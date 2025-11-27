Nhóm thanh thiếu niên tụ tập 'giải quyết mâu thuẫn', quay clip đăng TikTok

Ngày 26/11, thông tin từ Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh), đơn vị này vừa phát hiện, ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập để giải quyết mâu thuẫn.

Công an triệu tập nhóm thanh thiếu niên lên làm việc.

Theo đó, Công an xã Hương Khê phối hợp Công an xã Hương Xuân nhanh chóng xác minh và làm rõ danh tính các đối tượng liên quan, gồm: N.V.K. (SN 2008, trú thôn Quang Lộc, xã Hương Khê); T.K.T. (SN 2005, trú thôn 16, xã Hương Khê); N.V.N. (SN 2000, trú thôn Thượng Bình, xã Hương Khê); D.G.B (SN 2010, trú thôn 12, xã Hương Khê); C.T.Y.N. (SN 2007, trú thôn 15, xã Hương Khê); P.T.H. (SN 2007, trú thôn Phú Gia, xã Hương Khê); T.T.T.B. (SN 2009, trú thôn Thuận Trị, xã Hương Xuân) và P.T.H. (SN 2009, trú thôn Vĩnh Hương, xã Hương Xuân).

Nhóm thanh thiếu niên này đã hẹn nhau điều khiển mô tô từ địa bàn xã Hương Khê di chuyển về khu vực xã Vũ Quang để giải quyết mâu thuẫn. Trên đường đi, nhóm này còn quay video và đăng tải lên mạng xã hội TikTok.

Hình ảnh nhóm thanh, thiếu niên di chuyển trong đêm để giải quyết mâu thuẫn.

Rất may, lực lượng Công an xã Hương Khê đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc. Đây là hành vi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, có thể dẫn đến vi phạm pháp luật hoặc gây mất an ninh trật tự.

Hiện lực lượng chức năng đã phối hợp gia đình, nhà trường gọi hỏi, răn đe các học sinh; yêu cầu viết bản kiểm điểm và cam kết không tái phạm. Công an xã cũng làm rõ nguyên nhân mâu thuẫn và yêu cầu các bên chấm dứt hành vi nguy hiểm.