Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Thứ ba, 17:57 18/11/2025 | Pháp luật
GĐXH - Đối tượng Ngũ Trọng Hiền bị Cơ quan Công an tỉnh An Giang truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo Công an tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định truy nã đối với Ngũ Trọng Hiền (SN 1990, cư trú phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra công an xác định, ngày 1/4/2024, ông Lê Hoàng Tâm đã ký hợp đồng cho Ngũ Trọng Hiền thuê xe ô tô Mitsubishi Xpander, với giá 18 triệu đồng/tháng. Sau một tháng thuê, Hiền không trả xe mà nhiều lần hứa hẹn rồi bỏ trốn và cắt liên lạc.

Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn - Ảnh 1.

Công an An Giang truy nã đối tượng Ngũ Trọng Hiền. (Ảnh: CACC)

Định vị không thấy xe, ông Tâm đến nhà tìm thì được biết Hiền đã bỏ đi khỏi nơi cư trú không rõ tung tích nên ông Tâm làm đơn tố cáo. Sau đó, Cơ quan Công an đã tiến hành điều tra xác minh và thông báo truy tìm Hiền cùng chiếc xe ô tô trên.

Đến ngày 8/10/2024, mẹ Hiền đã chuộc lại chiếc xe ô tô trên và giao nộp cho cơ quan điều tra để trao trả xe cho chủ sở hữu.

Sau khi Cơ quan Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam Hiền đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 15/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Hiền.

Cơ quan công an đề nghị, nếu phát hiện đối tượng Hiền ở đâu người dân có thể báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang; điều tra viên Đặng Văn Kha (số điện thoại 0949.362.636) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.

Cuộc trốn chạy truy nã bất thành của gã đàn ông buôn bán thuốc nổCuộc trốn chạy truy nã bất thành của gã đàn ông buôn bán thuốc nổ

GĐXH - Trong quá trình vận chuyển 158kg thuốc nổ cùng 100 kíp nổ đem đi tiêu thụ, Nguyễn Văn Minh bị Công an phát hiện. Sau khi biết bản thân bị truy nã, đối tượng đã lẩn trốn và liên tục thay đổi công việc, chỗ ở nhằm xóa tung tích, dấu vết...

Trốn truy nã nhưng vẫn lập sòng bạc, đối tượng sa lưới tại An GiangTrốn truy nã nhưng vẫn lập sòng bạc, đối tượng sa lưới tại An Giang

Bị truy nã ở TP.HCM, Huỳnh Hiếu Thiện (Thiện Râu) trốn về An Giang mở sòng bạc, nhưng vừa bị công an bắt giữ cùng 20 người khi đang sát phạt trên chiếu tài xỉu.

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục đối diện bao nhiêu năm tù?

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục đối diện bao nhiêu năm tù?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với tội "lừa dối khách hàng", đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục cùng mức hình phạt từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs tại phiên tòa

Hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs tại phiên tòa

Pháp luật - 3 giờ trước

Các bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng và đồng phạm bị đưa ra xét xử về tội Lừa dối khách hàng, liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Sáng nay, Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa

Sáng nay, Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa

Pháp luật - 7 giờ trước

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cùng 2 bị cáo khác hầu toà khi bán kẹo “giả chất xơ” Kera, hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.

Bắt nhóm đối tượng cho vay hơn 338 tỷ đồng với lãi suất 'trên trời'

Bắt nhóm đối tượng cho vay hơn 338 tỷ đồng với lãi suất 'trên trời'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng cho vay nặng lãi hơn 338 tỷ đồng với lãi suất cao, dao động từ 2.000đ/triệu/ngày - 4.000đ/triệu/ngày tương đương với 73%/năm - 146%/năm.

Ngày mai, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa

Ngày mai, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa

Pháp luật - 20 giờ trước

TAND TP.HCM xét xử Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đồng phạm trong vụ bán kẹo “giả chất xơ” Kera, dựng quảng cáo sai sự thật và lừa dối khách hàng.

Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Chiều ngày 18/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố bị can lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Đội Cảnh sát phản ứng nhanh – CATP Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ thành công đối tượng truy nã tại sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội).

Mời mua bảo hiểm ô tô rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Mời mua bảo hiểm ô tô rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an phường Vũ Phúc (Hưng Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức mời mua bảo hiểm tự nguyện ô tô.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa (54 tuổi) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khởi tố đối tượng dương tính ma túy gây tai nạn chết người

Khởi tố đối tượng dương tính ma túy gây tai nạn chết người

Xã hội - 1 ngày trước

Sau khi Hồ Thúc Minh Tiến gây tai nạn, cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra và xác định đối tượng dương tính với ma túy.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

Pháp luật

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa (54 tuổi) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sáng nay, Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa

Sáng nay, Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa

Pháp luật
Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Pháp luật
Hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs tại phiên tòa

Hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs tại phiên tòa

Pháp luật
Bắt nhóm đối tượng cho vay hơn 338 tỷ đồng với lãi suất 'trên trời'

Bắt nhóm đối tượng cho vay hơn 338 tỷ đồng với lãi suất 'trên trời'

Pháp luật

