 50%, giá lăn bánh của nhiều mẫu xe giảm đáng kể.

Xe ga 160cc giá 46 triệu đồng của Honda đẹp long lanh tựa SH Mode, trang bị sánh ngang SH, rẻ chỉ như Lead được lòng chị em

Xe ga 160cc giá 46 triệu đồng của Honda đẹp long lanh tựa SH Mode, trang bị sánh ngang SH, rẻ chỉ như Lead được lòng chị em

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ga 160cc sở hữu thiết kế đẹp long lanh, dễ hút khách hơn cả SH và SH Mode nhờ giá bán hấp dẫn chỉ từ 46 triệu đồng.

Xem nhiều

Thực tế xe máy điện giá 31,2 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, pin LFP, đi 181 km/lần sạc, động cơ siêu mạnh, rẻ chỉ như Vision

Thực tế xe máy điện giá 31,2 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, pin LFP, đi 181 km/lần sạc, động cơ siêu mạnh, rẻ chỉ như Vision

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện nổi bật với pin LFP, quãng đường tới 181 km mỗi lần sạc, động cơ 1.500W và thiết kế hiện đại cho người dùng đô thị.

SUV 7 chỗ hybrid giá 599 triệu đồng ở Việt Nam đẹp đẳng cấp, công nghệ tối tân cạnh tranh Toyota Corolla Cross, rẻ chưa từng thấy

SUV 7 chỗ hybrid giá 599 triệu đồng ở Việt Nam đẹp đẳng cấp, công nghệ tối tân cạnh tranh Toyota Corolla Cross, rẻ chưa từng thấy

Giá cả thị trường
Xe ga 160cc giá 46 triệu đồng của Honda đẹp long lanh tựa SH Mode, trang bị sánh ngang SH, rẻ chỉ như Lead được lòng chị em

Xe ga 160cc giá 46 triệu đồng của Honda đẹp long lanh tựa SH Mode, trang bị sánh ngang SH, rẻ chỉ như Lead được lòng chị em

Giá cả thị trường
Trải nghiệm xe máy điện giá 15,5 triệu đồng ở Việt Nam ngoại hình xinh xắn, pin bền, đi 77km/lần sạc, trang bị vượt tầm giá

Trải nghiệm xe máy điện giá 15,5 triệu đồng ở Việt Nam ngoại hình xinh xắn, pin bền, đi 77km/lần sạc, trang bị vượt tầm giá

Giá cả thị trường
Giá bạc hôm nay 12/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm như nào?

Giá bạc hôm nay 12/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm như nào?

Giá cả thị trường

