Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Ngày 18/11, Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 21h tối ngày 17/11/2025, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội (CATP) đã nhận được đề nghị từ Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài về việc phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng truy nã đang xuất hiện tại khu vực Nhà ga T2.





Đối tượng truy nã bị bắt giữ. Ảnh: CAHN

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường, phối hợp cùng Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài và lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa.

Chỉ sau thời gian ngắn, các lực lượng đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã là Nguyễn Hữu Bằng (sinh năm 1995; thường trú tại xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa).

Theo hồ sơ, Nguyễn Hữu Bằng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (trước đây) ra quyết định truy nã từ ngày 09/8/2022 về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài đã hoàn tất các thủ tục bàn giao đối tượng Nguyễn Hữu Bằng cho Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.