SUV hạng C giá 340 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị hiện đại chẳng kém Honda CR-V, Mazda CX-5, rẻ ngang Kia Morning sẽ về Việt Nam?

Geely Boyue EREV

Geely đã ra mắt mẫu SUV mở rộng phạm vi Geely Boyue EREV tại Trung Quốc.

Mẫu xe này cung cấp phạm vi chạy điện tối đa 375 km theo chuẩn CLTC và tổng quãng đường tối đa lên tới 1.525 km.

Boyue EREV sử dụng hệ thống mở rộng phạm vi với động cơ 1.5 lít

Boyue EREV sử dụng hệ thống mở rộng phạm vi với động cơ 1.5 lít kết hợp cùng mô-tơ điện công suất 160 kW. Xe có hai tùy chọn pin lithium iron phosphate (LFP): 28,3 kWh và 50,4 kWh. Pin lớn cho phạm vi chạy điện 375 km (CLTC), trong khi pin nhỏ đạt 220 km. Tổng quãng đường tương ứng là 1.400 km và 1.525 km.

Mức tiêu thụ nhiên liệu khi pin cạn là 4,95 L/100 km

Mức tiêu thụ nhiên liệu khi pin cạn là 4,95 L/100 km và 5,15 L/100 km theo tiêu chuẩn WLTC. Geely cho biết hệ thống mở rộng phạm vi đạt hiệu suất nhiệt 47,26% và tạo ra 3,77 kWh điện trên mỗi lít nhiên liệu.

Hệ thống pin hỗ trợ sạc nhanh 3C, cho phép sạc từ 30% lên 80% trong khoảng 15 phút, đồng thời hỗ trợ cấp điện ra ngoài (vehicle-to-load) công suất 6 kW.

Xe có các tùy chọn mâm 17 inch và 18 inch.

Về ngoại thất, xe tuân theo ngôn ngữ thiết kế của dòng Boyue với kiểu dáng fastback và hệ số cản gió 0,286 Cd. Kích thước xe dài 4.680 mm, rộng 1.892 mm, cao 1.650 mm, chiều dài cơ sở 2.778 mm. Xe có các tùy chọn mâm 17 inch và 18 inch.

Các chi tiết ngoại thất khác bao gồm đèn pha tách rời, dải đèn LED chạy xuyên suốt phía trước và cụm đèn hậu dạng thanh với xi-nhan tuần tự.

Nội thất sử dụng thiết kế buồng lái

Nội thất sử dụng thiết kế buồng lái bao quanh, gồm bảng đồng hồ 8,8 inch và màn hình trung tâm 14,6 inch. Xe chạy hệ điều hành Flyme Auto và hỗ trợ nhiều giao thức kết nối điện thoại như Flyme Link, Huawei HiCar và Carlink, cùng khả năng điều khiển giọng nói hai vùng.

Các trang bị khác gồm sạc không dây 50W, hệ thống âm thanh tùy chọn 16 loa và màn hình hiển thị kính lái (HUD) 15 inch (tùy chọn). Hệ thống hỗ trợ lái đạt cấp độ L2 với các tính năng như ga tự động thích ứng và hỗ trợ giữ làn.

Giá SUV hạng C Geely Boyue EREV

Geely Boyue EREV với 3 phiên bản có giá từ 113.900 đến 126.900 nhân dân tệ (khoảng 360 – 401 triệu đồng), hoặc từ 107.900 đến 120.900 nhân dân tệ (tương đương 340 – 382 triệu đồng trong chương trình ưu đãi có thời hạn, theo IT-Home.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.