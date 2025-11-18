Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Theo Công an tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định truy nã đối với Ngũ Trọng Hiền (SN 1990, cư trú phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra công an xác định, ngày 1/4/2024, ông Lê Hoàng Tâm đã ký hợp đồng cho Ngũ Trọng Hiền thuê xe ô tô Mitsubishi Xpander, với giá 18 triệu đồng/tháng. Sau một tháng thuê, Hiền không trả xe mà nhiều lần hứa hẹn rồi bỏ trốn và cắt liên lạc.

Công an An Giang truy nã đối tượng Ngũ Trọng Hiền. (Ảnh: CACC)

Định vị không thấy xe, ông Tâm đến nhà tìm thì được biết Hiền đã bỏ đi khỏi nơi cư trú không rõ tung tích nên ông Tâm làm đơn tố cáo. Sau đó, Cơ quan Công an đã tiến hành điều tra xác minh và thông báo truy tìm Hiền cùng chiếc xe ô tô trên.

Đến ngày 8/10/2024, mẹ Hiền đã chuộc lại chiếc xe ô tô trên và giao nộp cho cơ quan điều tra để trao trả xe cho chủ sở hữu.

Sau khi Cơ quan Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam Hiền đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 15/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Hiền.

Cơ quan công an đề nghị, nếu phát hiện đối tượng Hiền ở đâu người dân có thể báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang; điều tra viên Đặng Văn Kha (số điện thoại 0949.362.636) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.

