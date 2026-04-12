SUV 7 chỗ hybrid giá 599 triệu đồng ở Việt Nam đẹp đẳng cấp, công nghệ tối tân cạnh tranh Toyota Corolla Cross, rẻ chưa từng thấy

SUV 7 chỗ hybrid ở Việt Nam đẹp đẳng cấp, công nghệ tối tân

Sự xuất hiện của Omoda C5 SHS-H – sản phẩm mới của Omoda & Jaecoo Việt Nam được xem là một bước đi đáng chú ý, khi không chỉ cạnh tranh bằng công nghệ mà còn tạo sức ép lớn về giá bán.

Điểm nhấn lớn nhất của Omoda C5 SHS-H nằm ở hệ truyền động Super Hybrid – sự kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L tăng áp và mô-tơ điện, đi cùng hộp số chuyên dụng DHT. Theo công bố từ nhà sản xuất, hệ thống này cho phép xe đạt tốc độ tối đa 175 km/h và tăng tốc từ 0–100 km/h trong khoảng 7,9 giây – thông số đáng chú ý trong phân khúc SUV cỡ B+.

Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được công bố ở mức khoảng 4,9 lít/100 km, thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe xăng cùng phân khúc. Nhờ sự kết hợp giữa hai nguồn năng lượng, xe có thể đạt tổng quãng đường di chuyển hơn 1.000 km sau mỗi lần nạp đầy nhiên liệu và sạc pin.

Thông số này không chỉ mang lại lợi thế về chi phí vận hành mà còn giúp người dùng giảm bớt nỗi lo về quãng đường – yếu tố thường khiến nhiều người còn e dè với xe điện thuần túy.

Về thiết kế, Omoda C5 SHS-H tiếp tục sử dụng ngôn ngữ “Art in Motion” đặc trưng, kết hợp giữa phong cách SUV và coupe. Các đường nét khí động học, phần mui xe vuốt thấp cùng lưới tản nhiệt lớn tạo nên diện mạo trẻ trung, hiện đại. Xe có kích thước tổng thể dài 4.447 mm, rộng 1.824 mm và cao 1.588 mm – phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị nhưng vẫn đảm bảo không gian nội thất đủ rộng cho gia đình nhỏ.

Khoang cabin của xe được trang bị hệ thống màn hình kép kích thước 12,3 inch, tích hợp nhiều tính năng giải trí và hỗ trợ lái. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu tới 16 tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) cùng hệ thống 7 túi khí là những trang bị thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe ở phân khúc cao hơn.

Hãng cũng chú trọng đến trải nghiệm người dùng với kính cách âm hai lớp, hệ thống treo đa điểm và bộ lọc không khí tiêu chuẩn PM0.3 góp phần nâng cao chất lượng không gian trong xe, đặc biệt trong điều kiện môi trường đô thị.

Giá SUV 7 chỗ hybrid Omoda C5 SHS-H

Với mức giá thực tế từ 599 triệu đồng sau ưu đãi, mẫu SUV hybrid cỡ B+ này đang đặt ra thách thức trực tiếp với các đối thủ Nhật Bản và Hàn Quốc, vốn lâu nay chiếm ưu thế trong phân khúc.

Omoda C5 SHS-H được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản Premium và Flagship, có giá niêm yết lần lượt 669 triệu và 749 triệu đồng. Tuy nhiên, trong giai đoạn mở bán, hãng triển khai chương trình ưu đãi cho 99 khách hàng đặt cọc sớm với gói hỗ trợ tương đương 80 triệu đồng. Nhờ đó, giá thực tế của xe giảm xuống còn từ 599 triệu đồng cho bản Premium và 669 triệu đồng cho bản Flagship – mức giá được đánh giá là rất cạnh tranh trong phân khúc SUV hybrid.

So với Toyota Corolla Cross HEV – mẫu xe đang dẫn đầu phân khúc hybrid tại Việt Nam – Omoda C5 SHS-H có giá thấp hơn tới khoảng 250 triệu đồng. Khoảng cách này đủ lớn để khiến người tiêu dùng cân nhắc lại giữa yếu tố thương hiệu và giá trị sử dụng. Đáng chú ý, mức giá của C5 SHS-H thậm chí còn tiệm cận với nhiều mẫu SUV cỡ B chạy xăng truyền thống, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận của công nghệ hybrid tới nhóm khách hàng phổ thông.

Không chỉ gây chú ý ở giá bán và công nghệ, Omoda C5 SHS-H còn tạo dấu ấn với chính sách hậu mãi dài hạn. Xe được bảo hành 7 năm hoặc 1.000.000 km, pin hybrid bảo hành 8 năm, trong khi động cơ xăng được bảo hành lên tới 10 năm – mức hiếm thấy trên thị trường.

Sự xuất hiện của mẫu SUV hybrid này cho thấy các thương hiệu Trung Quốc đang ngày càng tự tin cạnh tranh tại Việt Nam, không chỉ bằng giá rẻ mà còn bằng công nghệ và chính sách hậu mãi.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới chi phí vận hành và xu hướng “xanh hóa”, Omoda C5 SHS-H có thể trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc, đồng thời buộc các hãng xe truyền thống phải điều chỉnh chiến lược giá và sản phẩm trong thời gian tới.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.