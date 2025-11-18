Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
GĐXH - Chiều ngày 18/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố bị can lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Cơ quan công an thông tin, sau một thời gian xác minh, điều tra, làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình vừa chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam (SN 1985, trú tại xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cánh sát điều tra đã có tài liệu, chứng cứ xác định, lợi dụng nhu cầu giải quyết các thủ tục về đất đai, lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của một số người dân, Nguyễn Văn Nam đã đưa ra những thông tin gian dối về bản thân có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất, nhập, tách thửa, xử lý vi phạm trên đất, có khả năng hoàn thiện hồ sơ nhà đất, nhằm tạo niềm tin của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Với thủ đoạn trên, Nguyễn Văn Nam đã chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng của 22 bị hại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Qua vụ án trên, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị nhân dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin tưởng, không giao tiền cho các cá nhân tự nhận có khả năng “chạy” thủ tục đất đai, “làm nhanh – làm gọn”, “quen biết”. Hiện nay, các thủ tục liên quan đến đất đai đều được thực hiện tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, công khai và minh bạch.
Người dân cần kiểm chứng thông tin, liên hệ trực tiếp UBND cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai khi có nhu cầu. Mỗi người dân khi phát hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo hoặc tội phạm nói chung cần thông báo kịp thời để cơ quan công an xử lý theo quy định, góp phần bảo vệ tài sản, quyền và lợi ích chính đáng của chính mình, đồng thời góp phần bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn.
