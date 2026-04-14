Giá xe ô tô Kia giảm mạnh, thấp nhất lịch sử, sedan hạng B rẻ chỉ ngang Kia Morning

Tháng 4 Kia Việt Nam ưu đãi đặc biệt tới 100% lệ phí trước bạ và ưu đãi giá lên đến 100 triệu đồng, áp dung tùy theo mẫu xe và phiên bản. Cụ thể:

Giá xe Kia K3 và Kia Sportage

Kia K3 và Kia Sportage là 2 dòng xe nhận được ưu đãi đặc biệt từ Kia Việt Nam. Trong đó, Kia K3 là mẫu xe sedan hạng C "ăn khách" của Kia được nhiều khách hàng tin chọn nhất năm 2022 khi sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội từ kích thước, thiết kế, trang bị tiện nghi, công nghệ thông minh cho đến giá bán. Trong tháng 4, mẫu xe được ưu đãi đặc biệt lên đến 100% lệ phí trước bạ. Sau ưu đãi, Kia K3 có giá bán chỉ từ 567 triệu đồng.

Với Kia Sportage - mẫu SUV thế hệ mới đang trở thành xu hướng được nhiều khách hàng ưa chuộng cũng nhận được ưu đãi đến 100% lệ phí trước bạ tương đương mức giảm đến 110 triệu đồng. Với thiết kế hiện đại, tiện nghi và trang bị dẫn đầu phân khúc cùng mức giá phù hợp với nhiều nhóm khách hàng là những ưu thế đã giúp Kia Sportage tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong phân khúc C-SUV tại Việt Nam. Đáng chú ý, Kia Sportage cũng chính là mẫu xe bán chạy nhất năm 2022 của Kia trên toàn cầu với hơn 452.000 xe lăn bánh.

Với ưu đãi lên đến 100% phí trước bạ, khách hàng mua xe K3 và Sportage trong tháng 4 sẽ tiết kiệm được từ vài chục đến hơn trăm triệu đồng. Đây là mức giá bán tốt nhất của 2 mẫu xe này trong đầu năm 2023.

Giá xe Kia Sorento

Kia Sorento nhận được ưu đãi giá cao nhất lên đến 100 triệu đồng

Bên cạnh ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, các mẫu xe còn lại cũng đều nhận được ưu đãi giá hấp dẫn lên đến 100 triệu đồng. Cụ thể, Kia Sorento - mẫu SUV 7 chỗ cao cấp của Kia nhận được ưu đãi giá cao nhất lên đến 100 triệu đồng, áp dụng tùy phiên bản. Trong đó phiên bản máy dầu Signature có mức ưu đãi cao nhất 100 triệu đồng, các phiên bản còn lại có mức giảm giá hấp dẫn từ 40 -70 triệu đồng.

Hai mẫu xe Hybrid duy nhất trong phân khúc D-SUV là Kia Sorento Hybrid và Plug-in Hybrid được ưu đãi giá lên đến 50 triệu đồng (áp dụng tùy phiên bản).

Giá xe Kia Sonet, ia Seltos và Kia Carens

Kia Sonet được ưu đãi giá từ 20-40 triệu đồng

Bên cạnh đó, bộ ba SUV đô thị cỡ trung Kia Sonet, Kia Seltos và Kia Carens cũng được nhận được ưu đãi giá đặc biệt tương đương 50% lệ phí trước bạ. Kia Sonet và Kia Seltos được ưu đãi giá từ 20-40 triệu đồng, riêng Kia Carens được ưu đãi giá cao nhất lên đến 43 triệu đồng, áp dụng tùy phiên bản.

Giá xe Kia Morning, Kia Soluto, Kia K5

Kia Morning được ưu đãi 50% trước bạ

Bên cạnh các dòng xe SUV, các dòng xe khác của Kia như Kia Morning, Kia Soluto, Kia K5 cũng được giảm giá cao nhất lên đến 45 triệu đồng. Trong đó, Kia K5 ưu đãi giá cao nhất 45 triệu đồng, tiếp đó là Kia Soluto với 35 triệu đồng. 20 triệu đồng là mức giảm cao nhất dành cho Morning, riêng 2 phiên bản New Morning MT và AT được tặng thêm 1 năm bảo hiểm vật chất. Các ưu đãi trên được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Bảng giá xe ô tô Kia khuyến mại

Mẫu xe Mức ưu đãi cao nhất (*) Kia K3 Ưu đãi 100% phí trước bạ Kia Sportage Kia Sorento Ưu đãi giá 100 triệu đồng Kia Sonet Ưu đãi 50% phí trước bạ Kia Seltos Kia Carens Kia K5 Kia Soluto Kia Morning

* Áp dụng cho mức phí trước bạ 10%, tùy từng mẫu xe và phiên bản

Đánh giá xe ô tô Kia

Xe Kia nói chung được đánh giá cao nhờ thiết kế đẹp mắt, hiện đại và giá bán cạnh tranh, cùng với việc nhiều mẫu xe được trang bị tiện nghi và công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, một số nhược điểm vẫn tồn tại, như có thể có tiếng ồn vọng vào khoang lái ở các mẫu xe nhỏ, cảm giác tăng tốc chưa thực sự mạnh mẽ khi chở đầy tải hoặc ở dốc cao, và một số khách hàng mong muốn các tính năng an toàn cao cấp hơn hoặc kết nối không dây.

Các mức giá trên là giá niêm yết tham khảo tại thời điểm tháng 4/2026 và có thể thay đổi tùy theo chính sách bán hàng của từng đại lý.



