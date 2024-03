Giải mã lực hấp dẫn từ loạt chính sách thu hút cư dân của Ocean City

Loạt chính sách tiên phong "hút dân"

Làn sóng dịch chuyển về phía Đông chưa bao giờ hết sôi động bởi nơi đây đang trở thành điểm đến lý tưởng cho nhu cầu an cư. Sự sầm uất của Ocean City một phần nhờ Vinhomes liên tục đưa ra các giải pháp thu hút cư dân được xem là "chưa từng có".

Mới đây nhất, chương trình "Mua nhà sang – An tâm tài chính" được đánh giá là chính sách mua nhà trả góp tốt trên thị trường hiện nay với mức lãi suất "siêu" ổn định. Cụ thể, khách hàng khi mua nhà Vinhomes chỉ cần chuẩn bị khoản vốn tự có tương đương 30% giá trị căn nhà. Phần còn lại khách hàng được hỗ trợ vay ngân hàng và trả góp đến 15 năm với lãi suất cố định là 6%/năm với khu thấp tầng và 7%/năm với khu cao tầng trong 2 năm đầu. Từ những năm tiếp theo, lãi trần sẽ được cố định ở mức 8%/năm hoặc 9,5%/năm. Nếu lãi suất ngân hàng thấp hơn mức trần từ chủ đầu tư thì khách hàng sẽ được áp dụng mức lãi suất đó.

Chương trình "Mua nhà sang – An tâm tài chính" giúp người mua hoàn toàn yên tâm không phải lo thị trường biến động.

"Với tình hình nguồn cung khan hiếm như hiện nay, việc được chủ đầu tư cam kết ổn định lãi suất tối đa 15 năm cùng khoản trả góp chỉ từ hơn 10 triệu đồng/tháng bao gồm lãi và gốc, chính là lời giải cho bài toán an cư ngay lúc này. Đáng nói, chính sách này đã thực sự giải quyết nỗi lo lãi suất thả nổi mà hầu hết người mua đều lo ngại", anh Minh Hùng (Hà Nội) cho biết.

Bên cạnh đó, chính sách cho thuê bất động sản thấp tầng với ưu đãi giá hấp dẫn cũng được triển khai thành công tại Ocean City khi giúp tăng lợi ích cho chủ sở hữu, đồng thời mang đến cơ hội tận hưởng không gian sống chất lượng cao với khách thuê. Cụ thể, khách thuê chỉ cần chi trả từ hơn 7 triệu đồng/tháng là có thể chuyển đến sinh sống tại các căn nhà phố trong Vinhomes Ocean Park 2. Tình trạng bàn giao hoàn thiện thi công tầng 1 và tầng 2 theo thiết kế của chủ đầu tư. Đặc biệt, khách thuê không chỉ được trải nghiệm "sống thử" trong ngôi nhà mơ ước mà còn được sử dụng miễn phí các dịch vụ và trải nghiệm đầy đủ các tiện ích nội khu đẳng cấp tại đây.

Trong năm 2023, Ocean City thu hút hàng nghìn cư dân về đây sinh sống.

Anh Nguyễn Thái Hoàng – cư dân sống tại Vinhomes Ocean Park 2 (Ocean City) hào hứng cho biết, anh từng thuê một căn nhà phố được 1 năm vì muốn "sống thử" tại "thành phố đáng sống nhất hành tinh" Ocean City mà nhiều người mơ ước. "Ban đầu tôi chỉ tính thuê ở một thời gian nhưng khi biết đến chính sách mua nhà trả góp 15 năm, tôi đã quyết định sở hữu luôn căn nhà này bởi sau khi trải nghiệm thì mới thấy khó có thể tìm được nơi nào lý tưởng hơn", anh Thái Hoàng chia sẻ.

Được biết, trước đó chủ đầu tư Vinhomes cũng đã triển khai thành công loạt chính sách hấp dẫn dành như Tổ ấm an vui 1, 2, 3 và Sức sống trung tâm, kích cầu thuê tại các tổ hợp thương mại Center Point, Grand World… mang lại những lợi ích thiết thực cho chủ sở hữu và cả cư dân. Chỉ sau gần 5 năm đi vào hoạt động, Ocean City đã thu hút hơn 60.000 cư dân tinh hoa cùng 500 thương hiệu đa lĩnh vực.

Lời giải cho nơi "an cư - lạc nghiệp" lý tưởng bậc nhất

Ngoài những chính sách kích cầu "hút dân" từ chủ đầu tư, Ocean City còn thu hút hàng trăm gia đình chuyển khẩu về đây là bởi chất lượng sống đáng mơ ước. Địa điểm này rộng tới 1.200 ha, được hình thành từ 3 đại đô thị Vinhomes Ocean Park 1, 2 và 3 tương ứng 3 "quận" riêng biệt. Các "quận" này vừa có bộ mặt đồng nhất, lại có sự "phân vai" riêng tạo thành sự cộng hưởng hoàn mỹ cho Ocean City.

"Đây là khu vực đã và đang phát triển các đại đô thị hiện đại theo xu hướng xanh - thông minh và tích hợp "all in one" - tất cả trong một nên đã khẳng định được vị thế của nó trong xu hướng sống hiện đại của tầng lớp cư dân mới", ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam nhận định.

Ngoài ra, trải nghiệm sống xanh bền vững tại Ocean City cũng là một trong những bảo chứng cho sức hút mạnh mẽ của nơi đây. Theo đó, các công trình tại Ocean City được xây dựng với mật độ dưới 30%, được bố trí hài hoà cùng hơn 1,5 triệu m2 không gian xanh. Cùng với đó, ngay cả trong mỗi không gian nhà ở dù là nhà thấp tầng hay cao tầng đều được "xanh hóa" đón gió và ánh sáng tự nhiên.

Chỉ sau gần 5 năm đi vào hoạt động, Ocean City đã thu hút hơn 60.000 cư dân tinh hoa cùng 500 thương hiệu đa lĩnh vực.

Hơn hết, tiêu chí "tiện ích đi trước" cũng giúp cho các dự án đại đô thị chủ đầu tư Vinhomes ghi điểm trong mắt cư dân. Đại diện Vinhomes cho biết, theo lộ trình quy hoạch giai đoạn 2024-2026, Ocean City sẽ liên tục chào đón các tiện ích đặc quyền như trường liên cấp Vinschool rộng 6.000 m2, Bệnh viện quốc tế Vinmec Health Resort đẳng cấp 5 sao với 18 phòng biệt thự đơn lập cùng nhiều phòng bệnh cao cấp khác, TTTM Vincom Mega Mall và tòa văn phòng 30 tầng.

Với vô vàn giá trị sống đẳng cấp từ sống - nghỉ dưỡng - giải trí, Ocean City đã trở thành điểm đến của hơn 2 triệu du khách trong năm 2023. Trong tương lai, nơi đây dự kiến trở thành nơi an cư lý tưởng của hơn 200 nghìn cư dân.

Có thể thấy, loạt chính sách hấp dẫn của Vinhomes cộng hưởng với những giá trị sống đẳng cấp mở ra cơ hội phát triển vượt bậc và mang lại sức sống mạnh mẽ cho "thành phố điểm đến" phía Đông Hà Nội.