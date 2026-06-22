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Giải cứu người dân bị bắt giữ, tống tiền tại nước ngoài

Thứ hai, 07:11 22/06/2026 | Xã hội
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
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GĐXH - Công an xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với các cơ quan liên quan và cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan hỗ trợ giải cứu thành công một công dân bị bắt giữ, tống tiền khi đang lao động tại nước này.

Trước đó, trưa 17/6, Công an xã Kỳ Anh tiếp nhận tin báo từ gia đình anh B.V.K. (SN 1987, trú xã Kỳ Anh) về việc anh K. gọi điện cầu cứu từ Đài Loan cho biết, bị một nhóm người Việt Nam bắt giữ, hành hung và yêu cầu gia đình chuyển 400 triệu đồng để chuộc người.

Giải cứu người dân bị bắt giữ, tống tiền tại nước ngoài - Ảnh 1.

Công an xã Kỳ Anh kết nối với cộng đồng người Việt tại Đài Loan hỗ trợ giải cứu anh K. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Sau đó, gia đình liên tục nhận được các cuộc gọi, tin nhắn kèm video ghi lại cảnh nạn nhân bị giam giữ, đánh đập. Các đối tượng còn sử dụng tài khoản mạng xã hội của anh K. để đe dọa, ép gia đình chuyển tiền.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an xã Kỳ Anh tiến hành xác minh, đồng thời kết nối với cộng đồng người Việt tại Đài Loan để thu thập thông tin và trình báo cơ quan chức năng sở tại.

Đến tối 18/6, với sự phối hợp tích cực của các bên liên quan, cơ quan chức năng Đài Loan đã bắt giữ đối tượng cầm đầu. Các đối tượng liên quan đang được tiếp tục xử lý, còn anh K. được xác định an toàn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

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