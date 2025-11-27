Mới nhất
Nhóm thanh thiếu niên tụ tập 'giải quyết mâu thuẫn', quay clip đăng TikTok

Thứ năm, 07:09 27/11/2025 | Xã hội
GĐXH - Nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau điều khiển mô tô từ địa bàn xã này sang xã khác để “giải quyết mâu thuẫn”. Trên đường đi, nhóm liên tục quay video và đăng tải lên mạng xã hội TikTok để “thể hiện” bản thân.

Ngày 26/11, thông tin từ Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh), đơn vị này vừa phát hiện, ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập 'giải quyết mâu thuẫn', quay clip đăng TikTok- Ảnh 1.

Công an triệu tập nhóm thanh thiếu niên lên làm việc.

Theo đó, Công an xã Hương Khê phối hợp Công an xã Hương Xuân nhanh chóng xác minh và làm rõ danh tính các đối tượng liên quan, gồm: N.V.K. (SN 2008, trú thôn Quang Lộc, xã Hương Khê); T.K.T. (SN 2005, trú thôn 16, xã Hương Khê); N.V.N. (SN 2000, trú thôn Thượng Bình, xã Hương Khê); D.G.B (SN 2010, trú thôn 12, xã Hương Khê); C.T.Y.N. (SN 2007, trú thôn 15, xã Hương Khê); P.T.H. (SN 2007, trú thôn Phú Gia, xã Hương Khê); T.T.T.B. (SN 2009, trú thôn Thuận Trị, xã Hương Xuân) và P.T.H. (SN 2009, trú thôn Vĩnh Hương, xã Hương Xuân).

Nhóm thanh thiếu niên này đã hẹn nhau điều khiển mô tô từ địa bàn xã Hương Khê di chuyển về khu vực xã Vũ Quang để giải quyết mâu thuẫn. Trên đường đi, nhóm này còn quay video và đăng tải lên mạng xã hội TikTok.

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập 'giải quyết mâu thuẫn', quay clip đăng TikTok- Ảnh 2.

Hình ảnh nhóm thanh, thiếu niên di chuyển trong đêm để giải quyết mâu thuẫn.

Rất may, lực lượng Công an xã Hương Khê đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc. Đây là hành vi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, có thể dẫn đến vi phạm pháp luật hoặc gây mất an ninh trật tự.

Hiện lực lượng chức năng đã phối hợp gia đình, nhà trường gọi hỏi, răn đe các học sinh; yêu cầu viết bản kiểm điểm và cam kết không tái phạm. Công an xã cũng làm rõ nguyên nhân mâu thuẫn và yêu cầu các bên chấm dứt hành vi nguy hiểm.

Ngăn chặn nhóm học sinh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫnNgăn chặn nhóm học sinh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

GĐXH - Vì mâu thuẫn nhỏ, một nhóm học sinh ở Hà Tĩnh chuẩn bị hung khí để đánh nhau. Lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Nguyễn Sơn
Ngăn chặn nhóm học sinh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Ngăn chặn nhóm học sinh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Mâu thuẫn vì vịt chết, một người bị đâm trọng thương

Mâu thuẫn vì vịt chết, một người bị đâm trọng thương

Video: Kinh hoàng khoảnh khắc tài xế ô tô 7 chỗ lao thẳng vào quán khiến 1 người tử vong chỉ vì mâu thuẫn lúc nhậu

Video: Kinh hoàng khoảnh khắc tài xế ô tô 7 chỗ lao thẳng vào quán khiến 1 người tử vong chỉ vì mâu thuẫn lúc nhậu

Bắt giữ kẻ phóng hỏa đốt nhà người khác vì mâu thuẫn

Bắt giữ kẻ phóng hỏa đốt nhà người khác vì mâu thuẫn

Ninh Bình: Thanh thiếu niên tàng trữ súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn

Ninh Bình: Thanh thiếu niên tàng trữ súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn

4 số cuối ngày sinh Âm lịch càng vào trung niên càng giàu: Quý nhân trao cơ hội, cuối đời nở hoa

4 số cuối ngày sinh Âm lịch càng vào trung niên càng giàu: Quý nhân trao cơ hội, cuối đời nở hoa

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tử vi học cho rằng những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số dưới đây thường mang vận trình "đầu đời nhiều va đập, trung niên gặp thời mở lối".

Á quân Đường lên đỉnh Olympia lọt top nhà khoa học ảnh hưởng nhất Australia

Á quân Đường lên đỉnh Olympia lọt top nhà khoa học ảnh hưởng nhất Australia

Giáo dục - 2 giờ trước

Nguyễn Thành Vinh, Phó giáo sư Trường Hóa học, Đại học New South Wales (UNSW), vừa được nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ.

Bắt giữ người phụ nữ bị truy nã sau 12 năm lẩn trốn

Bắt giữ người phụ nữ bị truy nã sau 12 năm lẩn trốn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Thị Phú vừa bị Công an xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) bắt giữ sau 12 năm liên tục thay đổi vỏ bọc và di chuyển qua nhiều tỉnh thành để lẩn trốn.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 diễn biến khó lường, mạnh lên 4 cấp, 8 tỉnh thành miền Trung dự kiến chịu ảnh hưởng

Tin bão mới nhất: Bão số 15 diễn biến khó lường, mạnh lên 4 cấp, 8 tỉnh thành miền Trung dự kiến chịu ảnh hưởng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Bão số 15, giật cấp 15 cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Bắc. Dự báo diễn biến bão còn rất khó lường, bão sẽ gây một đợt mưa lớn diện rộng cho khu vực Nam Trung Bộ.

Vì sao dự án mở rộng Đại lộ Lê Lợi trễ hẹn?

Vì sao dự án mở rộng Đại lộ Lê Lợi trễ hẹn?

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Dự án mở rộng Đại lộ Lê Lợi (Thanh Hóa) chậm tiến độ do vướng mắc GPMB và thay đổi cơ chế chính sách, buộc UBND tỉnh phải điều chỉnh thời gian hoàn thành.

9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?

9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Cư trú 2020 nêu cụ thể những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú. Dưới đây là những thông tin cụ thể.

Chiếm đoạt iPhone 15 Promax của khách, lái xe ôm bị tạm giữ hình sự

Chiếm đoạt iPhone 15 Promax của khách, lái xe ôm bị tạm giữ hình sự

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận đơn hàng của khách là chiếc điện thoại iPhone 15 Promax, Vũ Văn Duy đã nảy lòng tham chiếm đoạt mang đi bán. Biết không thể trốn được, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Điểm danh số đợt không khí lạnh sẽ tràn về nước ta từ nay đến cuối tháng 11

Điểm danh số đợt không khí lạnh sẽ tràn về nước ta từ nay đến cuối tháng 11

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ nay đến ngày 30/11, khu vực miền Bắc đón thêm hai đợt không khí lạnh tăng cường. Thời tiết miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm, ban ngày trời không mưa nắng hanh.

Tin sáng 27/11: Lương tối thiểu và quyền lợi BHXH sắp tăng mạnh từ 2026; Cảnh báo ô nhiễm không khí gia tăng ở Bắc Bộ những ngày tới

Tin sáng 27/11: Lương tối thiểu và quyền lợi BHXH sắp tăng mạnh từ 2026; Cảnh báo ô nhiễm không khí gia tăng ở Bắc Bộ những ngày tới

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng chính thức tăng theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP; Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong khoảng 10 ngày tới, lớp bụi mịn lơ lửng không thoát được lên cao dẫn đến ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Bắc Bộ.

Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh khung năng lực ngoại ngữ

Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh khung năng lực ngoại ngữ

Giáo dục - 5 giờ trước

Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam được cập nhật theo các tiêu chí và nội dung của khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu, bảo đảm sự tương thích với các chuẩn mực giáo dục ngôn ngữ đang được sử dụng phổ biến trên toàn cầu.

Cuối năm 2025: 5 con giáp vượt xui xẻo, kiếm tiền không ngừng

Cuối năm 2025: 5 con giáp vượt xui xẻo, kiếm tiền không ngừng

Đời sống

GĐXH - Một số con giáp sẽ đón vận may tài lộc, công việc hanh thông, cơ hội làm ăn dồi dào và thu nhập tăng mạnh vào cuối năm. Đây là giai đoạn để họ gặt hái thành quả xứng đáng sau thời gian nỗ lực.

Tin sáng 27/11: Lương tối thiểu và quyền lợi BHXH sắp tăng mạnh từ 2026; Cảnh báo ô nhiễm không khí gia tăng ở Bắc Bộ những ngày tới

Tin sáng 27/11: Lương tối thiểu và quyền lợi BHXH sắp tăng mạnh từ 2026; Cảnh báo ô nhiễm không khí gia tăng ở Bắc Bộ những ngày tới

Xã hội
9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?

9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?

Đời sống
Xe ô tô con chạy ngược chiều, tông thẳng vào xe tải khiến 6 người thương vong ở Lạng Sơn

Xe ô tô con chạy ngược chiều, tông thẳng vào xe tải khiến 6 người thương vong ở Lạng Sơn

Đời sống
Hà Nội: Phớt lờ lệnh cấm, tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trên 'đất vàng' Yên Hòa vẫn hoạt động rầm rộ

Hà Nội: Phớt lờ lệnh cấm, tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trên 'đất vàng' Yên Hòa vẫn hoạt động rầm rộ

Đời sống

